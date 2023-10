Das Bethesda Krankenhaus Bergedorf geht auf die AGAPLESION gAG über (Pressemitteilung).

Gemeinsam erfolgreich die Zukunft gestalten: Mit der notariellen Beurkundung gehen die Evangelische Stiftung Bethesda als Eigentümerin des Bethesda Krankenhaus Bergedorf und die AGAPLESION gAG zusammen. Patienten und Mitarbeitende sollen von der medizinischen und pflegerischen Kompetenz des größten christlichen Gesundheitskonzerns in Deutschland profitieren. Die

AGAPLESION gAG setzt damit ihren nachhaltigen Wachstumskurs fort.

„Die medizinische und pflegerische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in

unserem stark wachsenden Bezirk Hamburg Bergedorf ist uns eine

Herzensangelegenheit. Mit AGAPLESION als innovativem Gesundheitskonzern haben

wir einen starken Partner an der Seite, mit dem wir erfolgreich in die Zukunft

blicken dürfen“, betont Prof. Dr. Eberhard Meincke, Vorstandsvorsitzender der

Evangelischen Stiftung Bethesda. „Sich Menschen ganzheitlich zuzuwenden und

dabei wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, das ist das Ziel unserer

Partnerschaft“, so Prof. Meincke weiter.

Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG, ergänzt: „Als

erfolgreicher Verbund im Gesundheitswesen können wir den einzelnen

Einrichtungen eine größere Sicherheit bieten. Mit dem Zusammenschluss ergeben

sich strategische, operative und wirtschaftliche Synergieeffekte, von denen

beide Partner profitieren. Die Zukunft gehört Verbünden, die die Identität

einzelner Einrichtungen wahren helfen.“

Mit der Vertragsunterzeichnung ist der bereits im Januar dieses Jahres

angekündigte Zusammenschluss des AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF mit

dem christlichen Gesundheitskonzern zum 1. Oktober 2020 vollzogen. Anders als

bei börsennotierten Konzernen reinvestiert die AGAPLESION gAG die in ihren

Häusern erwirtschafteten Gewinne direkt wieder in die Unternehmen. Zudem stellt

das Beteiligungsmodell – bei dem in der Regel 60 Prozent der

Gesellschaftsanteile übernommen werden und die bisherigen Gesellschafter dafür

Aktien der AGAPELSION gAG erhalten – sicher, dass die Gesellschafter eine

Mitverantwortung im Konzern übernehmen.

Mit der AGAPLESION gAG nimmt die Evangelische Stiftung Bethesda einen Partner

in die Bethesda Krankenhaus Bergedorf gGmbH auf, dem die Zukunftssicherung des

Krankenhauses zum Wohle seiner Patienten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

genauso am Herzen liegt wie der Evangelischen Stiftung Bethesda. Die Stiftung

bleibt weiter in der Verantwortung als Gesellschafter. Sie setzt ihre

161-jährige Tradition in der Trägerschaft des Krankenhauses fort. 1859 gründete

die Hamburger Kaufmannstochter Elise Averdieck die Stiftung aus dem Gedanken

der Nächstenliebe und nahm die ersten Patienten zur Krankenpflege auf. Über

alle schwierigen Zeiten hinweg war die Stiftung – allein oder auch zusammen mit

einem Partner – in der Trägerschaft für das Krankenhaus in verantwortlicher

Position. Dies wird auch in Zukunft so bleiben. Die beabsichtigte Aufnahme der

AGAPLESION gAG als Partner wird eine Stärkung des Krankenhauses in der sich

heute so rasch verändernden Krankenhauswelt bedeuten und setzt damit ein

deutlich positives Zeichen für die Krankenhausversorgung in Bergedorf und

unserer ganzen Region.

Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt am Main

von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche

Gesundheitseinrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und

Wettbewerbssituation zu stärken.

Zu AGAPLESION gehören bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, darunter 23

Krankenhausstandorte mit über 6.250 Betten, 40 Wohn- und Pflegeeinrichtungen

mit über 3.500 Pflegeplätzen, vier Hospize, 34 Medizinische Versorgungszentren,

16 Ambulante Pflegedienste und eine Fortbildungsakademie. Darüber hinaus bildet

AGAPLESION an 15 Standorten im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege aus. Mehr

als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für eine

patientenorientierte Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätsstandards.

Pro Jahr werden über eine Million Patienten versorgt. Die Umsatzerlöse aller

Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen über 1,5 Milliarden Euro.

Die alleinigen Aktionäre der AGAPLESION gAG sind verschiedene traditionsreiche

Diakoniewerke und Kirchen. Auch durch diese Aktionäre ist die AGAPLESION gAG

fest in der Diakonie verwurzelt und setzt das Wohl ihrer Patienten, Bewohner

und Mitarbeitenden als Maßstab für ihr Handeln.

Quelle: Pressemitteilung, 01.10.2020