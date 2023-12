Krankenhaus Rating Report 2021: BWKG fordert volle Finanzierung überdurchschnittlicher Personalkosten (Pressemitteilung).

Die Warnmeldungen des Krankenhaus-Rating-Reports zur Insolvenzwahrscheinlichkeit der baden-württembergischen Krankenhäuser sind besorgniserregend und machen dringende Veränderungen an der Krankenhausfinanzierung notwendig. Die Krankenhäuser müssen endlich so vergütet

werden, dass das regionale Lohn- und Preisniveau berücksichtigt wird“, so der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Detlef Piepenburg. Denn die Menschen im Südwesten zahlten ja von ihren

überdurchschnittlichen Löhnen auch überdurchschnittliche

Krankenversicherungsbeiträge. Dass die regionalen Löhne nur bei der

Finanzierung der Krankenkassen, nicht aber bei der Bezahlung der Krankenhäuser

berücksichtigt werden, sei ein Systemfehler, der schnellstmöglich korrigiert

werden muss. Die von den Menschen im Land aufgebrachten Krankenkassenbeiträge

müssen auch zur Finanzierung der Gesundheitsversorgung im Land verwendet

werden.

Um die Dimension der Ungerechtigkeit darzustellen, ergänzt der

BWKG-Vorstandsvorsitzende: „Grundlage der Krankenhausvergütungen – also der

Einnahmen der Kliniken – sind die durchschnittlichen Kostenwerte im

Bundesgebiet. Wenn die baden-württembergischen Krankenhäuser ihren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur die bundesdurchschnittlichen Gehälter

bezahlen würden, hätten sie jedes Jahr 163 Millionen Euro geringere Kosten.“

Tatsächlich bezahlen sie aber das hiesige Lohnniveau, was zu erheblichen

Defiziten führt. „Deshalb müssen die überdurchschnittlichen Löhne im Land

endlich voll finanziert werden“, so der BWKG-Vorstandsvorsitzende.

„Im Übrigen können die Defizite der Kliniken im Südwesten nicht auf eine

mangelnde Effizienz der Krankenhausversorgung oder sinkende Fallzahlen

zurückgeführt werden. Im Gegenteil: Die Krankenhauslandschaft im Land ist schon

jetzt sehr effizient. Die Krankenhäuser versorgen die Bevölkerung

Baden-Württembergs mit einem Fünftel geringerer Kapazität als im

Bundesdurchschnitt“, macht Piepenburg deutlich. Baden-Württemberg habe mit nur

500 Krankenhausbetten je 100.000 Einwohner die niedrigste Bettenzahl im

gesamten Bundesgebiet. Der Bundesdurchschnitt betrage 595 Betten.

Baden-Württemberg hatte schon im Jahr 2019 mit 19.340 Fällen je 100.000

Einwohner die mit Abstand niedrigste Fallzahl im Bundesvergleich (23.366).

Quelle: Pressemitteilung, 16.06.2021