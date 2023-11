cts-Aufsichtsrat ist wieder komplett

Saarbrücken: Neue und bekannte Gesichter im komplettierten cts-Aufsichtsrat (Mediennachricht).

Seit seiner Sitzung am heutigen 09. Dezember ist der Aufsichtsrat der cts wieder komplett. Zum Vorsitzenden wurde Peter Edlinger gewählt. Er ist hauptamtlich Geschäftsführer des Saarbrücker Stadtwerke Konzerns sowie der Saarbahn. Zum 31.12.2022 wird er in diesen Funktionen in den Ruhestand treten.

Edlinger hatte bisher die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats inne. Seine Stellvertreterin ist Tina Jacoby – Frau Jacoby ist Richterin am

Finanzgericht des Saarlandes.

Neu in den Aufsichtsrat der cts gewählt wurden der SPD-Fraktionsvorsitzende

Ulrich Commerçon MdL, der CDU-Politiker und Vorsitzende des Ausschusses für

Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit (ASFG), Herman-Josef Scharf MdL sowie

Pfarrer Dr. Frank Kleinjohann. Als beratendes Mitglied schließt sich außerdem

Dr. Christoph Scheu MBA dem Gremium an – er ist Geschäftsführer des Klinikums

München-Straubing.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Edlinger wünscht sich „Offenheit,

Transparenz und Geschlossenheit, die wir in der heu¬tigen Zeit dringend

benötigen. Die Probleme, die vor uns liegen, sind gewaltig. Nur gemeinsam

werden wir diese Herausforderungen meistern können; ich bin zutiefst davon

überzeugt, dass die Geschäftsführung diese Herausforderungen auch gemeinsam mit

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meistern wird.“

Der Aufsichtsrat werde, so Edlinger, die cts-Geschäftsführung hierbei nach

Kräften beraten, unterstützen und konstruktiv begleiten, ohne seine ihm

übertragene Überwachungsfunktion aus dem Auge zu verlieren. „Der cts wünsche

ich, dass sie sich auf ihre Stärken und ihre Wurzeln besinnt und selbstbewusst

diese Herausforderungen angeht.“

Darüber hinaus wird die ehemalige Gesundheitsministerin Monika Bachmann ab

Januar in der Gesellschafterversammlung der cts tätig sein. Sie übernimmt die

Nachfolge von Dr. Hanspeter-Georgi, der zum 31. Dezember ausscheidet.

Quelle: Mediennachricht, 09.12.2022