Statement zur Berichterstattung zum Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (Presseinformation).

Das Wichtigste zuerst: Wir werden am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) immer sicherstellen, dass alle Patientinnen und Patienten mit den für sie optimalen Strahlentherapien behandelt werden. Daran wird sich selbstverständlich nichts ändern! Zur Lage der Partikeltherapie bzw. der MIT in

Marburg: Die RHÖN-KLINIKUM AG hat alle mit dem Land Hessen getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich der Partikeltherapie vollständig erfüllt. Es besteht deshalb keine

Betriebspflicht mehr.

Im Übrigen habe ich im Interview mit der Oberhessischen Presse nichts

inhaltlich Neues gesagt. Es gibt keine Beschlüsse zur Schließung. Auf Frage der

Oberhessischen Presse habe ich lediglich geantwortet, was allen am MIT bekannt

ist: Zu Fragen der medizinischen Indikation und der Ersatzteilversorgung kommt

nun das Thema der Energieknappheit.

In den letzten Jahren mussten wir – wie Sie wissen – feststellen, dass der

Betrieb dieser Anlage deutlich erschwert wird. Auf der einen Seite hat der

Hersteller Siemens Healthineers die Weiterentwicklung der Anlage eingestellt.

Damit werden mittelfristig Ersatzteile schwieriger oder nicht mehr zu bekommen

sein. Niemand kann daher – unabhängig von der Frage der Finanzierung – eine

unbefristete Garantie für den Fortbestand und den Weiterbetrieb dieser Anlage

geben.

In der Anlage haben seit deren Inbetriebnahme leider deutlich weniger Patienten

eine Bestrahlung erhalten, als wir uns alle gedacht und erhofft hatten. Damit

ist die Anlage zum einen trotz aller Bemühungen unserer hochqualifizierten

Mitarbeitenden defizitär, zum anderen ist ein technisches Ende nicht ad

infinitum aufschiebbar, weil eben die Technik nicht fortentwickelt wird und

daher nicht dauerhaft zur Verfügung stehen wird.

Aktuell kommt Folgendes hinzu: Der Betrieb dieser Anlage benötigt extrem viel

Energie. Angesichts der aktuellen Energieknappheit führt dies nicht nur zu

massiv steigenden Kosten. Vor dem Hintergrund der jüngsten

Energieeinsparungsaufrufe durch führende Politiker stellt sich die Frage, ob

man den Fortbetrieb dieser Anlage diskutieren sollte. Die in den letzten Tagen

verschiedentlich geäußerten Sorgen der Stromnetzüberlastungen (strombetriebene

Heizlüfter als „Gasheizungsersatz“) müssen auch in unsere Abwägungen

einfließen.

In diesen Rahmenbedingungen haben wir der Landesregierung angeboten, die

Partikeltherapieanlage weiter zu betreiben, solange dies technisch möglich ist.

Dafür ist es aber notwendig, dass das Land Hessen seinen gesetzlichen

Verpflichtungen nachkommt und dem UKGM – so wie es bei allen anderen

Krankenhäusern auch der Fall ist und gesetzlich vorgeschrieben ist –

angemessene Fördermittel zur Verfügung stellt. Fördermittel müssen auch für die

Partikeltherapieanlage zur Verfügung stehen, weil ansonsten die Mitarbeitenden

der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH in einem weiteren Punkt

schlechter gestellt werden als die Mitarbeitenden anderer Kliniken und das

durch die MIT Anlage verursachte Defizit ausgleichen müssten.

Wir haben dem Land auch angeboten, die Anlage für einen symbolischen Kaufpreis

zu übernehmen und in eigener Regie weiter zu betreiben. Zu diesem Angebot

stehen wir nach wie vor.

Quelle: Presseinformation, 04.08.2022