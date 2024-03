CEO verlässt die Median-Gruppe (Pressenachricht).

Die MEDIAN Unternehmensgruppe gibt heute die Amtsniederlegung ihres langjährigen CEO, Dr. André M. Schmidt, bekannt. Seine Nachfolge tritt der bisherige Group COO und Interims-Group-CFO, Philipp Schulte-Noelle, an. Dr. André M. Schmidt, der seit 2011 ein 30-faches Wachstum von MEDIAN erzielte, wird seinen Posten Ende Juni 2024 aufgeben, um seiner Familie mehr Zeit zu widmen und neue berufliche Perspektiven wahrzunehmen. Er wechselt in den Beirat von MEDIAN.

Zu seiner Entscheidung sagt Dr. Schmidt: „Es war ein außergewöhnliches Privileg für mich, MEDIANs einzigartiges Rehabilitationsmodell von anfangs 20 Kliniken in Deutschland auf 425 Einrichtungen in drei Ländern auszubauen. Es war schon immer unsere Vision, so viele Menschen wie möglich getreu unseres Leitspruchs dabei zu unterstützen, voll und ganz das Leben leben zu können. Nachdem wir die Pandemie in einer starken Position überstanden haben, sorgen wir heute für mehr Patienten und Bewohner als je zuvor und sind zum Marktführer in Deutschland, Großbritannien und Spanien geworden.

Ich bin sehr stolz darauf, dass MEDIAN wie kein anderes Unternehmen der Branche für hochwertige, datengestützte Versorgung steht, die wir durch konsequente Messung der Ergebnisqualität, digitale Innovation und Etablierung erfolgreicher Standards über Einrichtungs- und Ländergrenzen hinweg erreicht haben. Wir profitieren bereits stark von der Zusammenarbeit als internationale Gruppe, in der wir Wissen und Expertise bündeln und uns über Länder und unsere vielfältigen Behandlungsgebiete hinweg austauschen.“

Erfolgreiches Wachstum an der Seite eines starken Partners

Seit 2011 baute Dr. André M. Schmidt mit der Unterstützung von Waterland Private Equity die heutige MEDIAN Unternehmensgruppe auf, begonnen mit der Fusion von RHM mit den MEDIAN Kliniken im Jahr 2014 sowie der Übernahme der Allgemeinen Hospitalgesellschaft (AHG). Von Anfang an lag dabei der Fokus auf der Entwicklung einer leistungsstarken digitalen Plattform und dem Etablieren von Best-Practice-Standards unter anderem zur Messung der Behandlungsqualität.

Im Jahr 2021 wurde MEDIAN mit der Übernahme von Priory in Großbritannien, dem Marktführer im Bereich psychische Gesundheit und Sozialfürsorge für Erwachsene, zu einer internationalen Unternehmensgruppe. Die Kompetenzen von Priory ergänzen seitdem das Dienstleistungsportfolio, schufen Synergien und ermöglichten es der Gruppe, bewährte Prozesse von MEDIAN in einem weiteren europäischen Land zu etablieren.

Seit 2023 bereichert die spanische Kette Hestia die Unternehmensgruppe, die ebenfalls Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheit und Rehabilitation anbietet und die Position von MEDIAN als paneuropäische Organisation verstärkt.

„Ich bin sicher, dass sich MEDIAN mit der Ernennung von Philipp Schulte-Noelle zu meinem Nachfolger mit großen Schritten weiterentwickeln wird“, so Dr. André M. Schmidt, und ergänzt: „Mit seinem Hintergrund ist er bestens gerüstet, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.“

Zur langjährigen Zusammenarbeit mit Waterland Private Equity sagt Dr. Schmidt: „Ich bin Waterland sehr dankbar für meine Möglichkeiten, die unsere Partnerschaft mit sich gebracht hat. 13 Jahre lang mit einem einzigen Anteilseigner aus dem Private-Equity-Bereich zusammenzuarbeiten, ist ein absolutes Privileg. Wir haben in dieser Zeit eine besondere Beziehung aufgebaut, die auf gegenseitigem Vertrauen und enger, unkomplizierter Zusammenarbeit beruht. Von Anfang an verfolgten wir den gleichen Ansatz für die Entwicklung von MEDIAN.“

Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland Private Equity, kommentiert: „Es war mir eine große Freude, mit Dr. André M. Schmidt zusammenzuarbeiten. Ich danke ihm für sein Engagement und seine visionäre Führung, die in den vergangenen 13 Jahren das kohärente Wachstum und die Internationalisierung von MEDIAN ermöglicht haben. Ich wünsche ihm für seine zukünftigen Bestrebungen alles Gute.

Die heutige Unternehmensgruppe ist seit 2011 um das 30-fache gewachsen und hat sich durch unsere Buy-and-Build-Strategie mit mehr als 20 Akquisitionen zum Marktführer in Europa mit einem Jahresumsatz von mehr als 2 Milliarden Euro und einem Ruf für hervorragende klinische Ergebnisse entwickelt. Ich bin sehr optimistisch, dass das nächste Kapitel in der Geschichte von MEDIAN unter der Führung von Philipp Schulte-Noelle weiteres Wachstum und Internationalisierung mit sich bringen wird.“

MEDIAN startet in die nächste Entwicklungsphase

Zu seiner Ernennung als Group CEO von MEDIAN sagt Philipp Schulte-Noelle: „Ich fühle mich geehrt, diese Verantwortung zu übernehmen und MEDIAN in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Dr. André M. Schmidt ist der wahre Architekt des für MEDIAN kennzeichnenden Ansatzes messbarer, qualitativ hochwertiger Rehabilitation. Ich freue mich darauf, auf diesem stabilen Fundament und den von Dr. Schmidt eingesetzten starken Teams aufzubauen, um die Unternehmensgruppe auf die nächste Stufe zu bringen.“

Philipp Schulte-Noelle ist seit September 2023 Group COO von MEDIAN und übernimmt damit die Verantwortung für den Geschäftsbereich Services in UK und Deutschland sowie die zentralen Abteilungen Digitale Gesundheit, Forschung und Innovation, Qualitätsmanagement, Facility Management, Bau, Strategische Projekte, IT sowie Marketing und Kommunikation in der Unternehmensgruppe. Zusätzlich hat er die Rolle des Interims-CFO der MEDIAN Unternehmensgruppe übernommen, während das Unternehmen diese Position neu besetzt.

Philipp Schulte-Noelle wird künftig als Group CEO das MEDIAN Kern-Managementteam leiten, zu dem unter anderem die CEOs der jeweiligen Länder gehören: Prof. Dr. Marc Baenkler, CEO von MEDIAN Deutschland, Rebekah Cresswell, CEO von Priory in UK, und Eva Luque Lopez, CEO von Hestia in Spanien.

Mit seinem Wechsel in den Beirat bleibt Dr. André M. Schmidt MEDIAN auch weiterhin verbunden.

MEDIAN bietet Dienstleistungen für ein breites Spektrum von Indikationen an: Psychiatrie, Sucht- und Essstörungen, Neurologie, Orthopädie, Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie sowie stationäre Pflege, betreutes Wohnen und Gesundheitsdienstleistungen für ältere Menschen. Das digital gestützte Nachsorgeprodukt von MEDIAN Deutschland, die App MyMEDIAN@Home, hat mehr als 4.000 Abonnenten und unterstützt Patientinnen und Patienten nach einer stationären oder ambulanten Rehabilitationsbehandlung aus der Ferne.

Quelle: Pressenachricht, 14.03.2024