BG Kliniken und Marburger Bund erzielen Tarifeinigung (Pressemitteilung).

Die Kliniken der gesetzlichen Unfallversicherung (BG Kliniken) und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund haben einen neuen Tarifvertrag unterzeichnet. Die Einigung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft und trägt den sich immer anspruchsvoller gestaltenden Arbeitsbedingungen der Ärztinnen und Ärzte

Rechnung.

Mit dem Abschluss verständigten sich die BG Kliniken und der Marburger Bund auf

einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2022 und konnten damit

trotz herausfordernder Rahmenbedingungen ein umfangreiches und innovatives

Leistungspaket verabschieden.

Im Fokus der Tarifeinigung steht vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und

Privatleben. Ab dem 01.01.2022 bieten die BG Kliniken daher ihren ärztlichen

Beschäftigten die Wahl zwischen einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit

von 42 oder 40 Stunden. Ferner vereinbarten die BG Kliniken eine Begrenzung der

Dienste an Wochenenden, im Bereitschaftsdienst und der Rufbereitschaft sowie

eine verlässliche Dienstplanung. Damit entsprechen sie den Bedürfnissen der

Ärztinnen und Ärzte nach besserer Planbarkeit ihrer Tätigkeit.

Neben der ab Jahresbeginn 2021 gültigen Tarifsteigerung in Höhe von 4,6 %

erhalten die ärztlichen Beschäftigten zudem eine Sonderzahlung in Höhe von 600

Euro sowie eine verbesserte Vergütung für die Arbeit in den Nachtstunden. Die

Tarifpartner einigten sich des Weiteren auf zusätzliche Nachzahlungen in Höhe

von 2,55 % für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020 sowie von 5,10 %

für die folgenden drei Monate bis zum 31.12.2020 und würdigen mit den

vereinbarten Leistungen nicht zuletzt auch den Einsatz der Ärzteschaft in der

COVID-19-Pandemie.

Ingo Thon, Geschäftsführer Personal der BG Kliniken: “Wir sind nach intensiven

Verhandlungen sehr zufrieden mit der erzielten Einigung und überzeugt, dass wir

mit dem Tarifabschluss ein hervorragendes Ergebnis für unsere Ärztinnen und

Ärzte erreichen konnten. Vor allem die bedarfsgerechte und flexible Gestaltung

der Arbeitszeit trägt der allgegenwärtigen Transformation Rechnung und stärkt

die Position der BG Kliniken als attraktiver Arbeitgeber.“

Quelle: Pressemitteilung, 28.04.2021