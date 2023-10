Bundeskartellamt gibt den Erwerb der Malteser Rhein-Ruhr durch Helios frei (Bundeskartellamt).

Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der Malteser Rhein-Ruhr gGmbH durch die Helios Kliniken GmbH nach intensiven Ermittlungen in der einmonatigen sogenannten ersten Phase des Fusionskontrollverfahrens freigegeben. Die

Klinikbetreiber stehen beim Angebot von akutstationären

Krankenhausdienstleistungen in Duisburg und in Krefeld in einer

Wettbewerbsbeziehung zueinander.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „Die beiden Klinikbetreiber

haben teilweise eine starke gemeinsame Marktposition. Durch die Fusion kommt es

insbesondere im Raum Krefeld zu beträchtlichen Marktanteilsadditionen. Wir

haben die Fusion sehr genau geprüft, konnten das Vorhaben nach intensiven

Ermittlungen aber bereits jetzt freigeben. Für die Patienten stehen ausreichend

Auswahlalternativen zur Verfügung, und es kommt zu keiner wesentlichen

Beschränkung des Wettbewerbs.“

Die Helios Kliniken GmbH ist der größte private Klinikbetreiber in Deutschland

und Tochtergesellschaft des international tätigen Gesundheitskonzerns

Fresenius. Helios betreibt in Deutschland 86 Kliniken, darunter jeweils zwei in

Duisburg und Krefeld. Die Malteser Rhein-Ruhr betreiben in Duisburg die

Krankenhäuser St. Anna und St. Johannes-Stift sowie in Krefeld-Uerdingen das

St. Josefshospital.

Im Rahmen der Prüfung wurden die vollständigen Falldaten aller in der Region

ansässigen Krankenhäuser ausgewertet, die dem Bundeskartellamt vom Institut für

das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) auf Anfrage zur Verfügung gestellt

worden waren. Wettbewerbsbedenken, die von dritter Seite vorgetragen wurden,

bestätigten sich nach den durchgeführten Ermittlungen nicht.

Hintergrund – Fusionskontrolle bei Krankenhäusern:21

Krankenhäuser sind unabhängig von ihrer Trägerschaft unternehmerisch tätig und

stehen untereinander im Wettbewerb. Aufgrund der engen gesetzlichen Vorgaben

existiert in diesem Bereich kaum Preiswettbewerb. Ziel der Fusionskontrolle ist

es darum in erster Linie, den Wettbewerb um die Qualität der Versorgung der

Patienten zu erhalten. Entscheidend dabei ist, dass den Patienten vor Ort

hinreichende Auswahlalternativen zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Jahren mussten trotz des fortschreitenden

Konzentrationsprozesses im Krankenhausbereich nur sehr wenige Vorhaben vom

Bundeskartellamt untersagt werden. Zwischen 2003 und September 2020 wurden von

insgesamt 329 angemeldeten Transaktionen lediglich sieben untersagt. Acht

Projekte wurden nach kritischer Bewertung im Rahmen einer informellen

Voranfrage letztlich nicht angemeldet.

Quelle: Bundeskartellamt, 21.09.2020