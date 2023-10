Bundesverband Gesundheits-IT wählt neuen Vorstand (Pressemitteilung).

Bei der digitalen Mitgliederversammlung am 01.10.2020 hat der Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg) seinen Vorstand für das kommende Jahr gewählt. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Gerrit Schick, der zuvor Finanzvorstand war. Andreas Kassner wurde in seiner Position als stellvertretender Vorstandsvorsitzender bestätigt. Dr. Ralf Brandner bleibt ebenfalls Mitglied

des Vorstandes. Neu in den Vorstand gewählt wurden Matthias Meierhofer

(Finanzvorstand), Bernhard Calmer und Heiko Mania. Damit besteht der

bvitg-Vorstand erstmals aus sechs Mitgliedern.

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung haben die Mitgliedsunternehmen des

bvitg ihren neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Gerrit

Schick vom Gesundheitstechnologie-Anbieter Philips GmbH Market DACH. Er folgt

damit auf Christoph Schmelter vom IT-Dienstleister für Patientenakten, DMI GmbH

& Co. KG, der nach zweieinhalb Jahren aus dem Vorstand ausscheidet.

„Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist hierzulande derzeit so aktuell

und wichtig wie nie und die Umgestaltung hin zu einer effizienteren und

patientenorientierteren Versorgung ist in vollem Gange. Damit dies erfolgreich

gelingt, braucht es einen freien und leistungsfähigen Markt. Deshalb wollen wir

in Zukunft noch stärker diesen Prozess begleiten und aktiv mitgestalten“, so

Gerrit Schick anlässlich seiner Wahl zum Vorstandsvorsitzenden.

Komplettiert wird der neue bvitg-Vorstand durch folgende Mitglieder:

Stellvertretender Vorsitzender: Andreas Kassner (3M Deutschland GmbH)

Finanzvorstand: Matthias Meierhofer (Meierhofer AG)

Vorstandsmitglied: Dr. Ralf Brandner (InterComponentWare AG)

Vorstandsmitglied: Bernhard Calmer (CGM Clinical Europe GmbH)

Vorstandsmitglied: Heiko Mania (NursIT Institute GmbH)

Nicht mehr zur Vorstandswahl angetreten waren in diesem Jahr Mark Düsener

(Deutsche Telekom Healthcare and Security Solutions GmbH) und Christoph

Schmelter (DMI GmbH & Co. KG). Die Amtszeit des neuen Vorstands beginnt ab

sofort und ist auf ein Jahr festgelegt.

Quelle: Pressemitteilung, 02.10.2020