Braunschweiger Gruppe fordert Umdenken bei Krankenhaus-Privatisierungen (Pressemitteilung).

Angesichts der jüngsten Erfahrungen zur Bewältigung der Corona-Krise fordert die Braunschweiger Gruppe der SPD-Landtagsabgeordneten aus dem Bezirk Braunschweig ein grundsätzliches Umdenken in der Ausrichtung der Krankenhäuser in der Region, hin zu mehr Häusern in kommunaler Trägerschaft. Insbesondere die Zukunft des Klinikums in

Peine habe hierbei eine Signalwirkung.

„Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger gehört zur öffentlichen

Daseinsvorsorge und darf niemals zum Spielball der Kräfte des Marktes werden“,

macht Dr. Christos Pantazis, Sprecher der „Braunschweiger Gruppe“, deutlich.

„Die jetzige Notlage führt uns dies schmerzlich vor Augen. Sie muss für ein

Umdenken sorgen und den Privatisierungstrend auch in unserer Region stoppen.

Statt auf die Zahlen zu achten, sollte vielmehr versucht werden, weitere

positive Synergien in der Region zu schaffen, beispielsweise durch

Kooperationen im Bereich der Medizintechnik. Denkbar wäre hierbei eine stärke

Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern in Wolfenbüttel und Wolfsburg, die

hiesigen Landtagsabgeordneten haben ihre Unterstützung hierzu bereits

zugesagt.“

„In Peine arbeiten wir derzeit mit großem Einsatz mit Stadt und Landkreis an

einer Rückführung des Hauses in eine kommunale Trägerschaft, das ist unser

erklärtes Ziel“, betont Matthias Möhle, dort zuständiger SPD. Eine

Voraussetzung dafür sei allerdings die Unterstützung des Landes bei den

notwendigen Investitionen. „Wenn das Haus zukunftssicher aufgestellt werden

soll, müssen wir es auf die zukünftigen Erfordernisse hin umgestalten. Eine

Abstimmung mit den kommunalen Kliniken in der Region könnte dabei ein großer

Vorteil sein.“ Der Betreiber des Peiner Klinikums, die Celler AKH-Gruppe, hatte

im März einen Insolvenzantrag gestellt. „Die Gehälter sind bis Ende Juni

gesichert, bis dahin muss aber eine Lösung für die Fortführung des Peiner

Klinikums gefunden worden sein“, unterstreicht Möhle.

Die Vorteile eines Krankenhauses in kommunaler Trägerschaft unterstreicht auch

Annette Schütze, SPD-Landtagsabgeordnete aus Braunschweig und dort stv.

Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums: „Ein kommunal getragenes Krankenhaus

vor Ort sieht zu allererst seinen Versorgungsauftrag für die Bürgerinnen und

Bürger und ist nicht nur auf eine reine Gewinnmaximierung ausgerichtet. Nur

durch diesen Auftrag und den finanziellen Rückhalt einer Kommune ist es

möglich, alles Notwendige zu tun, um die Versorgung mit Intensivmedizin

sicherzustellen. Auch die Errichtung eines Behelfskrankenhauses für die Region

wäre sonst, wie in den derzeitigen Corona-Zeiten aber leider nötig, nicht so

einfach umsetzbar gewesen.“

Quelle: Pressemitteilung, 17.04.2020