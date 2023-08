Die Charité - Universitätsmedizin Berlin 2020 mit Minus von ca. 1,3 Millionen Euro (Pressemitteilung).

Die Charite - Universitätsmedizin Berlin hat 2020 mit einem leichten Minus von rund 1,3 Millionen Euro abgeschlossen. Das Jahr war für die Charité sowohl bei der medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten als auch wirtschaftlich maßgeblich durch die Pandemie bestimmt. Dank der Unterstützung

des Landes Berlin konnte die Deckungslücke aus den coronabedingten Belastungen

nahezu geschlossen werden. Zudem unterstreicht die Bilanz das solide

wirtschaftliche Fundament von Klinikum und Fakultät. Der Aufsichtsrat der

Charité hat den Jahresabschluss in seiner heutigen Sitzung festgestellt.

Das vergangene Jahr war für die Charité im Wesentlichen durch die Pandemie

geprägt. Mitte März begann hier mit der Bestätigung und der stationären

Aufnahme des ersten COVID-19-Patienten Berlins die Corona-Pandemie in der

Krankenversorgung. Mit dem frühzeitig entwickelten SAVE-Konzept stellt die

Charité die akute intensivmedizinische Versorgung in der Metropolregion Berlin

sicher und bringt ihre Expertise ein. Dabei versorgt die Berliner

Universitätsmedizin als Level-1-Zentrum die schwersten Fälle und koordiniert

zentral die Belegung der Intensivstationen in den Berlin-Brandenburger

Level-2-Häusern. Mit insgesamt 2.600 stationär versorgten COVID-19-Patienten –

1.255 von ihnen auf Intensivstationen – nimmt die Charité eine Führungsrolle in

der Pandemiebekämpfung ein.

Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, Wissenschaftssenator und

Aufsichtsratsvorsitzender der Charité, erklärt: „Die Charité hat in der

Vergangenheit ihre herausragende Leistung in Lehre, Forschung und Versorgung

immer wieder unter Beweis gestellt, aber im Pandemiejahr 2020 hat sie sich

selbst noch übertroffen. Unter schwierigsten Bedingungen hat die Charité

erfolgreich Kurs gehalten und eine zentrale Rolle in der Bewältigung der

Pandemie in Berlin und bundesweit übernommen. Das verdient nicht nur große

Anerkennung, sondern auch die notwendige finanzielle Rückendeckung. Das Land

Berlin hat zusätzlich gut 50 Millionen Euro bereitgestellt und auch Lehre und

Forschung mit weiteren Mitteln unterstützt, weil die Ausgleichszahlungen des

Bundes bei weitem nicht ausreichen, um die pandemiebedingten Sonderbelastungen

und Mehrkosten der Universitätsmedizin zu kompensieren. Als

Aufsichtsratsvorsitzender und auch im Namen unserer Stadt möchte ich allen

Beschäftigten der Charité für ihren großen Einsatz herzlich danken.“

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité, betont: „Durch

die Corona-Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen

fundamental geändert und wir wussten schnell, dass dies Auswirkungen auf das

wirtschaftliche Ergebnis 2020 haben und die Charité nach neun positiven

Jahresergebnissen voraussichtlich mit einem Minus abschließen würde.“ Er

ergänzt: „In einer der schwersten Gesundheitskrisen der letzten Jahrzehnte

mussten Klinik und Fakultät ihre Prozesse umgehend an die Bedingungen einer

dynamischen Pandemie anpassen.“

Die Fakultät hat im Berichtsjahr mit Drittmitteleinnahmen in Höhe von rund 196

Millionen Euro erneut einen Maximalwert für die Charité erreicht, der die

Exzellenz der Forschung dokumentiert und auch einen erheblichen Beitrag zur

wissenschaftlichen Entwicklung Berlins leistet. Die herausragende

Forschungsstärke der Berliner Universitätsmedizin spiegelt sich beispielsweise

auf nationaler Ebene in der Beteiligung an 28 DFG-Sonderforschungsbereichen und

international in 23 EU-Projekten wider.

Astrid Lurati, Vorstand Finanzen und Infrastruktur der Charité, erläutert: „Das

Jahr 2020 hat die Charité – menschlich wie wirtschaftlich – auf eine

außerordentliche Belastungsprobe gestellt. Angesichts der Krisensituation hat

der Charité-Vorstand das Erreichen der wirtschaftlichen Ziele hintenangestellt

und alle Kräfte für die Versorgung der Patienten und die Bewältigung der

Pandemiesituation gebündelt. Wir haben das getan, was in einer solchen Lage zu

tun war und im Schulterschluss mit dem Land Berlin weit über unseren

Versorgungsauftrag hinaus dazu beigetragen, die Gesundheitskrise zu managen.

