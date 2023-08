Bank im Bistum Essen (BIB) profitiert von Investitionsbereitschaft kirchlicher Kunden im Gesundheitswesen (Pressemitteilung).

Nachhaltigkeit ist Zukunft Stabiles Plus für die BANK IM BISTUM ESSEN Essen, 23. Januar 2019 – Die BANK IM BISTUM ESSEN eG (BIB) hat im vergangenen Jahr mit internationalen und bundesweiten Finanzierungen wieder ein gutes Betriebsergebnis erreicht. Damit sieht

sich das Kreditinstitut in seinem werteorientierten FAIR BANKING bestätigt.

Das Finanzmarktumfeld ist unverändert herausfordernd, der EZB-Leitzins bei

0 % eingefroren und der Banken-Einlagenzins bleibt negativ. Dennoch

verzeichnete die BIB im vergangenen Jahr erneut ein positives

Betriebsergebnis. Mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 3,8 Prozent

stieg die Bilanz auf über 5 Milliarden Euro. Ein Zinsüberschuss von plus 15,5

Prozent stärkt die Eigenkapitalquote der Genossenschaftsbank und

ermöglicht eine solide Rücklagenbildung für die Investitionsvorhaben der

Kunden.

Dr. Peter Güllmann, Vorstandssprecher der BIB, sieht einen wesentlichen

Erfolgsfaktor im wachsenden Kreditgeschäft: „Unsere Forderungen an

Kunden sind im vergangenen Jahr um erfreuliche 6,3 Prozent gestiegen. Hier

hat uns vor allem die Investitionsbereitschaft unserer Kernzielgruppe im

kirchlichen Kundensegment, insbesondere im Gesundheitswesen, wieder ein

gutes Stück nach vorn gebracht.“

Die BIB ist Finanzdienstleister für kirchliche Einrichtungen, Unternehmen aus

der Sozialwirtschaft, Stiftungen, Hilfswerke und für alle institutionellen und

privaten Kunden, die ihre ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätze

teilen. Sie steht für eine werteorientierte Unternehmensführung, in der

ökonomischer Erfolg und sozialökologische Verantwortung zusammengeführt

werden. Das überzeugt Kunden und Investoren, und so ist auch im

vergangenen Jahr die Mitgliederzahl wieder gestiegen.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 23.01.2019