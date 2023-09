CDO verlässt MEDIAN Unternehmensgruppe (Pressemitteilung).

Berlin. Nach mehr als viereinhalb Jahren bei den MEDIAN Kliniken verlässt Dr. Benedikt Simon Deutschlands größten Anbieter von Rehabilitationsleistungen, um in den USA das Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice des Commonwealth-Fund anzutreten. Herr Dr. Simon kam im Jahr 2016 als Leiter Business

Development zu MEDIAN und wurde im April 2018 aufgrund seines starken Engagements in die Rolle des

Geschäftsführers/CDO der MEDIAN Unternehmensgruppe B.V. & Co. KG gehoben. Hier

war er verantwortlich für die Bereiche Business Development,

Qualitätsmanagement und Mergers & Acquisitions sowie Post Merger Integration.

Mit dieser Verantwortung war er maßgeblich an der Entwicklung der MEDIAN

Unternehmensgruppe beteiligt.

Besonders erfolgreich zeigte sich Herr Dr. Simon bei der Implementierung der

Digitalisierungsstrategie. Dies beinhaltet vor allem die MEDIAN Patienten App,

welche die Basis für die zukünftigen digitalen Patientenversorgungsangebote von

MEDIAN sein wird. In enger Zusammenarbeit mit den Kliniken und den MEDIAN

Medical Boards etablierte er mit seinem Team eine Plattform zur Messung und

systematischen Entwicklung der Prozess- und Ergebnisqualität auf Basis von

medizinischen Scores und Patient-Reported Outcome Measures. Dieses System hat

es MEDIAN erlaubt, in Bezug auf die qualitätsgetriebene Versorgung einen großen

Schritt vor die Wettbewerber zu machen. Insbesondere in der Corona-Zeit, als

die meisten Kliniken und Reha-Verbände forderten, die Qualitätssteuerung

auszusetzen, konnte MEDIAN trotz massiv angepasster Behandlungsprozesse in

seinen Kliniken eine gleichbleibende Versorgungsqualität nachweisen.

Neue Aufgaben für Dr. Benedikt Simon

Als Harkness-Fellow wird Herr Dr. Simon für 12 Monate in die USA gehen, um sich

mit integrierten Versorgungssystemen zu beschäftigen. Hierfür wird er zunächst

in Kalifornien und Colorado bei Kaiser Permanente und anschließend in

Washington D.C. beim Urban Institute tätig sein. „Wir verlieren mit Herrn Dr.

Simon nicht nur einen versierten Kollegen, sondern auch einen wirklich feinen

Menschen, mit dem die Zusammenarbeit stets große Freude gemacht hat. Wir

wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren beruflichen Weg“, sagt Dr. André M.

Schmidt, Vorsitzender der MEDIAN Geschäftsführung (CEO). Die Position von Herrn

Dr. Simon wird bei MEDIAN nicht nachbesetzt. Seine Ressorts gingen bereits zum

1. Oktober 2020 an die beiden Geschäftsführer Roland Seebauer (CFO) und Dr.

Florian Frensch (COO).

Quelle: Pressemitteilung, 02.11.2020