Das Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen soll Alleineigentum des Landes NRW werden (Pressemitteilung).

Landesregierung plant Übernahme des Anteils der Sana Holding Bad Oeynhausen GmbH am Stammkapital. Das Land Nordrhein-Westfalen will Alleineigentümer des Herz- und

Diabeteszentrums Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) werden. Die entsprechenden Pläne

hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann heute bei einem Besuch des HDZ NRW

in Bad Oeynhausen gemeinsam mit der Geschäftsführerin des HDZ NRW, Frau Dr.

Karin Overlack, sowie Frau Irmgard Wübbeling, Vorstandsmitglied der Sana

Kliniken AG sowie stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates des HDZ NRW,

vorgestellt.

Demnach will die Landesregierung den bisherigen Anteil der Sana Holding Bad

Oeynhausen GmbH am Stammkapital übernehmen. Aktuell sind das Land

Nordrhein-Westfalen sowie die Sana Holding Bad Oeynhausen GmbH zu jeweils 50

Prozent am Stammkapital des HDZ NRW beteiligt. Die geplante Übernahme erfolgt

im beiderseitigen Einvernehmen und Interesse. Laumann kündigte an, dass der

notarielle Beurkundungstermin für die Transaktionsvereinbarung voraussichtlich

Anfang Juli stattfinden wird. Anschließend wird das Vorhaben beim

Bundeskartellamt angemeldet, das der Übernahme zustimmen muss.

“Das HDZ NRW genießt als Zentrum der Spitzenmedizin insbesondere in den

Gebieten der Herzchirurgie, Kardiologie und Diabetologie und mit dem

Kinderherzzentrum weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus ein

hervorragendes Ansehen. Als Teil der Universitätsklinik der Ruhr-Universität

Bochum und künftig auch durch eine intensive Kooperation mit der Medizinischen

Fakultät Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld ist es zugleich fest in unserem Land

verwurzelt. Für das Land als künftigen Alleineigentümer bieten sich noch

größere Chancen, den Gesundheitsstandort Nordrhein-Westfalen strategisch

weiterzuentwickeln und zu fördern – beispielsweise auch durch eine enge

Kooperation mit dem Telemedizin-Netzwerk „Virtuelles Krankenhaus NRW“. Zugleich

möchte ich der Sana Holding Bad Oeynhausen für die bislang gute und

vertrauensvolle Arbeit im HDZ NRW danken – auch bei der nun anstehenden

Übernahme der bisherigen Sana-Anteile durch das Land“, erklärt

Gesundheitsminister Laumann.

„Die künftige hundertprozentige Trägerschaft durch das Land Nordrhein-Westfalen

ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Garant für Stabilität und

ein klares Commitment der Landesregierung zur langfristigen Ausrichtung des HDZ

NRW. Gemeinsames Ziel ist es, maximale medizinische Qualität und Innovation

auch in Zukunft richtungsweisend voranzutreiben. Ganz ausdrücklicher Dank gilt

aber auch der Sana, von deren ausgewiesener Krankenhausmanagement-Expertise wir

stets profitiert haben. Wir hoffen, die guten Kontakte auch künftig weiter

erhalten zu können“, ergänzt HDZ-Geschäftsführerin Dr. Karin Overlack.

„Als Sana Kliniken AG, die in Nordrhein-Westfalen selbst acht Kliniken

unterhalten, unterstützen wir die Pläne der Landesregierung in

Nordrhein-Westfalen, die regionale Vernetzung der medizinischen

Versorgungslandschaft in Ostwestfalen weiter zu stärken. Der Weg, den Herr

Minister Laumann und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gehen,

ist für die Sana Kliniken folgerichtig. Gesundheitseinrichtungen müssen sich

künftig mehr denn je miteinander vernetzen, um so, im Sinne einer langfristig

stabilen Versorgung der Bevölkerung, neue und gemeinsame Lösungen anbieten zu

können. Wenn wir mit der Abgabe unserer Anteile am HDZ NRW unseren Beitrag

hierzu leisten können, freut uns das umso mehr“, so Irmgard Wübbeling,

Vorstandsmitglied der Sana Kliniken AG und stellvertretende

Aufsichtsratsvorsitzende des HDZ NRW.

Informationen zum HDZ NRW:

Das HDZ NRW ist im Jahr 1980 gegründet und im Jahr 1984 in Betrieb genommen

worden. Seit 1989 ist das HDZ NRW Teil des sog. Bochumer Modells bzw. der

Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum und hat sich zu einem

international führenden Zentrum zur Behandlung von Herz-, Kreislauf- und

Diabeteserkrankungen entwickelt. Mit 35.000 Herz- und Diabetes-Patienten pro

Jahr, 14.600 davon in stationärer Behandlung, zählt das HDZ NRW zu den größten

und modernsten klinischen Zentren seiner Art in Europa. Mehr als 2.400

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantieren seit 37 Jahren medizinische

Spitzenleistungen und eine in allen Bereichen vorgehaltene Hochleistungsmedizin

und –technologie. Über 3.500 Operationen am Herzen und den herznahen Gefäßen

pro Jahr, mehr als 7.000 kathetergestützte Verfahren, 1.500

elektrophysiologische Verfahren und über 400 TAVI-Prozeduren jährlich

dokumentieren diese große Erfahrung.

Das HDZ NRW soll künftig die Medizinische Fakultät Ostwestfalen-Lippe in

Bielefeld im Bereich von Forschung, Lehre und Krankenversorgung verstärken. Die

gemeinnützige Einrichtung in Bad Oeynhausen ist Deutschlands größtes

Herztransplantationszentrum und erzielte in 2020 einen Umsatz von 270,5

Millionen Euro.

Quelle: Pressemitteilung, 21.06.2021