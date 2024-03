Charité-Jahresabschluss 2021 mit ausgeglichenem Ergebnis

Die Charité - Universitätsmedizin Berlin hat das Jahr 2021 mit einem leichten Überschuss von rund 7,8 Millionen Euro abgeschlossen (Medienmeldung, PDF, 3,5 MB).

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin hat das Jahr 2021 mit einem leichten Überschuss von rund 7,8 Millionen Euro abgeschlossen. Das vergangene Jahr war für die Charité abermals maßgeblich durch die Pandemie geprägt. Dank der Unterstützung des Landes Berlin ist es gelungen, die Deckungslücke aus den

coronabedingten Belastungen auszugleichen. Darüber hinaus zeigen die

Gesamteinnahmen von rund 2,3 Milliarden Euro und das ausgeglichene

Jahresergebnis die solide wirtschaftliche Basis der Berliner

Universitätsmedizin. Der Aufsichtsrat der Charité hat den Jahresabschluss in

seiner heutigen Sitzung festgestellt.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie waren die Mitarbeitenden der Charité

extrem gefordert. Dabei hat jede Welle der Pandemie ihre Besonderheiten gezeigt

und neue Herausforderungen mit sich gebracht. Mit mehr als 6.400 stationär

versorgten COVID-19-Patient:innen – davon mehr als 2.900 auf den

Intensivstationen – hat die Berliner Universitätsmedizin eine führende Rolle

bei der Versorgung von schweren COVID-Fällen eingenommen. Mit viel Engagement

ist es den rund 17.600 Charité-Beschäftigten trotz der schwierigen

Rahmenbedingungen gelungen, 2021 ein Jahresergebnis von rund 7,8 Millionen Euro

zu erwirtschaften. Das positive Ergebnis ist zudem der erneuten Unterstützung

des Landes Berlin zu verdanken, das die coronabedingten Verluste der Berliner

Universitätsmedizin in Höhe von fast 62,6 Millionen Euro vollständig

ausgeglichen hat.

Ulrike Gote, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

sowie Aufsichtsratsvorsitzende der Charité, erklärt: „Die Corona-Pandemie hat

die Anforderungen an eine Universitätsmedizin grundlegend verändert und die

Charité vor enorme Herausforderungen und Belastungen in Forschung, Lehre und

Krankenversorgung gestellt. Die Charité hat mit der Expertise und dem

außerordentlichen Einsatz ihrer Beschäftigten auch im Jahr 2021 einen

wesentlichen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet, in Berlin, aber auch

bundesweit. Die Corona-Pandemie hat uns allen die enorme Bedeutung einer

leistungsfähigen und gut ausgestatteten Universitätsmedizin vor Augen geführt.“

Sie ergänzt: „Um die finanziellen Sonderlasten der Pandemie für die Charité

abzumildern, hat das Land 2021 Mittel in Höhe von 62,6 Millionen Euro

bereitgestellt. Der Wissenschafts- und Gesundheitsstandort Berlin ist nicht

zuletzt wegen der Charité im nationalen und internationalen Vergleich

hervorragend aufgestellt. Es ist Anspruch des Senats, mit politischer und

finanzieller Unterstützung auch künftig optimale Rahmenbedingungen für eine

exzellente, international konkurrenzfähige und wirtschaftlich stabile

Universitätsmedizin zu gewährleisten. Als Aufsichtsratsvorsitzende und im Namen

des Senats gilt mein besonderer Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

der Charité, die im vergangenen Jahr Herausragendes geleistet haben.“

Die Charité hatte gleich zu Beginn der Corona-Pandemie ihre Prozesse in Klinik

und Fakultät an die veränderten Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen während

einer dynamischen Pandemie angepasst, um in einer der schwersten

Gesundheitskrisen der letzten Jahrzehnte handlungsfähig zu bleiben.

