DGD-Stiftung wird neuer Träger der Paracelsus Klinik Hemer

Paracelsus Klinik Hemer soll in die DGD Lungenklinik Hemer integriert werden (Pressemitteilung).

Planung beinhaltet, 100 Prozent der Geschäftsanteile an der Paracelsus Klinik Hemer an die Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH (DGD) im Unternehmensverbund der DGD-Stiftung zu übertragen – Paracelsus Klinik Hemer soll in die DGD Lungenklinik Hemer integriert werden – künftig ein Krankenhaus mit

zwei Standorten in Hemer vorgesehen. Hemer. Eine gute wohnortnahe Notfall- sowie Grund- und Regelversorgung sicherstellen und gleichzeitig die Spezialisierung insbesondere im Bereich der

Lunge weiter ausbauen – mit diesem Ziel wollen sich die Paracelsus Klinik Hemer

und die DGD Lungenklinik Hemer zusammenschließen. Der Trägerwechsel der

Paracelsus Klinik Hemer von den Paracelsus Kliniken Deutschland zur DGD GmbH im

Unternehmensverbund der DGD-Stiftung soll, vorbehaltlich der Zustimmung

kartellrechtlicher und behördlicher Gremien, rückwirkend zum 1. Januar 2022

erfolgen.

Somit soll in Hemer, unter dem Dach der DGD Lungenklinik Hemer, ein Krankenhaus

mit zwei Standorten entstehen. Die Beteiligten sind überzeugt, dass die

Integration der Paracelsus Klinik Hemer in den Verbund der DGD-Stiftung nicht

allein organisatorische Vorteile bietet, sondern insgesamt die regionale

Patientenversorgung zukunftssicher aufstellen wird und den Krankenhausstandort

Hemer mit 800 Arbeitsplätzen wirtschaftlich sichert. Dazu soll das medizinische

Angebot ausgebaut werden sowie eine Modernisierung der bestehenden Strukturen

und eine konzeptionelle Neuorientierung erfolgen.

„Unsere Branche verändert sich derzeit massiv. Und sie wird sich durch

Ambulantisierung, Digitalisierung und Spezialisierung weiter verändern“, sagte

Dr. Dr. Martin Siebert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Paracelsus

Kliniken Deutschland. Zudem habe die Corona-Pandemie Vieles in Bewegung

gebracht; gut beraten sei, wer diese Belastungen nicht nur passiv ertrage,

sondern sein Schicksal aktiv gestalte.

Hubertus Jaeger, Kaufmännischer Vorstand der DGD-Stiftung, ergänzt: „Starke

Partner, die regional eng verbunden sind und deren Leistungen sich sinnvoll

ergänzen, können auf einem gemeinsamen Weg mehr schaffen als jede einzelne

Einrichtung für sich.“ Die DGD Lungenklinik Hemer – ein Zentrum für Pneumologie

und Thoraxchirurgie – und die Paracelsus Klinik Hemer – ein Krankenhaus der

Grund- und Regelversorgung – stellen insoweit ideale Partner dar, um eine

bestmögliche Patientenversorgung auch in Zukunft zu gewährleisten.

„Wir wollen mit dem Zusammenschluss eine wohnortnahe Notfall- sowie Grund- und

Regelversorgung sicherstellen. Spezialisierte Bereiche, insbesondere im Bereich

Lunge, werden wir weiter ausbauen und durch ausgewählte Versorgungsangebote,

wie zum Beispiel in der Frührehabilitation und Palliativmedizin ergänzen“,

erklärt Dr. Claudia Fremder, Fachlicher Vorstand der DGD-Stiftung. Die

Wechselwirkung zwischen Grund- und Spezialversorgung werde zu einem

qualitativen Zugewinn führen.

„Notwendige Veränderungen werden dabei mit Augenmaß erfolgen“, sagte Torsten

Schulte, Krankenhausdirektor der DGD Lungenklinik Hemer. „Aber Veränderungen

sind zugleich eine gute Gelegenheit, sich aktiv am Prozess der Modernisierung

und Zukunftssicherung zu beteiligen. Hierfür wird grundsätzlich jeder

Mitarbeitende auch zukünftig gebraucht.“

Die Stadt Hemer, die bei dem Vorhaben ein Mitspracherecht hat, hat in der

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 14. Juni dem Vorhaben eine

Empfehlung ausgesprochen. Nun müssen noch die Kommunalaufsicht und der Rat der

Stadt Hemer zustimmen.

