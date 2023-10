Bundeskartellamt genehmigt Zusammenschluss zwischen Krankenhäusern im östlichen Ruhrgebiet (Bundeskartellamt).

Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die Gründung einer neuen Krankenhaus-Dachgesellschaft durch die Träger der Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund gGmbH, Dortmund, der Katholischen St. Lukas Gesellschaft mbH, Dortmund, der Marienkrankenhaus Schwerte gem. GmbH, Schwerte, und der Katholischen

Klinikum Lünen/Werne GmbH, Lünen. Das Vorhaben wurde in der ersten Prüfungsphase freigegeben.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts: „Der Zusammenschluss betrifft

den mit Abstand größten Krankenhausverbund in der Region Dortmund/östliches

Ruhrgebiet. Dennoch bestehen keine durchgreifenden Bedenken gegen den

Zusammenschluss, weil für die betroffenen Patienten hinreichende

Ausweichmöglichkeiten sichergestellt sind. Besonders in Richtung Dortmund gibt

es mehrere alternative Krankenhausstandorte, die dazu beitragen, dass genügend

Trägervielfalt erhalten bleibt.“

Die beteiligten Krankenhausträger betreiben mehrere Kliniken in Dortmund sowie

in weiteren Städten im östlichen Ruhrgebiet. Darunter befinden sich sowohl

größere Häuser wie das St. Johannes Hospital Dortmund, das St. Marienhospital

Hamm und das St. Marien-Hospital Lünen als auch kleinere Standorte wie das St.

Elisabeth Krankenhaus Dortmund und das St. Christophorus-Krankenhaus Werne. Die

Analyse der Patientenströme ergab insbesondere, dass in Richtung Dortmund

mehrere Krankenhausstandorte des Klinikums Dortmund und des Klinikums Westfalen

Ausweichalternativen bieten, so dass eine hinreichende Auswahl

unterschiedlicher Träger erhalten bleibt.

Hintergrund – Fusionskontrolle bei Krankenhäusern:

Krankenhäuser sind unabhängig von ihrer Trägerschaft unternehmerisch tätig und

stehen untereinander im Wettbewerb. Aufgrund der engen gesetzlichen Vorgaben

existiert in diesem Bereich kaum Preiswettbewerb. Ziel der Fusionskontrolle ist

es darum in erster Linie, den Wettbewerb um die Qualität der Versorgung der

Patienten zu erhalten. Entscheidend dabei ist, dass den Patienten vor Ort

hinreichende Auswahlalternativen zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Jahren mussten trotz des fortschreitenden

Konzentrationsprozesses im Krankenhausbereich nur sehr wenige Vorhaben vom

Bundeskartellamt untersagt werden. Zwischen 2003 und Mai 2020 wurden von

insgesamt 331 geprüften Transaktionen lediglich sieben untersagt. Acht Projekte

wurden nach kritischer Bewertung im Rahmen einer informellen Voranfrage

letztlich nicht angemeldet.

Quelle: Bundeskartellamt, 23.11.2020