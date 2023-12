Die Celenus-Kliniken sind neuer Träger der Danuvius Klinik GmbH (Celenus).

Celenus übernimmt komplette Trägerschaft von Fachkliniken für psychische Gesundheit mit Ambulanzen sowie Spezialpflegeheimen für Menschen mit Demenzen. Die Celenus SE (als Muttergesellschaft der Celenus-Kliniken) ist seit Juli 2021 alleiniger Träger der Danuvius Klinik GmbH. Die Celenus-Gruppe gehört in Deutschland zu den

führenden privaten Betreibern von stationären- und ambulanten Gesundheitseinrichtungen.

Den Grundstein für Ingolstadts erste psychiatrische Fachklinik legte der

Nervenarzt Dr. med Heinz Rudschies im Jahre 1967 in der Preysingstraße, bevor

Dr. Torsten Mager, selbst Psychiater, Neurologe und Geriater, vor gut 20 Jahren

die Klinik dort übernahm, umstrukturierte und modernisierte. Was in Ingolstadt

mit rund 50 Mitarbeitenden im Jahre 2002 begann ist heute auf ein Unternehmen

mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an fünf Standorten in

Oberbayern gewachsen - drei Fachkliniken für Psychische Gesundheit in

Pfaffenhofen, Neuburg und Ingolstadt mit insgesamt 160 Betten/Plätzen, die

„Danuvius Kliniken“, sowie zwei Spezialpflegeheime für Menschen mit

Demenzerkrankung in Ingolstadt und Petershausen bei München für je ca. 120

Bewohner, die „Danuvius Häuser“. Zusätzlich betreibt die Danuvius Klinik GmbH

in Ingolstadt einen ambulanten Pflegedienst und betreutes Einzelwohnen wie

Wohngruppen.

Bereits seit 2017 besteht eine strategische Partnerschaft mit der Celenus SE,

einem Tochterunternehmen der seit 2002 börsennotierten französischen

Orpea-Gruppe. Die Orpea-Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der

integrierten Langzeitpflege, bei der Anschlussbehandlung sowie in der

psychiatrischen/psychotherapeutischen Akutbehandlung.

Zum 1. Juli 2021 ist der durch eine mehrjährige Partnerschaft gut vorbereitete

Trägerwechsel der Danuvius Klinik GmbH durch die Celenus SE vollzogen worden.

„Bisher habe ich mit der ‚Dr. Torsten Mager Klinikträger GmbH‘ die

Verantwortung alleine getragen“, begründet Dr. Mager seine Entscheidung, „nun

bin ich 62 Jahre – ich denke es ist an der Zeit das Unternehmen auf breitere

Schultern zu stellen und so auch für mehr Sicherheit zu sorgen.“ Die Celenus

Kliniken wie auch die Danuvius Klinik GmbH betreiben nicht nur die gleichen

Geschäftsbereiche, sondern haben auch einen hohen Qualitätsanspruch. „Eine aus

meiner Sicht sehr gute strategische Passung“, ergänzt Dr. Mager als

geschäftsführender ärztlicher Direktor. „Ich persönlich freue mich über diesen

Schritt und bin der festen Überzeugung, dass das von mir gegründete und

entwickelte Unternehmen, zudem mit einem starken Partner wie Orpea im

Hintergrund, für die Herausforderungen der Zukunft sehr gut vorbereitet ist“,

so Dr. Mager. Dies gelte natürlich insbesondere für die Sicherung der

Arbeitsplätze an den Standorten und die Weiterentwicklung des Unternehmens. So

sind u.a. erhebliche Investitionen an dem Standort der Danuvius Klinik

Pfaffenhofen in der Planung, die ab Mitte 2022 bis 2025 umgesetzt werden.

Das Engagement sowie die Angebote der Danuvius Klinik GmbH bleiben vom

Trägerwechsel unberührt und werden unverändert fortgeführt.

Quelle: Celenus, 17.08.2021