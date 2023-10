BDPK: Unberechtigte Vorwürfe der AOK (Pressemitteilung).

BDPK: Krankenkassen müssen an der Beseitigung des Pflegenotstandes konstruktiv mitwirken! Die privaten Klinikträger widersprechen der Behauptung von Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, der ihnen in einer heute verbreiteten Pressemitteilung vorwirft, sie würden Schlupflöcher zur Doppelabrechnung

von Pflegekosten nutzen. Thomas Bublitz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken (BDPK): „Die Darstellung von Herrn

Litsch ist erstens schlichtweg falsch und zweitens betrifft das Thema die

Krankenhäuser aller Träger gleichermaßen.“

Mit seinen Äußerungen wolle der AOK-Chef offensichtlich die gerade laufenden

Verhandlungen zwischen den Verbänden der Krankenkassen und Krankenhäuser

beeinflussen, in denen Fragen zur Abgrenzung des Pflegebudgets geklärt werden

sollen. Streitfrage ist dabei, welche Berufsgruppen in den

krankenhausindividuellen Pflegepersonalkosten Berücksichtigung finden. Die

Kassen drängen auf eine enge Auslegung des Begriffs „Pflege am Bett des

Patienten“ und wollen dazugehörige Tätigkeiten entgegen der gängigen Praxis auf

qualifizierte Berufsabschlüsse in der Pflege reduzieren. Dadurch könnten

wichtige pflegerische Tätigkeiten in den Krankenhäusern, wie das Bettenmachen,

die Speisenversorgung der Patienten oder Hilfe bei Toilettengängen nicht mehr

von Hilfskräften ausgeführt werden. Rund 10 Prozent aller jetzt in der Pflege

tätigen Krankenhausmitarbeiter wären betroffen. Das würde die Belastung der

qualifizierten Pflegekräfte deutlich erhöhen und den Pflegenotstand in den

Krankenhäusern weiter verschärfen. Die Differenzen zwischen Krankenkassen und

Krankenhäusern sind durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz entstanden, nach

dem die Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser seit Januar 2020 aus den

DRG-Fallpauschalen ausgegliedert und über ein krankenhausindividuelles

Pflegebudget finanziert werden sollen.

BDPK-Hauptgeschäftsführer Thomas Bublitz vermutet, dass der AOK-Chef mit der

jetzt verbreiteten Erklärung versuche, in der aktuellen Verhandlungsphase einen

Keil zwischen die kommunalen, kirchlichen und privaten Klinikträger zu treiben.

„Die privaten Träger haben sich in den laufenden Verhandlungen klar

positioniert und neben der kleinlichen Sicht der Kassen insbesondere bemängelt,

dass die von ihnen geforderte nachträgliche Anpassung des Pflegebegriffs ein

rückwirkender Eingriff wäre, der mit den eindeutigen gesetzlichen Grundlagen

und den sich abzeichnenden Entscheidungen der dazu angerufenen Schiedsstellen

nicht im Einklang steht. Die unterschiedlichen Positionen dazu sollten jetzt

aber nicht Gegenstand von öffentlich verbreiteten und unrichtigen Vorwürfen

sein, sondern wie bisher in fachlicher und sachlicher Arbeitsatmosphäre

erörtert werden. Zudem wären Herr Litsch und die AOK gut beraten, wenn sie sich

angesichts Corona bedingter Millionenüberschüsse gestaltend statt spaltend in

die Beseitigung des Pflegenotstands einbringen würden.“

Quelle: Pressemitteilung, 23.11.2020