Bericht über die Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten (Bundesrechnungshof, PDF, 164 kB).

Rettungsdienste: Kosten bleiben immer häufiger bei den Krankenkassen hängen Die Finanzierung der Rettungsdienste ist von Ländern und Kommunen sowie den Krankenkassen der gesetzlichen Krankenversicherung gemeinsam zu stemmen. Allerdings geht die Finanzierung zunehmend auf Kosten der Krankenkassen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Prüfung des Bundesrechnungshofes über die Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten.

„Die Krankenkassen bezahlen aus Beitrags- und Bundesmitteln jährlich 3,5 Mrd.

Euro für die Rettungsdienste. Länder und Kommunen haben sich dagegen zunehmend

aus der Finanzierung verabschiedet. Diese Praxis ist weder von der Normenlage

gedeckt, noch fördert sie wirtschaftliches Verhalten. Sie geht zu Lasten der

Versichertengemeinschaft“, sagte der Präsident des Bundesrechnungshofes Kay

Scheller anlässlich der Veröffentlichung des Berichts an den Haushaltsausschuss

des Deutschen Bundestages.

Die Ausgaben der Krankenkassen für Transporte mit Rettungswagen und

Rettungshubschraubern haben sich in den letzten 25 Jahren von rund 700 Mio.

Euro auf 3,5 Mrd. Euro erhöht. Trotz der zweiseitigen Finanzierungskompetenz

gibt es Länder, die sich seit Jahren nicht mehr an der Finanzierung der

bodengebundenen Rettungsdienste beteiligen und sämtliche Kosten auf die

Krankenkassen umlegen. Andere haben ihre Finanzierung deutlich

heruntergefahren.

Nach dem Grundgesetz sind die Länder für die Bereitstellung der Rettungsdienste

verantwortlich. Nach dem jeweiligen Landesrecht finanzieren die Kommunen die

bodengebundenen Rettungsdienste, die Länder die Luftrettung. Dies schließt

Investitionen ein bei der Einrichtung und beim Betrieb der Rettungswachen oder

Luftrettungsstandorte, aber auch Personalkosten.

Die Krankenkassen haben sogenannte Fahrkosten zu übernehmen, wenn diese im

Zusammenhang mit Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung aus zwingenden

medizinischen Gründen notwendig sind. Allerdings ist nicht klar, was genau als

Fahrkosten zu verstehen ist. In der Praxis gibt es zwischen den Ländern bei der

Abrechnung große Unterschiede.

Fehlanreize entstehen insbesondere deshalb, weil zwar Länder und Kommunen über

die Infrastruktur der Rettungsdienste entscheiden, jedoch in erster Linie die

Krankenkassen die Kosten tragen. In den vergangenen Jahren sind etwa neue

Luftrettungsstandorte hinzugekommen. Hier stellt sich die Frage, ob stets nach

Bedarf und Auslastung entschieden wurde.

Bund und Länder sollten bei der Finanzierung der Rettungsdienste Klarheit

schaffen, insbesondere darüber, was als Fahrkosten anerkannt werden kann und

was nicht. Soweit Krankenkassen an der Finanzierung von Rettungsdiensten

beteiligt sind, sollten sie künftig an wesentlichen Organisationsentscheidungen

angemessen beteiligt werden.

Quelle: https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2018/rettungsdienste/pressemitteilung, 20.08.2018