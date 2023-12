Continentale BKK und BKK HENSCHEL Plus bündeln ihre Kräfte (Pressemitteilung).

Zum 1. Januar 2020 fusioniert die Betriebskrankenkasse HENSCHEL Plus aus Kassel mit der Continentale Betriebskrankenkasse in Hamburg. Dies haben die Verwaltungsräte beider Krankenkassen in getrennten Sitzungen am 9. und 10. April beschlossen. „Mit der Fusion

bündeln wir unsere Kräfte und optimieren den Einsatz unserer Ressourcen. So gehen wir die Herausforderungen der Digitalisierung verstärkt an und werden im Wettbewerb des sich schnell wandelnden Gesundheitsmarktes zukunftsfähig aufgestellt

sein“, so Stefan Lorenz, Vorstand der Continentale BKK. Dazu beginnt bereits ab 1. Mai

2019 die Kooperationsphase beider Kassen.

Thomas Umbach, Vorstand der BKK HENSCHEL Plus betont: „Die neue Continentale BKK

stellt ihren Versicherten ein hochwertiges, innovatives und umfangreiches Leistungsangebot

zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung. Damit wird sich die Intention der

BKK HENSCHEL Plus als kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen auch in der

fusionierten BKK wiederfinden. Persönlicher Service und gut ausgebildete Fachkräfte sind

dabei der Schlüssel zum Erfolg.“

Die neue Continentale BKK wird ca. 90.000 Versicherte im gesamten Bundesgebiet haben.

Sofern sich die Rahmenbedingungen nicht entscheidend ändern, dürfen sich diese auf einen

stabilen Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent ab 2020 freuen!

Der Sitz der neuen Continentale BKK wird weiterhin Hamburg sein mit Geschäftsstellen in

Dortmund, Kassel und Plettenberg. Alle rund 170 Arbeitsplätze an den einzelnen Standorten

werden langfristig erhalten bleiben. Zudem bieten wir über den Kooperationspartner

Continentale Krankenversicherung a.G. den Versicherten in über 130 Service-Points im

gesamten Bundesgebiet eine umfassende Betreuung.

Mit der Fusion, so die Vorstände, habe man das Beste aus beiden Kassen zum Wohl der

Versicherten zusammengeführt und so die Basis für eine zukunftsorientierte Krankenkasse

geschaffen, die ihre Versicherten in den Vordergrund stellt. Stefan Lorenz und Thomas

Umbach betonen ausdrücklich, dass ihnen eins sehr wichtig ist, nämlich die Verantwortung

für die Versorgung und Unterstützung all der Menschen, die uns ihr Vertrauen über die Jahre

geschenkt haben. Kranke bekommen genau die Hilfe, die sie brauchen um gesund zu

werden. Gesunde bleiben gesund mit den umfassenden Leistungen zur Gesunderhaltung.

Über die Continentale Betriebskrankenkasse

Die Continentale BKK, gegründet 1992 und 2009 fusioniert mit der BKK Philips, BKK

Sauerland und LOGISTIK BKK, ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse. Sie ist

zudem über den Kooperationspartner Continentale Krankversicherung a.G. an über 130

Service-Points im gesamten Bundesgebiet vertreten.

Die BKK versteht sich als Qualitätskasse und hat rund 70.000 Versicherte. Ihr Auftrag ist es,

Gesundheit zu stärken und wiederherzustellen. Mit vielen zusätzlichen Angeboten wie

erweiterter Krebsfrüherkennung, Präventionskursen sowie Kostenerstattungen für die

Naturheilverfahren Homöopathie und Osteopathie hebt sie sich von den allgemeinen

gesetzlichen Leistungen ab.

Über die BKK HENSCHEL Plus

Die BKK HENSCHEL Plus ist eine der ältesten gesetzlichen Krankenkassen. Sie wurde

bereits 1854 als Fabrikkrankenkasse gegründet. Nach diversen Namensänderungen ist die

BKK nun seit 1996 in Bayern, Hessen und Niedersachsen geöffnet und hat rund 20.000

Versicherte. Der Geschäftssitz ist in Kassel.

Die BKK versteht sich als kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen, bietet ihren

Versicherten einen umfassenden und hervorragenden Versicherungsschutz mit

maßgeschneiderten BKK Zusatzleistungen in allen Lebenslagen. Die Kundenberater stellen

den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns und geben nicht nur Auskunft, sondern

beraten. Bei uns erhalten Sie Antworten statt Wartezeiten, wir sind persönlich statt anonym.

In der Nähe der Kunden und kompetent. Wir entscheiden mit Augenmaß.

Quelle: Pressemitteilung, 11.04.2019