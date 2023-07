Curacon an neuem Standort in München (Pressemitteilung).

Pünktlich zum ersten Juli konnte die Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ihren neuen Standort in München beziehen. Alle Geschäftsbereiche sind vor Ort vertreten: Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie die Unternehmensberatung.

Der Umzug erfolgte aufgrund des relevanten Wachstums der letzten Jahre – sowohl von Curacon als auch von Sanovis, Tochterunternehmen von Curacon und Spezialist für Digitalisierung,

IT-Management sowie Datenschutz bei Unternehmen der Gesundheits- und

Sozialwirtschaft. „Seit Jahrzehnten in der Landeshauptstadt präsent, bietet die

neue Niederlas-sung unseren Mandanten nun alle Leistungen gebündelt vor Ort.

Ideal – ge-rade in dieser komplexen Zeit.“, freut sich Dr. Uwe Günther, Partner

von Cura-con sowie Geschäftsführer von Sanovis, über die Möglichkeiten des

neuen Standorts.

München ist einer von bundesweit dreizehn Curacon-Standorten.

Neue Adresse: Riedenburger Straße 7, 81677 München – in den Bavaria To-wers,

die im Osten Münchens vor dem Tor zu Bogenhausen, die Münchner Skyline prägen.

Mit sehr guter Tram- und S-Bahn-Anbindung.

Jörg Redmann, Dr. Uwe Günther, Antje Kolbaske und Jan-Martin Faaß

Über die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Curacon ist eine bundesweit tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit

Spezia-lisierung auf die Prüfung und Beratung von Einrichtungen in der

Gesundheits- und Sozialwirtschaft, dem öffentlichen Sektor und der Kirche. Im

Verbund mit der Curacon Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, der Krankenhausberatung

Jün-gerkes & Schlüter GmbH und der Sanovis GmbH betreuen mehr als 350

Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter an 13 Standorten über 2.500 Mandanten. Das

Leis-tungsportfolio der Curacon Unternehmensgruppe umfasst die Bereiche

Wirt-schaftsprüfung, Unternehmensberatung sowie Steuer- und Rechtsberatung.

Curacon bietet Mandanten ein breites Spektrum an Lösungen und

maßge-schneiderten Dienstleistungen aus einer Hand. Die Curacon

Unternehmens-gruppe führt Prüfungs- und Beratungsaufgaben seit mehr als acht

Jahrzehnten erfolgreich durch und gehört heute zu den 20 größten

Wirtschaftsprüfungsgesell-schaften in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.curacon.de

