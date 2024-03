Dedalus HealthCare GmbH übernimmt die Software- und Beratungsfirma GSG GmbH (Presseinformation).

Die Dedalus HealthCare GmbH mit Sitz in Bonn übernimmt die auf Medizincontrolling spezialisierte Software- und Beratungsfirma GSG GmbH. Das 1994 gegründete Unternehmen entwickelt auf Basis langjähriger Beratungsexpertise Softwarelösungen zur Kodierunterstützung und zum

Benchmarking klinischer Daten. RICO ist eine auf Künstliche Intelligenz (KI) gestützte Softwarelösung für das fallbegleitende Kodieren, die in Kooperation

mit dem Fraunhofer Institut entwickelt wurde. Eine Besonderheit liegt darin,

komplexe medizinische Texte mit Hilfe von Natural-Language-Understanding (NLU)

auszuwerten und der Kodierfachkraft auf Basis eines umfassenden Regelwerkes

passende Vorschläge für die Kodierung nach ICD- bzw. OPS-Codes zu machen. So

können Kliniken aus der Dokumentation eines diagnostischen Prozesses oder einer

Behandlung einfacher, schneller und genauer die Abrechnung mit den

Kostenträgern erstellen.

„Dedalus entwickelt und vertreibt mit ORBIS das im deutschsprachigen Raum

marktführende Krankenhaus-Informationssystem. GSG erweitert mit RICO unsere

Möglichkeiten in der Kodierunterstützung wesentlich und macht die

DRG-Patientenabrechnung mit ORBIS noch effektiver. Damit können wir unseren

Anwendern einen weiteren wichtigen Baustein zur DRG-Patientenabrechnung aus

einer Hand bieten“, kommentiert Winfried Post, General Manager und Vorsitzender

der Geschäftsführung DACH bei Dedalus, die Akquisition. „Richtlinienkonformes

‚Rightcoding‘ sowie Business Intelligence sind für Kliniken Schlüsselfunktionen

der Erlössicherung. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden künftig ein

Lösungspaket anbieten zu können, das seine Leistungsfähigkeit in der Praxis

bewiesen hat, vollständig von Dedalus unterstützt wird und sich nahtlos in

ORBIS integriert.“

„GSG bietet mit RICO eine technologisch ausgereifte Lösung für KI-gestütztes

Rightcoding. Die Partnerschaft mit Dedalus ist ein großer Vertrauensbeweis in

unsere Technologie und der logische nächste Schritt für die Weiterentwicklung

unserer Software. Wir freuen uns sehr darauf, mit vereinten Kräften die

bestmögliche Lösung für Rightcoding in ORBIS verfügbar zu machen und gemeinsam

dynamisch zu wachsen“, so GSG-Geschäftsführer Dr. Stephan Werthebach.

Quelle: Presseinformation, 08.03.2022