COVID-19 | BVMed bietet Webinare zur Dringlichkeitsbeschaffung von Medizinprodukten an (BVMed).

Der Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, bietet seinen Mitgliedsunternehmen kostenfreie Webinare zur Dringlichkeits-Beschaffungen von Medizinprodukten durch öffentliche Stellen in der Coronakrise an. Hintergrund ist, dass das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) in seinem Rundschreiben zur Anwendung des Vergaberechts im Zusammenhang mit der

Beschaffung von Leistungen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen

Coronavirus SARS-CoV-2" klargestellt hat, dass in der aktuellen Situation die

Voraussetzungen für Dringlichkeitsvergaben gegeben sind, wenn es um die

Beschaffung von Leistungen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen

Coronavirus geht. Dieses gilt gerade für medizinisches Material. Es gelten dann

teilweise erleichterte Vergabebedingungen und vor allem andere Fristen.

Nach dem Auftakttermin am 2. April 2020 findet das nächste Webinar kostenfrei

und exklusiv für BVMed-Mitgliedsunternehmen am 15. April statt. Anmeldung per

Mail an roechert@bvmed.de. Vergaberechts-Experte Dr. Oliver Esch geht dabei auf

aktuelle Entwicklungen in der Coronakrise und die gegenwärtigen

Beschaffungsmaßnahmen der Bundesregierung zur Sicherstellung der Versorgung mit

Medizinprodukten ein. Die Erleichterungen im Vergaberecht gelten dabei

insbesondere für die Beschaffungen von Medizinprodukten, und zwar für Verträge

über die Beschaffung von Investitionsgütern ebenso wie für Rahmenvereinbarungen

über Verbrauchsmaterialien.

„Die Brisanz dabei: Die Verträge können von ihrer Reichweite und von ihrem

Volumen her die aktuelle Krise potentiell weit überdauern. Deshalb müssen

MedTech-Unternehmen gut informiert sein und auf dem Laufenden bleiben“, so

BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll.

Quelle: BVMed, 06.04.2020