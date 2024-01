BVMed-Jahresbericht 2019 / 2020

BVMed-Jahresbericht 2019/20 - Maßnahmen entwickeln, um Deutschland als Produktions- und Forschungsstandort im Bereich der Medizinprodukte zu sichern und zu stärken (Download, PDF, 2,2 MB).

Der Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, fordert in seinem neuen Jahresbericht 2019/20 einen gesamtgesellschaftlichen Dialog über den MedTech-Standort Deutschland und seine kritische Infrastruktur. Wir müssen in einem solchen MedTech-Dialog Maßnahmen entwickeln, um Deutschland als Produktions- und Forschungsstandort im Bereich der Medizinprodukte zu sichern

und zu stärken", so BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. Der

BVMed-Jahresbericht 2019/20 kann unter www.bvmed.de/jahresbericht in deutscher

und englischer Sprache abgerufen werden.

Das Gesundheitssystem kämpft aktuell gegen eine der schlimmsten Pandemien der

letzten 100 Jahre. Die MedTech-Branche ist vereint in ihrem Kampf gegen

COVID-19. Die Unterstützung der Ärzte und Pfleger, der Kliniken, Praxen und

Homecare-Unternehmen, hat oberste Priorität. Gleichzeitig muss die

MedTech-Branche die nahtlose Verfügbarkeit aller medizinischen Technologien

aufrechterhalten, die Tag für Tag für die Diagnose, Behandlung und Überwachung

von Patienten mit anderen kritischen oder chronischen Erkrankungen benötigt

werden.

In seinem Vorwort spricht sich der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan

insbesondere für eine bessere Verzahnung der regulatorischen Maßnahmen für die

Medizinprodukte-Branche mit der Wirtschafts- und Forschungspolitik aus.

Forschung, Wirtschaft und Gesundheit gemeinsam. "Wir fordern einen

MedTech-Strategieprozess aus einem Guss!", so Lugan.

Zu den Themen des notwendigen "MedTech-Dialogs" gehören nach Ansicht des BVMed

beispielsweise:

eine stärkere Orientierung an kompletten Versorgungsprozessen,

die Reduktion regulatorischer Bürokratie für Bestandsprodukte und Orphan

Devices,

die Entwicklungen von digitalen Gesundheitsdienstleistungen und

die Einbindung von künstlicher Intelligenz zur Unterstützung von ärztlicher

Versorgung und Pflege.

Der BVMed-Jahresbericht beleuchtet auch die wichtigsten Branchen-Kennzahlen:

Die MedTech-Branche ist ein wichtiger Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor. Die

Branche beschäftigt in Deutschland insgesamt über 200.000 Menschen. Alleine in

den letzten 5 Jahren sind über 12.000 neue Stellen geschaffen worden. Jeder

Arbeitsplatz in der Branche sichert zudem 0,75 Arbeitsplätze in anderen

Sektoren. Der Gesamtumsatz der MedTech-Branche lag 2019 bei über 32 Milliarden

Euro. Die Exportquote liegt bei über 65 Prozent.

Die MedTech-Branche ist mittelständisch geprägt. 93 Prozent der

MedTech-Unternehmen beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter. Es gibt alleine

13.000 Kleinstunternehmen mit rund 60.000 Beschäftigten. Nur 90

MedTech-Unternehmen in Deutschland haben über 250 Beschäftigte.

Die MedTech-Branche ist innovativ und hat sehr kurze Produktzyklen. Rund ein

Drittel ihres Umsatzes erzielen die deutschen Medizintechnikhersteller mit

Produkten, die nicht älter als 3 Jahre sind. Im Durchschnitt investieren die

forschenden MedTech-Unternehmen rund 9 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und

Entwicklung.

"Deshalb ist für die MedTech-Branche eine zusammenhängende, abgestimmte

Innovationspolitik zwischen Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitsressort

von großer Bedeutung, um die Innovationskraft der MedTech-Branche zu erhalten",

so Möll.

Der BVMed-Jahresbericht 2019/20 enthält neben einem Marktüberblick umfassende

Informationen zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen der Branche.

Zusätzlich werden Informationen zur inhaltlichen Arbeit der über 60

BVMed-Arbeitsgremien gegeben.

Der 24-seitige Jahresbericht kann in deutscher und englischer Sprache unter

www.bvmed.de/jahresbericht heruntergeladen werden.

