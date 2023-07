Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen (AOK Plus).

Wenn beispielsweise Rezepte eingereicht oder falsche Rechnungen für Leistungen gestellt werden, die Versicherten überhaupt nicht zu Gute gekommen sind, dann spricht man von Fehlverhalten im Gesundheitswesen. Der aktuelle Bericht für die Jahre 2018/2019 liegt nun vor.

"Abrechnungsbetrug, Fehlverhalten und Korruption fügen der gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung hohe finanzielle Schäden zu. Geld der

Beitragszahler, das nicht mehr für die Versorgung kranker und pflegebedürftiger

Menschen zur Verfügung steht. Die Mehrzahl unserer Vertragspartner und

Dienstleister im Gesundheitswesen rechnet jedoch ordnungsgemäß ab. Die

Tätigkeit des Bereichs Fehlverhalten ist sehr wichtig, denn neben erfolgreichen

Rückforderungen für die AOK PLUS oder Strafanzeigen gegen Betrug, wirkt sie

auch präventiv“, so der AOK-PLUS-Bereichsleiter Olaf Schrodi.

Grundsätzlich zeigt die Auswertung: Nicht hinter jedem Fall von Verdacht auf

Fehlverhalten steckt ein Betrug und nicht jeder Verdacht erhärtet sich. Auch

hat nicht jeder Verstoß einen strafrechtlichen Hintergrund. Allerdings ist es

nicht von der Hand zu weisen, dass es auch in Sachsen und Thüringen Missbrauch

im Gesundheitswesen gibt. In über 43 Prozent der abgeschlossenen Fälle hat sich

der Verdacht auf Fehlverhalten bestätigt.

Insgesamt erhielt die AOK PLUS 753 neue Hinweise für den Zeitraum vom 1. Januar

2018 bis 31. Dezember 2019, davon 551 aus Sachsen, 181 aus Thüringen und 21

überregionale. Jeder Hinweis wurde registriert und bearbeitet. Ein Drittel der

Hinweise kam aus den Fachbereichen des eigenen Hauses, wie beispielsweise die

Rechnungsprüfung oder Zulassungsabteilung der AOK PLUS. Zwei Drittel sind

Hinweise von externen Quellen, dazu gehören Institutionen wie beispielsweise

die Staatsanwaltschaft oder andere Krankenkassen, aber auch ehemalige

Angestellte geben Hinweise auf Fehlverhalten.

Die meisten Verdachtsmomente, nämlich 296, ergaben sich im Leistungsbereich der

Pflegeversicherung und häuslichen Krankenpflege. Die Abrechnung nicht

erbrachter Leistungen, etwa das Ergänzen der Leistungen, nachdem der

Versicherte diese quittiert hat, ist ein solches Beispiel.

Am häufigsten, nämlich in 43 Prozent der Fälle, werden nicht erbrachte

Leistungen in Rechnung gestellt. An zweiter Stelle folgt mit 17 Prozent der

Leistungsmissbrauch. Die Abrechnung nicht mit vertragsgemäßer Qualifikation

erbrachter Leistung steht mit 13 Prozent an dritter Stelle.

Im Ergebnis der Bearbeitung durch die Experten der Fehlverhaltensbekämpfung

konnten für den Zeitraum 2018/2019 insgesamt über 1 Millionen Euro an die AOK

PLUS zurückgeführt werden. Unter der kostenfreien Telefonnummer des Bereichs

Fehlverhalten 0800 10590 14000 können Versicherte ihren Verdacht auf

Fehlverhalten der AOK PLUS melden.

Quelle: AOK Plus, 01.07.2020