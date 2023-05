Charité 2022 mit ausgeglichenem Ergebnis

Bilanz: Aufsichtsrat der Charité stellt Jahresabschluss 2022 fest (Jahresbericht, PDF, 7,8 MB).

Die Charité Universitätsmedizin Berlin hat im Jahr 2022 dank der positiven Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften ein Konzernergebnis von 1,3 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Charité als Muttergesellschaft hat einen nur geringen Jahresfehlbetrag von knapp zwei Millionen Euro erzielt – bei gegenüber dem Vorjahr gesteigerten

Gesamteinnahmen von rund 2,3 Milliarden Euro. In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Charité den Jahresabschluss festgestellt.

Im Berichtsjahr 2022 ist es den Charité-weit rund 18.200 und konzernweit rund

21.600 Beschäftigten gelungen, ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis zu

erwirtschaften. Dieses Ergebnis ist zudem der erneuten Unterstützung des Landes

Berlin zu verdanken, das die coronabedingten Verluste in Höhe von rund 46,8

Millionen Euro fast vollständig ausgeglichen hat.

Auch im dritten Jahr der Pandemie waren die Charité-Mitarbeiter:innen stark

beansprucht, wobei insbesondere die Mitarbeitenden in den klinischen Bereichen

weiterhin extrem gefordert waren. Wie auch schon in den Jahren zuvor hat die

Charité eine führende Rolle bei der Versorgung von schweren COVID-Fällen

eingenommen. Insgesamt wurden in den drei Jahren der Pandemie mehr als 9.600

Patient:innen mit COVID-19 stationär versorgt, von denen fast 4.000 auf den

Intensivstationen behandelt werden mussten.

Dr. Ina Czyborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege sowie

Aufsichtsratsvorsitzende der Charité, erklärt: „Eine gut ausgestattete und

damit leistungsstarke Hochschulmedizin ist unverzichtbar – das ist nicht

zuletzt durch die Corona-Pandemie deutlich geworden. In Berlin haben wir es der

Expertise und dem in einer außergewöhnlichen Situation bemerkenswerten

Engagement der Beschäftigten der Charité zu verdanken, dass wir diese Krise

bewältigt haben. Dafür gilt ihnen damals wie heute große Anerkennung. Mit dem

finanziellen Ausgleich der unvermeidbaren Corona-bedingten Verluste der Charité

hat das Land Berlin in dieser Phase Verantwortung übernommen.“

Die Charité konnte 2022 mit rund 736.900 ambulanten sowie mehr als 126.000

voll- und teilstationären Fällen wieder mehr Patient:innen als im Vorjahr

versorgen. Insgesamt konnten Umsatzerlöse in Höhe von 1,6 Milliarden Euro

erzielt werden. Mit 1,1 Milliarden Euro wurde ein Großteil der Umsatzerlöse in

den stationären Bereichen generiert.

