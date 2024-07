BKG-Broschüre: Krankenhäuser in Berlin // Zahlen, Daten Fakten 2021 (Berliner Krankenhausgesellschaft, PDF, 4 MB).

Die Erstausgabe der BKG-Broschüre Krankenhäuser in Berlin – Zahlen, Daten, Fakten 2021 fasst die wichtigsten Statistiken und Daten aus dem Berliner Krankenhauswesen in kompakter und übersichtlicher Darstellung zusammen. Wer sich über die stationäre Versorgung informieren möchte, erhält damit eine

komprimierte Zusammenfassung der Leistungen der Krankenhäuser in Berlin.

Quelle: Berliner Krankenhausgesellschaft, 28.10.2021