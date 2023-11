BFS Service GmbH startet digitale Factoring-Anfrage für Unternehmen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft

Schnell und digital zur direkten Hilfe gegen Liquiditätsengpässe (Bank f. Sozialwirtschaft).

Die BFS Service GmbH hat einen neuen Zugang zu ihren Vorfinanzierungsleistungen geschaffen. Über die digitale Factoring-Anfragestrecke stellen Unternehmen aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft innerhalb weniger Minuten eine unverbindliche Anfrage für Vorfinanzierungslösungen. Damit ermöglicht die BFS

Service GmbH nicht mehr nur aktiven Kundinnen und Kunden ein Online-Erlebnis

ihrer etablierten Factoring-Lösungen, sondern führt auch Interessierte schnell

und digital zur direkten Hilfe gegen Liquiditätsengpässe. Schritt für Schritt

werden diese durch den Anfrageprozess geleitet und erhalten direkt im Anschluss

ein Konditionsangebot.

Nach Abgabe der Anfrage meldet sich innerhalb von 48 Stunden ein persönlicher

Kundenbetreuer telefonisch, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Er bleibt

Ansprechpartner bis zum erfolgreichen Abschluss der Vorfinanzierung. „Mit

unserer digitalen Factoring-Anfrage beschleunigen und vereinfachen wir den

Zugang zu unseren Vorfinanzierungsleistungen“, sagt Geschäftsführer Edward

Poniewaz.

Die BFS Service GmbH arbeitet stetig daran, ein modernes und den Kundenwünschen

entsprechendes Erlebnis zu bieten. „Unsere passgenauen Factoring-Lösungen

bieten wir nun seit über 20 Jahren für Kundinnen und Kunden aus der Sozial- und

Gesundheitswirtschaft an, um lange Zahlungsziele der Leistungsträger

abzufedern. Mit der digitalen Factoring-Anfragestrecke ist der Weg zum

Abschluss nun noch schneller und unkomplizierter“, so Poniewaz. „Zugleich

begleiten wir Interessierte gerne weiterhin persönlich – von der Anfrage bis

zum Abschluss der Vorfinanzierung“.

Unternehmen gewinnen mithilfe der Factoring-Lösungen nicht nur an Liquidität,

sondern auch an Planungssicherheit, da sie mit einem pünktlichem

Zahlungseingang rechnen können. Die digitale Factoring-Anfragestrecke der BFS

Service GmbH ist eine flexible Software-as-a-Service (SaaS) Cloud-Lösung der

finstreet GmbH, einem Innovationsberater mit Fokus auf digitale Transformation

im Finanzdienstleistungssektor mit Sitz in Münster.

Sie erreichen die digitale Factoring-Strecke unter:

https://factoring-anfrage-digital.bfs-service.de

BFS Service GmbH

Die BFS Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Bank für Sozialwirtschaft

AG. Sie entwickelt und realisiert Angebote ausschließlich für Kunden aus der

Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Zielsetzung ist es, unternehmerische

Aktivitäten rechtzeitig auf neue Bedingungen auszurichten. Weitere

Informationen: www.bfs-service.de

Quelle: Bank f. Sozialwirtschaft, 03.11.2022