Astrid Lurati, Vorstandsmitglied für Finanzen und Infrastruktur der Charité,

erklärt: „Wir haben erneut ein schwieriges Jahr hinter uns, in dem sich

abermals alle Beschäftigten der Charité gemeinsam für ein Ganzes stark gemacht

haben. Das ist großartig und verdient höchste Anerkennung! Ebenso ist die

Charité dankbar für den fast vollständigen Ausgleich der coronabedingten

Verluste durch unseren Eigentümer, das Land Berlin. Der verbleibende kleine

Fehlbetrag der Charité ist angesichts der Rahmenbedingungen als positiv zu

bewerten, genauso wie unser Konzernergebnis mit rund 1,3 Millionen Euro.“ Sie

ergänzt: „Ein wichtiger Meilenstein war der im letzten Jahr abgeschlossene

Tarifvertrag Gesundheitsfachberufe Charité, der eine fest definierte

Mindestpersonalbemessung für bettenführende Stationen und Funktionsbereiche

vorsieht sowie das CHEP-Punktesystem, das die Beschäftigten gezielt entlasten

soll. Damit haben wir eine gute und sozialverträgliche Arbeitsgrundlage für

unsere Beschäftigten, um auch die Herausforderungen im laufenden Jahr zu

meistern.“

Die Medizinische Fakultät konnte im Berichtsjahr insgesamt rund 284 Millionen

Euro an Drittmitteln einwerben und erreicht damit erneut einen Rekordwert. Dies

dokumentiert die Exzellenz der Forschung und leistet einen erheblichen Beitrag

zur wissenschaftlichen Entwicklung Berlins. Die herausragende Forschungsstärke

der Berliner Universitätsmedizin spiegelt sich beispielsweise auf nationaler

Ebene in der Beteiligung an 31 DFG-Sonderforschungsbereichen und international

in 50 EU-Projekten wider.

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité, erklärt: „Wir

haben erhebliche Anstrengungen unternommen, die Charité entlang unserer

strategischen Planung durch die schwierige Pandemiezeit zu führen. Und auch

dieses Jahr kommen neue Aufgaben und Herausforderungen auf uns zu, die Vorstand

und Mitarbeiterschaft der Charité partnerschaftlich angehen.“ Er fügt hinzu:

„Ein wegweisender strategischer Schritt waren die Vorbereitungen zur Gründung

des Deutschen Herzzentrums der Charité zum 1. Januar 2023. Diese

Zusammenführung mit dem Deutschen Herzzentrum Berlin ist ein einmaliges Projekt

mit enormem Potenzial und der Prozess des Zusammenwachsens begleitet uns auch

in diesem Jahr.“ Mit Blick auf weitere Themen im aktuellen Jahr beschäftigen

Prof. Kroemer vor allem der Fachkräftemangel in der Pflege und die notwendige

Digitalisierung, die prioritär bleiben: „Allerdings werden

Lösungsnotwendigkeiten in beiden Bereichen immer drängender. Auch hier sind wir

optimistisch, unsere Ziele zu erreichen.“

Kennzahlen 2022

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin gehört mit mehr als 100 Kliniken und

Instituten an 4 Campi sowie 3.099 Betten zu den größten Universitätskliniken

Europas. Forschung, Lehre und Krankenversorgung sind eng miteinander vernetzt.

Mit Charité-weit durchschnittlich rund 18.200 und konzernweit durchschnittlich

rund 21.600 Beschäftigten gehört die Berliner Universitätsmedizin auch 2022 zu

den größten Arbeitgebern der Hauptstadt. Dabei waren mehr als 5.000 der

Beschäftigten in der Pflege, über 5.200 im wissenschaftlichen und ärztlichen

Bereich sowie mehr als 1.300 in der Verwaltung tätig. An der Charité konnten im

vergangenen Jahr mehr als 126.000 voll- und teilstationäre Fälle sowie rund

736.900 ambulante Fälle versorgt werden. Im Jahr 2022 hat die Charité

Gesamteinnahmen von rund 2,3 Milliarden Euro, inklusive Drittmitteleinnahmen

und Investitionszuschüssen, erzielt. Mit den rund 284 Millionen Euro an

eingeworbenen Drittmitteln erreichte die Charité einen erneuten Rekord. An

einer der größten Medizinischen Fakultät Deutschlands werden rund 9.500

Studierende in Human- und Zahnmedizin sowie Gesundheitswissenschaften und

Pflege ausgebildet. Darüber hinaus werden mehr als 800 Ausbildungsplätze in 12

Gesundheitsberufen sowie 8 weiteren Berufen angeboten.

Jahresbericht 2022

Informativ und digital: Der Jahresbericht der Charité 2022 ist heute erschienen

und beleuchtet die Themen des letzten Jahres in Kapiteln entlang der sechs

Felder der Strategie 2030 und zeichnet bildstark nach, wie es den

Mitarbeitenden der Berliner Universitätsmedizin gelungen ist, trotz großer

Herausforderungen Kurs zu halten und die Ziele im Strategieprozess nicht aus

dem Blick zu verlieren. Der deutschsprachige Jahresbericht ist jetzt in der

Mediathek auf der Charité-Website unter Publikationen veröffentlicht.

Quelle: Pressemeldung, 08.05.2023