Die Einschränkung des klinischen Normalbetriebes und die Bereitstellung

zusätzlicher Intensivkapazitäten hat zu einer nie dagewesenen wirtschaftlichen

Belastung geführt, die nicht vollständig durch die bundesgesetzlichen

Kompensationsleistungen gedeckt wurde. Mit Unterstützung des Landes Berlin in

Höhe eines Beitrages von 49,4 Millionen Euro zum Ausgleich der Corona-Verluste

ist es gelungen, ein Ausnahmejahr mit Gesamteinnahmen von über 2 Milliarden

Euro und einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis von minus 1,3 Millionen Euro

sowie einem positiven Konzernergebnis von 5,6 Millionen Euro abzuschließen.“

Prof. Kroemer ergänzt: „Der große Dank des Vorstands gilt allen voran den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Charité und allen Beschäftigten unserer

Konzerngesellschaften für ihr herausragendes Engagement. Mit beispielhaftem

Zusammenhalt und Organisationstalent setzen sich unsere konzernweit rund 19.400

Beschäftigten mit ganzer Kraft gemeinsam für die bestmögliche Versorgung der

COVID-19-Patienten und die Forschung zur Bewältigung der Pandemie ein. Wir sind

außerordentlich stolz, dass unser Motto ‚Zusammen ein Ganzes‘ von allen unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt wird.“

Neben den Anforderungen der Corona-Pandemie konnte die Charité 2020 weitere

Meilensteine für strukturelle Projekte erreichen: So ist Berlin dank des

erfolgreichen BMBF-Antrags von Charité, BIH und MDC sowie der Unterstützung des

Landes einer von vier neuen Standorten für das Nationale Centrum für

Tumorerkrankungen (NCT), für das auch ein innovativer Neubau geplant ist. Zudem

wurden die Pläne für ein gemeinsames Herzzentrum von Charité und Deutschem

Herzzentrum Berlin (DHZB) in ein tragfähiges Unternehmensmodell für den

Zusammenschluss der Kardiologien und Herzchirurgien beider Partner im Deutschen

Herzzentrum der Charité (DHZC) entwickelt. Darüber hinaus wurde zum 1. Januar

2021 das Berlin Institute of Health (BIH) zum Translationsforschungsbereich der

Charité und bildet nun neben Klinikum und Medizinischer Fakultät die dritte

Säule der Berliner Universitätsmedizin. Als einen der ersten Schritte im Amt

als neuer Vorstandsvorsitzender hatte Prof. Kroemer den Strategieprozess 2030

initiiert, um gemeinsam mit den Beschäftigten und Studierenden eine wegweisende

Strategie für die nächsten zehn Jahre in Forschung, Lehre und Krankenversorgung

zu erarbeiten. Mit der Strategie „Gesundheit neu denken – Rethinking Health“

hat die Charité aktiv ihren Strategieprozess gestartet. Das Konzept für die

innovative und wegweisende Weiterentwicklung von Forschung, Lehre,

Gesundheitsversorgung und Digitalisierung wurde im Herbst öffentlich

vorgestellt und zielt darauf ab, auch während der Pandemie den Blick nach vorn

zu bewahren.

Zudem konnten im vergangenen Jahr einige entscheidende Bauprojekte

vorangebracht und fertiggestellt werden: Dazu gehören beispielsweise am Campus

Charité Mitte das Richtfest des kombinierten Ambulanz-, Translations- und

Innovationszentrums (ATIZ) für die Charité und das Berliner Institut für

Gesundheitsforschung (BIH), der Beginn der substanziellen Modernisierung des

1899 eröffneten Berliner Medizinhistorischen Museums der Charité sowie die

Fertigstellung des generalsanierten und umgebauten Forschungs- und

Laborgebäudes für Charité und BIH in der Hessischen Straße. Am Campus Benjamin

Franklin konnte der neue Hubschrauber-Sonderlandeplatz in Betrieb genommen

werden, der aufgrund geänderter luftrechtlicher EU-Vorschriften erforderlich

geworden war. Zudem sind die ersten Pflegestationen in die 2019 errichtete

Charité Campus-Klinik Süd (CCKS) eingezogen. Das viergeschossige Modulgebäude

beherbergt während der Modernisierungsmaßnahmen im Hauptgebäude einen Großteil

der Stationen.

Abschließend unterstreicht Prof. Kroemer: „Eine Organisation muss in der Lage

sein, mit gänzlich unerwarteten Anforderungen schnell und agil umgehen zu

können – und sie darf dabei zugleich den Blick nach vorne nicht verlieren.