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité, betont: „Wir

danken dem Land Berlin für die finanzielle Unterstützung. Zudem zeigt das gute

Ergebnis auch die wirtschaftliche Stabilität der Charité und vor allem

natürlich die hohe Leistungsfähigkeit und Motivation aller unserer

Mitarbeitenden.“ Er fügt hinzu: „Zwei Jahre Pandemie, das sind zwei Jahre

beeindruckender Teamgeist und fortwährendes außergewöhnliches Engagement. Ich

bin stolz auf unser ‚Team Charité‘ und möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern herzlich bedanken, denn sie alle haben wirklich Großartiges

geleistet.“

Trotz der Einschränkungen des klinischen Normalbetriebs konnten 2021 bei 3.099

Betten 682.731 ambulante Fälle sowie 123.793 voll- und teilstationäre Fälle

versorgt werden.

Astrid Lurati, Vorstandsmitglied für Finanzen und Infrastruktur der Charité,

erklärt: „Das zweite Jahr der Pandemie hat die Charité in Krankenversorgung,

Forschung und Lehre weiterhin auf eine Belastungsprobe gestellt. Neben der

bestmöglichen Versorgung der vielen COVID-Patienten waren wir bestrebt, unseren

Auftrag in jeder Hinsicht umfassend und qualitätsorientiert zu erbringen.

Unseren neuen herausfordernden Tagesalltag haben wir gemeinsam sehr gut

gemeistert, sodass es am Ende eines durch erhebliche Unsicherheiten und Risiken

geprägten Wirtschaftsjahres gelungen ist, 2021 mit einem soliden Ergebnis

abzuschließen. Mein großer Dank gilt hierfür allen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern aller Konzerngesellschaften, die alle einen wertvollen Beitrag

hierzu geleistet haben, aber auch dem Land Berlin, das uns erneut die

coronabedingten Verluste ausgeglichen hat. Im zweiten Ausnahmejahr sind 2021 in

der Charité insgesamt 2,3 Milliarden Euro eingenommen worden. Der

Jahresüberschuss der Charité beläuft sich auf rund 7,8 Millionen Euro und das

Konzernergebnis auf rund 10,9 Millionen Euro.“

Ein wichtiger Meilenstein zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege

und den Gesundheitsfachberufen war zudem die Einigung auf den Tarifvertrag

„Gesundheitsfachberufe Charité“ zur Entlastung des Klinikpersonals. Kern sind

eine fest definierte Mindestpersonalbemessung für alle bettenführenden

Stationen und verschiedene Funktionsbereiche sowie das sogenannte

CHEP-Punktesystem, mit dem die Mitarbeiter:innen einen Ausgleich für besondere

Belastungen geltend machen können.

Die Medizinische Fakultät konnte im Berichtsjahr mit Drittmitteleinnahmen in

Höhe von rund 215,8 Millionen Euro einen neuen Höchstwert erreichen, der die

Exzellenz der Forschung dokumentiert und einen erheblichen Beitrag zur

wissenschaftlichen Entwicklung Berlins leistet. Die herausragende

Forschungsstärke der Berliner Universitätsmedizin spiegelt sich beispielsweise

auf nationaler Ebene in der Beteiligung an 28 DFG-Sonderforschungsbereichen und

international in 23 EU-Projekten wider. Darüber hinaus haben sich von den

insgesamt 5.857 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften 549 Beiträge

mit Forschungsthemen zu SARS-CoV-2/COVID-19 befasst.

Ein wegweisendes strategisches Thema war zudem die Integration des Berlin

Institute of Health als „Berlin Institute of Health in der Charité“ (BIH) zum

Jahresbeginn 2021. Mit der Integration bildet das BIH als

„Translationsforschungsbereich“ – zusätzlich zum Universitätsklinikum und der

Medizinischen Fakultät – die dritte Säule der Charité. Prof. Dr. Christopher

Baum hat als Vorsitzender des BIH-Direktoriums die mit der Integration neu

geschaffene Charité-Vorstandsposition für den Translationsforschungsbereich

übernommen. Damit ist auch der Prozess der Weiterentwicklung des nun

sechsköpfigen Charité-Vorstands abgeschlossen. Einen Wechsel gab es zudem bei

der Position des Vorstands für Krankenversorgung: Prof. Dr. Martin E. Kreis

folgte im Januar auf Prof. Dr. Ulrich Frei, der in den Ruhestand gegangen war.

