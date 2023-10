DAK-Gesundheitsreport 2020 (Download, PDF, 13 MB).

Der DAK-Gesundheitsreport 2020 ist erschienen. In der umfassenden Studie untersucht die Krankenkasse Stress in der Arbeitswelt und beleuchtet die Bedeutung von zunehmender Digitalisierung und Dienstleistungsarbeit. Für die Untersuchung hat das IGES Institut in Berlin die Daten von 2,4 Millionen erwerbstätigen DAK-Versicherten

ausgewertet. Zudem wurden rund 7.000 erwerbstätige Frauen und Männer im Alter von 18 bis 65 Jahren durch das

Forsa-Institut befragt und zahlreiche Experten eingebunden. Das Buch kann ab

sofort im Onlineshop unter medhochzwei-verlag.de bestellt werden.

Ein zentrales Ergebnis des Reportes ist, dass die Wahrnehmung der

Digitalisierung als eine Stressbelastung bei vielen Beschäftigten während der

Corona-Pandemie deutlich abgenommen hat. Während vor der Pandemie nur etwa

jeder Dritte die zunehmende Digitalisierung bei der eigenen Arbeit

ausschließlich als Entlastung wahrnahm, ist es im Lockdown annähernd jeder

Zweite. „Arbeitnehmer empfinden das Homeoffice als Entlastung – und zwar in

weit größerem Maße als vermutet“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der

DAK-Gesundheit.

Während der Pandemie wandelt sich zudem die Wahrnehmung der

Dienstleistungsarbeit. Das gilt für die Arbeit des Kassierers im Supermarkt

ebenso wie für die der Pflegerin im Krankenhaus: Der DAK-Gesundheitsreport

zeigt, dass personenbezogene Dienstleistungsarbeit schon in normalen Zeiten

Belastungen ganz eigener Art mit sich bringt: Bei der Arbeit Gefühle zeigen zu

müssen, die nicht mit den eigenen übereinstimmen und Kritik für Dinge

einzustecken, die man nicht verantwortet – das zerrt an den Nerven. Die

Belastung spiegelt sich auch im Krankenstand: Beschäftigte in Bereichen mit

viel personenbezogener Dienstleistungsarbeit haben deutlich mehr Fehltage wegen

psychischer Erkrankungen als Beschäftigte anderer Berufsgruppen. Bei Männern

ist es ein Plus von 29, bei Frauen ein Plus von 21 Prozent.

Quelle: Pressemitteilung, 30.10.2020