Bereits jetzt sollten wir gemeinsam die Zukunft in den Fokus rücken und aus den

Erfahrungen und dem Wissen der Corona-Zeit Lehren für die Bewältigung

zukünftiger Pandemien und Gesundheitskrisen ziehen, damit wir zusammen gestärkt

aus dieser Zeit hervorgehen.“

Ein Jahr Pandemie an der Charité

Am 1. März 2020 haben mit dem ersten bestätigten COVID-19-Patienten Berlins

herausfordernde Monate der Corona-Pandemie begonnen. Als Level-1-Zentrum hat

die Universitätsmedizin bis Ende März 2021 insgesamt rund 2.600 an COVID-19

erkrankte Patientinnen und Patienten stationär behandelt, davon mussten 1.255

Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch betreut werden. Der

Altersdurchschnitt aller an der Charité behandelten an COVID-19 erkrankten

Patientinnen und Patienten liegt bei 62 Jahren. Vor gut einem Jahr hat die

Charité für ein erfolgreiches Pandemiemanagement in kurzer Zeit neue Strukturen

und Prozesse geschaffen und modellhaft die erste Untersuchungsstelle für

Verdachtsfälle auf das Coronavirus SARS-CoV-2 eingerichtet sowie den

Klinikbetrieb in Normal- und Intensivstationen für COVID-19- und

Non-COVID-19-Patienten strukturiert. Im Rahmen des SAVE-Konzepts ist die

Charité als Koordinatorin und Level-1-Zentrum für die bestmögliche Versorgung

der schwersten Fälle zuständig. Zusätzlich wurde am Campus Charité Mitte ein

Intensivgebäude mit 135 Intensivbetten inklusive Beatmungsgeräten eingerichtet.

Frühzeitig wurden regelmäßige Corona-Screenings der Beschäftigten und die

Testung der Patienten bei der stationären Aufnahme etabliert. Im Auftrag der

Senatskanzlei wurde im Rahmen der Berliner Teststrategie eine einjährige Schul-

und Kitastudie gestartet sowie von Ende Juli bis Anfang Oktober gemeinsam mit

Mitarbeitenden von Hilfsorganisationen und der Bundeswehr rund 75.000

Reiserückkehrende an den Berliner Flughäfen getestet. Zur Entlastung der

emotionalen Herausforderungen für die pflegerischen und ärztlichen Teams sowie

die Erkrankten und ihre Angehörigen hat die Charité ein multiprofessionelles

psychosoziales Versorgungsnetzwerk etabliert. Die wissenschaftlichen und

klinischen Expertinnen und Experten teilen ihr Fachwissen und ihre

Forschungsergebnisse von Beginn an mit der Politik und Gesellschaft und

informieren die Öffentlichkeit verständlich und transparent. Bereits im April

haben sich Forschende an bundesweit 36 Standorten der Universitätsmedizin

zusammengeschlossen, um ihre Forschungsaktivitäten zu bündeln. Auf Initiative

der Charité fördert das BMBF den Aufbau des Nationalen Forschungsnetzwerks der

Universitätsmedizin zu COVID-19, kurz: Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) für

ein Jahr mit 150 Millionen Euro, das zentral an der Charité koordiniert wird.

Inzwischen hat der Bundestag eine Weiterführung des Netzwerks bis 2024

beschlossen. Mit dem im April 2020 neu eingerichteten Charité/BIH COVID-19

Research Board wird die fachliche Expertise der Charité und des Berlin

Institute of Health (BIH) zur Erforschung von SARS-CoV-2 und COVID-19

fokussiert und gebündelt. Zusätzlich liefern die Expertinnen und Experten

Antworten auf Fragen zu medikamentösen Therapien, zur optimalen Beatmung, zur

Interpretation von Testergebnissen und Hygienemaßnahmen. Im Bereich Studium und

Lehre mussten die Präsenzangebote innerhalb kürzester Zeit auf digitale Formate

umgestellt werden, um den mehr als 8.600 Studierenden der Medizinischen

Fakultät die Lehrinhalte zu vermitteln. Auch die feierliche Immatrikulation der

ersten Studierenden des Bachelorstudiengangs Pflege im Wintersemester 20/21

fand virtuell statt. Pro Jahr können bis zu 60 Studierende den neuen

BA-Studiengang beginnen und innerhalb von sieben Semestern eine Berufszulassung

als Pflegefachperson sowie den akademischen Bachelorgrad erwerben.

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist mit rund 100 Kliniken und

Instituten an 4 Campi sowie 3.001 Betten eine der größten Universitätskliniken

Europas. Forschung, Lehre und Krankenversorgung sind hier eng miteinander

vernetzt. Mit Charité-weit durchschnittlich rund 16.391 und konzernweit

durchschnittlich rund 19.400 Beschäftigten gehört die Berliner

Universitätsmedizin zu den größten Arbeitgeberinnen der Hauptstadt. Dabei waren

4.707 der Beschäftigten im Pflegebereich und 4.693 im wissenschaftlichen und

ärztlichen Bereich tätig. An der Charité wurden im vergangenen Jahr 132.383

voll- und teilstationäre Fälle sowie 655.138 ambulante Fälle behandelt. Im Jahr

2020 hat die Charité Gesamteinnahmen von rund 2,2 Milliarden Euro, inklusive

Drittmitteleinnahmen und Investitionszuschüssen, erzielt. Mit den 196 Millionen

Euro eingeworbenen Drittmitteln erreichte die Charité einen erneuten Rekord. An

der medizinischen Fakultät, die zu den größten in Deutschland gehört, werden

mehr als 8.600 Studierende in Human- und Zahnmedizin sowie

Gesundheitswissenschaften und Pflege ausgebildet. Darüber hinaus gibt es 577

Ausbildungsplätze in 10 Gesundheitsberufen.

Quelle: Pressemitteilung, 30.04.2021