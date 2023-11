Berliner Paulinenhaus Krankenanstalt e. V. und Sana Kliniken AG gehen gemeinsame Wege

Sana Kliniken AG soll Mehrheitsgesellschafter der Spezialiklinik Berliner Paulinenhaus Krankenanstalt e. V. werden (Pressenachricht).

Die Sana Kliniken AG erwirbt 51 Prozent der Anteile an der Paulinenkrankenhaus

gGmbH sowie 100 Prozent der Paulinen Service Gesellschaft mbH. Einen

entsprechenden Vertrag haben Sana und der Eigentümer, der Paulinenhaus

Krankenanstalt e. V., unterzeichnet. Der Vollzug soll zum 1. Januar 2023

erfolgen. Die Zustimmung der Kartellbehörden steht noch aus. Über die Höhe des

Kaufpreises haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Paulinenkrankenhaus mit rund 350 Beschäftigten im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist eine moderne Spezialklinik für die Weiterbehandlung nach herzchirurgischen Eingriffen, die Behandlung vor und nach Transplantationen und die Betreuung von Patientinnen und Patienten mit

Kunstherzsystemen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB) und der Charité. Es verfügt über 148 Betten. 127 Betten befinden sich auf den

insgesamt fünf Pflegestationen und 21 Betten auf der Intensivstation.

Armin-Matthias Schramm, Vorsitzender des Paulinenhaus Krankenanstalt e. V.,

erläutert die Hintergründe zur Aufnahme der Sana als Mehrheitsgesellschafter:

„Wir freuen uns, dass wir mit der Sana Kliniken AG einen etablierten Partner

aus der Region gewinnen konnten, der gemeinsam mit uns in Zeiten der

Veränderung den Bestand des Paulinenkrankenhauses sichern und seine Expertise

in die Weiterentwicklung einbringen wird.“

Mit der Beteiligung stärkt die Sana Kliniken AG ihre Marktposition in der

Hauptstadtregion. Dr. Christian von Klitzing, Regional-Geschäftsführer der Sana

Kliniken AG für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, betont: „Wir

freuen uns sehr, ein äußerst vielseitig ausgebildetes, kompetentes und

erfahrenes Team bei uns begrüßen zu dürfen, welches unsere Kompetenz in der

Herzmedizin exzellent verstärkt. Der traditionsreiche, fachliche Kern der

Zusammenarbeit mit dem DHZB und der Charité wird unverändert fortgeführt und um

eine Kooperation mit den Sana-Standorten in Berlin und Brandenburg ergänzt.“

Über Sana Kliniken AG

Die Sana Kliniken AG ist der führende integrierte Gesundheitsdienstleister im

deutschsprachigen Raum mit über 120 Einrichtungen (darunter mehr als 50

Krankenhäuser und MVZ), zwei Millionen behandelter Patient:innen und einem

Umsatz von drei Milliarden Euro im Jahr 2021. 25 private Krankenversicherungen

sind Eigentümer der Gruppe. Die Sana Kliniken AG erbringt von der Prävention

über die ambulante und stationäre Versorgung sowie Nachsorge, Reha und

Hilfsmittel bis zu B2B-Services in Einkauf, Logistik und im Med-Tech-Bereich

integrierte Gesundheitsleistungen für Patient:innen und Unternehmen.