„Die Aufrechterhaltung des Gesundheitsstandortes Hemer, die Sicherung

attraktiver Arbeitsplätze sowie das durch Versorgungsansprüche von

Klinikmitarbeitenden vorhandene finanzielle Risiko für den städtischen Haushalt

beherrschbar zu halten, waren und bleiben die wichtigsten Aufgaben der

Hemeraner Politik und Verwaltung“, hoben Bürgermeister Christian Schweitzer,

der Erste Beigeordnete und Kämmerer Sven Frohwein sowie die

Fraktionsvorsitzenden Martin Gropengießer (CDU), Hans-Peter Klein (SPD), Knut

Kumpmann (UWG), Ursula Hüttemeister-Hülsebusch (GAH), Arne Hermann Stopsack

(FDP) und Niclas Münzer (Die Linke) unisono hervor. Mehr noch: „Mit Weitsicht

wird eine Krankenhauschließung nicht nur vermieden, sondern der Standort durch

diese Kooperation langfristig sogar gestärkt.“

Auf das geplante Konzept gingen Barbara Bieding, Klinikmanagerin der Paracelsus

Klinik Hemer, und Torsten Schulte, Kaufmännischer Direktor der DGD Lungenklinik

Hemer, dann noch einmal im Detail ein; danach:

wird die DGD Lungenklinik Hemer unverändert ihre Aufgaben als überregionales

Kompetenzzentrum und zertifiziertes Lungenkrebszentrum im Interesse einer

bestmöglichen Patientenversorgung wahrnehmen;

wird das Akutkrankenhaus an der Breddestraße weiterhin eine sichere, jederzeit

erreichbare, wohnortnahe Grund- und Regelversorgung in ihrem wie bisher

umfassenden Leistungsspektrum abdecken, insbesondere die stationäre und die

Notfall-Versorgung – und zwar „rund um die Uhr“;

werden in einer gemeinsamen medizinischen Struktur die Einrichtungen ihre

Angebote zu einem integrierten Versorgungskonzept weiterentwickeln, was eine

qualitative Verbesserung und eine funktionale Aufwertung zur Folge haben wird;

ist es das Ziel, insbesondere auch spezialisierte pneumologische Leistungen

weiter auszubauen und durch ausgewählte Versorgungsangebote, z.B. in der

Frührehabilitation und Palliativmedizin zu ergänzen.



Über die Einrichtungen:

Die Paracelsus Kliniken zählen mit 37 Einrichtungen an insgesamt 19 Standorten

zu den großen Klinikträgern in Deutschland. Bundesweit betreuen rund 4.600

Mitarbeiter jährlich knapp 73.000 stationäre Patienten. Das Unternehmen

erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 400 Mio. € im Jahr. Der Sitz der

Gesellschaft ist Osnabrück. www.paracelsus-kliniken.de

Die Paracelsus Klinik Hemer ist ein vom Versorgungsangebot her breit

aufgestelltes Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 134 Betten im

Märkischen Kreis des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Die Klinik beschäftigt

ca. 250 Mitarbeitende. www.paracelsus-kliniken.de/akut/hemer/

Die DGD-Stiftung ist ein Verbund diakonischer Gesundheitseinrichtungen. Dazu

zählen in Deutschland Krankenhäuser, Rehakliniken, Medizinische

Versorgungszentren (MVZ), Senio-reneinrichtungen sowie zwei Pflegeschulen.

Insgesamt arbeiten rund 3.000 Menschen für die Organisation. Die DGD-Stiftung

ist Mitglied der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und

Kurhessen-Waldeck e.V.. Darüber hinaus gehört sie zum Gnadauer

Gemeinschaftsverband: www.dgd-kliniken.de

Die DGD Lungenklinik Hemer ist ein anerkanntes und mehrfach zertifiziertes

Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie, Strahlentherapie, Radiologie,

sowie Anästhesiologie/operative Intensivmedizin mit insgesamt 223 Betten. In

enger Verzahnung der einzelnen Fachdisziplinen und täglichen

Tumor-/Fallkonferenzen werden jährlich rund 8.500 Patienten stationär

behandelt. Die Einrichtung beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und wurde

mehrfach als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet:

www.lungenklinik-hemer.de

Quelle: Pressemitteilung, 15.06.2022