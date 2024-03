Bundeskartellamt genehmigt Zusammenschluss katholischer Kliniken in Bielefeld und Gütersloh

Freigabe des Erwerbs der Sankt Elisabeth Hospital GmbH in Gütersloh durch die Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen GmbH (Pressenachricht).

Das Bundeskartellamt hat den Erwerb der Sankt Elisabeth Hospital GmbH in Gütersloh durch die Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen GmbH aus der benachbarten Stadt Bielefeld freigegeben. Beide Krankenhausträger führen jeweils drei Krankenhausstandorte im Nordosten von NRW (Region Ostwestfalen-Lippe).

Die Erwerberin hat ihren Schwerpunkt in Bielefeld und Umgebung, die Erworbene in Gütersloh und näherer Umgebung. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „Der Zusammenschluss wurde

freigegeben, da neben den Beteiligten in beiden Gebieten noch andere große

Wettbewerber aktiv sind und den Patientinnen und Patienten als

Ausweichalternativen erhalten bleiben, nämlich in Bielefeld insbesondere das

Klinikum Bielefeld sowie in Gütersloh das Klinikum Gütersloh.“

Ursprünglich hatte die Sankt Elisabeth Hospital GmbH im Jahre 2019 geplant,

sich mit dem städtischen Klinikum Gütersloh zusammenzuschließen. Diesen

Zusammenschluss der beiden einzigen Allgemeinkrankenhäuser in Gütersloh, Sankt

Elisabeth Hospital und Klinikum Gütersloh, hatte das Bundeskartellamt kritisch

gesehen. Auch in der näheren Umgebung von Gütersloh hätten bei Vollzug dieses

Zusammenschlusses die Patientinnen und Patienten im Wesentlichen nur auf

Krankenhäuser der Cura-Gruppe, mit der das Sankt Elisabeth Hospital bisher

schon verbunden ist, ausweichen können. Daraufhin nahmen die Klinikträger von

dem damaligen Vorhaben Abstand.

Stattdessen hat sich das Sankt Elisabeth Hospital nunmehr umorientiert zu der

Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen, deren Betriebsstätten sich nicht

unmittelbar in Gütersloh befinden, sondern in den nahe gelegenen Städten

Bielefeld, Herford und Rheda-Wiedenbrück. Damit schließen sich zwei bereits

zuvor verbundene katholische Krankenhausträger in Bielefeld und Gütersloh enger

zusammen.

Der Zusammenschluss zwischen den bereits verbundenen katholischen Kliniken in

Bielefeld und Gütersloh führt zu keiner Beeinträchtigung des

Krankenhauswettbewerbs in den beiden Regionen.

Quelle: Pressenachricht, 30.03.2022