Bilanz zur Arab Health 2020 in Dubai (Landesportal M-V).

Zwei Ansiedlungen aus Mecklenburg-Vorpommern werden in Dubai konkret umgesetzt – Allergieexperte aus MV eröffnet Niederlassung in Dubai – Internationalisierung der Gesundheitswirtschaft vorantreiben Die Allergo Natur Health Care aus Mecklenburg-Vorpommern hat einen Vertrag anlässlich der

Niederlassungseröffnung im Dubai Science Park geschlossen. Nr.28/20 | 30.01.2020 | WM | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe hat am Donnerstag die

Delegationsreise zur weltweit zweitgrößten Fachmesse der Gesundheitswirtschaft

Arab Health in Dubai beendet. „Zwei Ansiedlungen aus Mecklenburg-Vorpommern

werden in Dubai konkret umgesetzt. Hier konnten wir den Startschuss geben. Der

Allergieexperte Allergo aus Vellahn hat einen Standort eröffnet und die Firma

ME-LE aus Torgelow baut eine Biogasanlage (PM: ME-LE Dubai - Nummer 24 vom

28.01.2020). Beides zeigt, wie wichtig es ist, die Internationalisierung der

heimischen Wirtschaft insgesamt weiter voranzubringen. Schwerpunkt war in Dubai

das Thema Gesundheitswirtschaft. Wir müssen die internationale Bühne auf Messen

für die Vermarktung und das Kennenlernen der Branche noch stärker nutzen. Umso

wichtiger ist es, dass heimische Unternehmen vor Ort mit ihrem Potential, ihrem

Know-how und ihren Produkten auf sich aufmerksam machen. Das verbessert auch

die eigene Wettbewerbsposition, sichert und schafft Arbeitsplätze bei uns im

Land. Jetzt heißt es, weiter aktiv am Ball bleiben“, sagte der Minister für

Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe am Donnerstag in Dubai. Insgesamt

sind 12 Medizintechnikfirmen aus Mecklenburg-Vorpommern auf der Messe

vertreten. Die BioCon Valley® GmbH betreut im Auftrag der Landesregierung die

Aussteller in Dubai. Unterstützt wird der Aufenthalt der Wirtschaftsdelegation

unter der Leitung von Minister Glawe durch das Deutsche Generalkonsulat

Dubai.

Allergieexerte Allergo eröffnet Niederlassung in Dubai

Die Firma Allergo Natur Health Care KG aus Vellahn (Ortsteil Melkof/Landkreis

Ludwigslust-Parchim) erweitert ihren Standort. Seit mehr als 20 Jahren werden

unter der Marke Allergo Natur Milbenschutzbezüge für Milbenallergiker

produziert und vertrieben. Aufgrund der Marktchancen hat das Unternehmen eine

Niederlassung im Dubai Science Park in den Vereinigten Arabischen Emiraten

(VAE) gegründet. „Ziel des Unternehmens ist es, sich zukünftig noch stärker auf

das weltweite Allergie- und Asthma-Geschäft zu konzentrieren. Besondere

Expertise bietet unser Land zum Beispiel im Bereich der Allergiebehandlung.

Neben der Zunahme der Diabeteserkrankungen stellen die durch Allergien

ausgelösten Probleme eine der größten Herausforderungen für die

Gesundheitswirtschaft in der Zukunft dar“, so Glawe weiter. Die Unterzeichnung

des Vertrags zwischen Allergo (Vorstand Daniel Schönfelder) und dem Dubai

Science Park hat neben Wirtschaftsminister Glawe im Beisein des

Gesundheitsstaatssekretärs der Vereinigten Arabischen Emirate Amin Hussain Al

Amiri und des deutschen Generalkonsuls Holger Mahnicke stattgefunden.

Nach Unternehmensangaben ist Allergo einer der größten Hersteller von

Milbenschutzbezügen. Im Unternehmen sind ca. 50 Beschäftigte tätig. Der Dubai

Science Park ist ein Technologiezentrum, das sich an Forschungs- und

Entwicklungs-Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen und Start-ups richtet. 350

Unternehmen sind dort angesiedelt mit 3.600 Beschäftigten der Branchen Life

Science, Energie und Umwelt.

