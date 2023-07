Bruttowertschöpfung im bayerischen Gesundheitswesen steigt 2021 um 4,4 Prozent

Die Arbeitsproduktivität in der bayerischen Gesundheitswirtschaft steigt 2021 um 1,3 Prozent an (Statistikamt Bayern).

Fürth. Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik beträgt die Bruttowertschöpfung der bayerischen Gesundheitswirtschaft im Jahr 2021 rund 50,4 Mrd. Euro. Preisbereinigt entspricht das einer Steigerung von 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sie liegt oberhalb der Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Höhe von 3,0 Prozent. Nach dem Rückgang

im Jahr 2020 liegt damit die Wertschöpfung im bayerischen Gesundheitswesen

wieder über dem Niveau des vor-Corona-Jahres 2019. Dieser Aufwärtstrend im

Gesundheitssektor ist auch bundesweit beobachtbar.

Die Zahl der Erwerbstätigen im bayerischen Gesundheitswesen steigt 2021 um 3,0

Prozent auf rund 946 000 Personen. Damit sind rund 12,3 Prozent aller

Erwerbstätigen in Bayern im Gesundheitswesen beschäftigt. Gesamtwirtschaftlich

sinkt die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2021 in Bayern hingegen um 0,1

Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie wächst die

Zahl der Erwerbstätigen im bayerischen Gesundheitswesen um 4,8 Prozent; in der

bayerischen Gesamtwirtschaft hingegen sinkt die Zahl der Erwerbstätigen in

diesem Zeitraum um 0,8 Prozent.

Die Arbeitsproduktivität in der bayerischen Gesundheitswirtschaft, d.h. die

Wertschöpfung je Erwerbstätigen, steigt im Jahr 2021 nach einem Rückgang im

Jahr 2020 um 1,3 Prozent an, jedoch fällt der Anstieg der Arbeitsproduktivität

geringer aus als in Deutschland insgesamt mit 4,0 Prozent.

Quelle: Statistikamt Bayern, 08.06.2022