Weiterentwickelt und konkretisiert wurde ferner auch die Strategie 2030 „Wir

denken Gesundheit neu“ im Dialog mit den Mitarbeitenden. Der Strategieprozess

steht in der Charité-Tradition der Translation als einer Einheit von Forschung,

Lehre und Krankenversorgung zum Wohle der Patient:innen. Zusammen mit den

Beschäftigten sollen die Entwicklungen der kommenden Jahre in der Region und

deutschlandweit mitgestaltet werden. Dabei versteht sich die Charité als

tragende Säule des Gesundheitssystems und als Teil einer exzellenten

Wissenschaftsregion.

Darüber hinaus wurden Ende letzten Jahres die notwendigen vertraglichen

Voraussetzungen für das Deutsche Herzzentrum der Charité (DHZC) finalisiert: Ab

2023 werden die Charité und das Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) darin ihre

herzmedizinischen Kompetenzen bündeln. Das DHZC wird ein international

führendes universitäres Herzzentrum sein. Dafür entsteht zudem ab 2023 ein

hochmoderner Neubau am Campus Virchow-Klinikum.

Abschließend unterstreicht Prof. Kroemer den Bezug zwischen Gegenwart und

Zukunft: „Wir sind im Vorstand der Überzeugung, dass wir morgen von den Dingen

leben werden, die wir heute planen und überlegen. Insofern ist es unabdingbar,

auch in schwierigen Zeiten über die strategische Entwicklung nachzudenken: Die

größten Themen für die Zukunft sind der demographische Wandel, der medizinische

Fortschritt und die Digitalisierung. Die Demographie führt – kurz gesagt – zu

weniger Leistungserbringern und deutlich mehr Leistungsnehmern. Parallel dazu

wird der medizinische Fortschritt die Ressourcen des Systems erheblich fordern.

Daher müssen wir das Gesundheitssystem nachhaltig und klug digitalisieren.“

Kennzahlen 2021

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist mit rund 100 Kliniken und

Instituten an 4 Campi sowie 3.099 Betten eine der größten Universitätskliniken

Europas. Forschung, Lehre und Krankenversorgung sind eng miteinander vernetzt.

Mit Charité-weit durchschnittlich 17.615 und konzernweit durchschnittlich

20.921 Beschäftigten gehört die Berliner Universitätsmedizin auch 2021 zu den

größten Arbeitgebern der Hauptstadt. Dabei waren 5.047 der Beschäftigten in der

Pflege und 4.988 im wissenschaftlichen und ärztlichen Bereich sowie 1.265 in

der Verwaltung tätig. An der Charité konnten im vergangenen Jahr 123.793 voll-

und teilstationäre Fälle sowie 682.731 ambulante Fälle behandelt werden. Im

Jahr 2021 hat die Charité Gesamteinnahmen von rund 2,3 Milliarden Euro,

inklusive Drittmitteleinnahmen und Investitionszuschüssen, erzielt. Mit den

215,8 Millionen Euro eingeworbenen Drittmitteln erreichte die Charité einen

erneuten Rekord. An einer der größten medizinischen Fakultät Deutschlands

werden mehr als 9.000 Studierende in Human- und Zahnmedizin sowie

Gesundheitswissenschaften und Pflege ausgebildet. Darüber hinaus werden 730

Ausbildungsplätze in 11 Gesundheitsberufen sowie 111 in 8 weiteren Berufen

angeboten.

Jahresbericht 2021

Digital, nachhaltig und wissenswert: Der Charité-Jahresbericht „Einblicke 2021

| Insights 2021“ gibt auf 70 Seiten einen Überblick über die Themen und

Entwicklungen in Klinik und Pflege, Wissenschaft und Forschung sowie Studium

und Lehre. Der deutsch-englischsprachige Jahresbericht ist jetzt in der

Mediathek auf der Charité-Website unter „Publikationen“ veröffentlicht.