Erforschung und Behandlung seltener Krankheiten

Wirtschaftsminister Glawe hat im Rahmen der Messe ein Gespräch mit dem

Gesundheitsstaatssekretär der VAE Amin Hussain Al Amiri zum Thema medizinische

Versorgung geführt. „Es besteht hohes Interesse auf dem Gebiet der Aus- und

Weiterbildung von medizinischem Personal. Das in Mecklenburg-Vorpommern

vorhandene hervorragende Know-how auf dem Gebiet der Gesundheitswirtschaft,

u.a. die Erforschung und Behandlung seltener Krankheiten sowie die

Diabetesbehandlung, stößt auf großes Interesse. Der Standort Karlsburg hat sich

beispielsweise einen internationalen Ruf erarbeitet“, sagte Glawe weiter. „Die

wirtschaftliche Entwicklung in den Emiraten, wie in der gesamten Golfregion,

gibt auch erhebliche Impulse für die Gesundheitswirtschaft. Weltweit ist der

Gesundheitssektor einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige. Das

gilt insbesondere auch für die Staaten am arabischen Golf. Diese Entwicklung

bietet enorme Chancen für Unternehmen im Bereich der Medizintechnologie wie

auch für Kliniken und andere Gesundheitsdienstleister“, sagte Glawe.

MV präsentiert sich auf der EXPO

Vom 20. Oktober 2020 bis 10. April 2021 findet in Dubai die internationale

Weltausstellung EXPO 2020 statt. „Unser Bundesland wird sich im Rahmen von

Ländertagen an der EXPO beteiligen. Mecklenburg-Vorpommern will sich dort als

modernes und innovatives Land präsentieren. Wirtschaft und Tourismus sowie im

Besonderen die Gesundheitswirtschaft sind dabei wichtige Themen für unser

Land“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe.

Allgemeine Informationen zur Arab Health

Die Arab Health Messe ist die führende internationale Gesundheitsveranstaltung

im Nahen Osten. Sie bringt die weltweit führenden Hersteller, Organisationen

und Fachleute der Gesundheitswirtschaft zusammen. 4.250 Aussteller präsentieren

die gesamte Bandbreite der Gesundheitswirtschaft. Über 100.000 Besucher aus 160

Ländern werden erwartet. Insgesamt sind 12 Medizintechnikfirmen aus

Mecklenburg-Vorpommern auf der Arab Health vertreten. Darüber hinaus werden 11

weitere Firmen der Gesundheitswirtschaft mit Produktinformationen durch die

BioCon Valley® GmbH - dem Netzwerk der Gesundheitswirtschaft des Landes - am

Norddeutschen Gemeinschaftsstand vertreten sein.

Anknüpfend an die Aktivitäten der Bundesregierung im Rahmen der Exportoffensive

Gesundheitswirtschaft unterstützt die Landesregierung gemeinsam mit der BioCon

Valley® GmbH die außenwirtschaftlichen Vorhaben der kleinen und mittleren

Unternehmen im und mit dem Ausland. Die BioCon Valley® GmbH betreut seit 2009

im Auftrag der Landesregierung die Aussteller in Dubai und vermittelt auf

Anfrage Kontakte zu Einrichtungen und Entscheidungsträgern der

Gesundheitswirtschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in weitere

Staaten des arabischen Raums. „In dieser Region kommt es mehr als anderswo auf

eine konstante Pflege der Kontakte und eine Präsenz vor Ort an. Dies geht nicht

ohne Partner. Aus diesem Grund organisieren die BioCon Valley® GmbH gemeinsam

mit dem Land M-V, mit Life Science Nord - unserem Partner aus Hamburg und

Schleswig-Holstein - den Norddeutschen Gemeinschaftsstand auf der Messe“, sagte

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe

abschließend.

Quelle: Landesportal M-V, 30.01.2020