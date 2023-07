Charité und Vivantes vertiefen Kooperation - Letter of Intent unterzeichnet (Pressemitteilung).

Gemeinsame Pressemitteilung der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung, der Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH. Wie sie die bisherige Zusammenarbeit weiterentwickeln und vertiefen wollen,

haben die Charité – Universitätsmedizin Berlin und die Vivantes Netzwerk für

Gesundheit GmbH in einer gemeinsamen Absichtserklärung festgehalten. Damit

folgen die beiden Berliner Gesundheitseinrichtungen der Empfehlung der

Zukunftskommission des Berliner Senates mit dem Titel „Gesundheitsstadt Berlin

2030“. Die Kommission hatte empfohlen, beide Unternehmen strukturell und

institutionell noch enger miteinander zu verbinden.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin und Senator für Wissenschaft und

Forschung Michael Müller: „In der vertieften Kooperation der beiden

landeseigenen Einrichtungen Charité und Vivantes steckt großes Potenzial für

den Gesundheitsstandort Berlin. Eine engere Verknüpfung der beiden

Institutionen ermöglicht einen erheblichen Mehrwert für die medizinische

Forschung, für Lehre und Ausbildung, und vor allen Dingen für die

Krankenversorgung der Berlinerinnen und Berliner. Das erleben wir aktuell auch

ganz deutlich bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie. Dass Charité und

Vivantes nun ihre Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Erklärung festhalten, ist

nicht nur ein wichtiges Symbol der gewachsenen Kooperation, sondern auch ein

klares Bekenntnis zum gemeinsamen Weg in den nächsten Jahren. Ich freue mich

sehr über diesen weiteren Schritt in unserer Strategie Gesundheitsstadt Berlin

2030.“

Dr. Andrea Grebe, Vorsitzende der Vivantes Geschäftsführung: „In einer

zukunftsorientierten „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ steht Vivantes für eine

umfassende, sektorübergreifende Gesundheitsversorgung für ganz Berlin. Damit

ist Vivantes die ideale Partnerin für die Charité bei translationaler Medizin

und Versorgungsforschung. Dabei wird die Digitalisierung eine Schlüsselrolle

spielen: Wir versprechen uns von einer gemeinsamen Gesundheitsdatenplattform

und gebündelten Forschungsaktivitäten konkrete Erkenntnisse und neue

Möglichkeiten, wie wir die Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger

verbessern können.“

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité: „Die Charité

organisiert in Berlin den Aufgabenverbund von biomedizinischer Forschung und

Hochleistungsmedizin und ist eine starke Medizinmarke mit nationaler und

internationaler Strahlkraft. Das ergänzt sich optimal mit den Stärken von

Vivantes. Wir wollen die Kräfte beider Einrichtungen bündeln, um Berlin als

international sichtbare Gesundheitsmetropole zu positionieren. Gemeinsam können

wir für Berlin eine noch bessere Gesundheitsversorgung und ein noch

attraktiveres Forschungs- und Entwicklungsumfeld schaffen. Das nützt am Ende

den Bürgerinnen und Bürgern, Patientinnen und Patienten und der innovativen

Gesundheitswirtschaft.“

Geschäftsstelle „Gesundheitsstadt 2030“ gemeinsam eingerichtet

Die Geschäftsstelle „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ wurde gemeinsam von der

Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Vivantes Netzwerk für Gesundheit

GmbH eingerichtet und unterstützt die Umsetzung der Empfehlungen der

Zukunftskommission „Gesundheitsstadt Berlin 2030“. Die Leitung der

Geschäftsstelle hat Gesundheitsexperte Boris Velter übernommen. Neben bereits

erfolgreichen Kooperationen mit gesellschaftsrechtlicher Verflechtung wie etwa

der Tochtergesellschaft Labor Berlin oder der gemeinsamen Strahlenmedizin in

Friedrichshain, soll die Zusammenarbeit nun in einem ersten Schritt auf

folgenden Feldern intensiviert werden und dabei insbesondere die medizinische

Kooperation ausgebaut werden:

Das gemeinsame Ausbildungsinstitut für Gesundheitsfachberufe, Berliner

Bildungscampus für Gesundheitsberufe (BBG) besteht seit 1. Januar 2020 und soll

ausgebaut werden, um künftig noch mehr Gesundheitsfachkräfte auszubilden.

Eine gemeinsame Gesundheitsdatenplattform soll datenschutzkonform die

patientenzentrierte Versorgung verbessern und patientenorientierte Dienste wie

etwa Medizin-Apps oder Online-Termine ermöglichen.

Durch eine Bündelung der klinischen Forschungsaktivitäten von Charité und

Vivantes kann der Forschungsstandort Berlin erheblich profitieren, wenn

gemeinsame Forschungsinfrastruktur genutzt wird und Versorgungsdaten in der

Forschung genutzt werden, um mit den Erkenntnissen die Gesundheitsversorgung

der Metropolregion zu verbessern.

Die gemeinsame Koordination der Herzinfarkt-Notfallversorgung auch nachts und

am Wochenende soll zu einer schnelleren und damit besseren Versorgung führen.

Psychische Krisen bei jungen Menschen sollen früher erkannt werden können:

Hierzu sollen gemeinsam berlinweit niedrigschwellige Angebote in neuen

Früherkennungszentren und Schwerpunktstationen etabliert werden.

Eine gemeinsame Qualitätsplattform soll entwickelt werden, um

Behandlungsergebnisse besser bewerten zu können – mit dem Ziel, die

Patientenversorgung weiter zu verbessern.

Ein gemeinsames Hygieneportal soll die Erfassung von Krankheitserregern

vereinheitlichen und den Infektionsschutz für die Bevölkerung verbessern.

Quelle: Pressemitteilung, 28.07.2020