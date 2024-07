Diakoniewerk Essen mit neuem Vorstand (Pressemitteilung).

44-jähriger Diplom-Betriebswirt folgt im Sommer auf Joachim Eumann. Martin Gierse wird neuer Vorstand des Diakoniewerks Essen. Der 44-jährige Recklinghäuser nimmt ab dem 1. Juni 2022 seine Tätigkeit auf. Er folgt damit auf Joachim Eumann, der das Diakoniewerk seit mehr

als 18 Jahren leitet und Ende Juli in der Ruhestand tritt. Als neuer Vorstand des Diakoniewerks übernimmt Martin Gierse gleichzeitig die Geschäftsführung aller sieben

Gesellschaften des Diakoniewerks.

Im Anschluss an seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann studierte

Martin Gierse Betriebswirtschaft in Dortmund und Australien. Nach mehreren

Jahren als Unternehmensberater war er zuletzt 12 Jahre lang Geschäftsführer und

Vorstandsmitglied des bundesweit tätigen Deutschen Kinderhospizvereins.

"Mit Martin Gierse haben wir eine erfahrene und kompetente Persönlichkeit

gefunden, die uns mit ihrer Haltung beeindruckt hat. Wir sind überzeugt, dass

er das Diakoniewerk in eine gute Zukunft führen wird und freuen uns auf die

Zusammenarbeit“, betont Diakoniepfarrer Andreas Müller, Vorsitzender des

Verwaltungsrats des Diakoniewerks Essen.

Martin Gierse übernimmt die Funktion an der Spitze des Diakoniewerks Essen von

Joachim Eumann, der diese seit 2004 innehat. In die Amtszeit von Joachim Eumann

fiel neben dem Umbau der Organisationsstruktur zu einem zukunftsfähigen

Sozialunternehmen auch der deutliche Ausbau der diakonischen Arbeitsbereiche

des Werkes. Allein die Anzahl an Mitarbeitenden hat sich mit inzwischen mehr

als 1.600 Beschäftigten in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt.

"Ich freue mich darauf, künftig die vielfältige Arbeit des Diakoniewerks in

Essen zu unterstützen und daran mitzuwirken, den diakonischen Auftrag

umzusetzen. Mir ist es wichtig die Bedürfnisse der Menschen, für die wir uns

engagieren, im Blick zu haben. Dabei spielen für mich Werte und Haltung eine

genau so große Rolle wie gute Rahmenbedingungen", so der zukünftige Vorstand

des Diakoniewerks.

Martin Gierse lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Recklinghausen.

Privat fährt er gerne Fahrrad und Ski und interessiert sich für die Kultur im

Ruhrgebiet.

Quelle: Pressemitteilung, 09.02.2022