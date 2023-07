Die Gesellschaft für Gesundheit und Versorgung Sachsen (GGS) übernimmt die Malteser-Krankenhäuser Görlitz und Kamenz (Malteser).

Die Gesellschaft für Gesundheit und Versorgung Sachsen GmbH (GGS) übernimmt die Akutkrankenhäuser Kamenz und Görlitz von der Malteser Sachsen-Brandenburg gemeinnützige GmbH. Hierzu erwirbt das Unternehmen alle Anteile der Betriebsgesellschaft, die bislang Betreiberin beider Häuser ist. Beide

Akutkrankenhäuser werden mit ihren jeweiligen Schwerpunkten übernommen, sodass die medizinische Versorgung vor Ort weiter gewährleistet und ausgebaut

werden kann. Das Krankenhaus St. Carolus in Görlitz verfügt über 120 Betten und

versorgt mit 270 Mitarbeitenden jährlich rund 4.800 stationäre Patientinnen und

Patienten. Das Krankenhaus St. Johannes in Kamenz verfügt über 160 Betten und

versorgt mit 330 Mitarbeitenden jährlich rund 7.600 stationäre Patientinnen und

Patienten. In zwei medizinischen Versorgungszentren, einem Schlaflabor und zwei

Notaufnahmen werden zusätzlich jährlich rund 20.000 ambulante Patienten

versorgt. Die Krankenhäuser St. Johannes in Kamenz und St. Carolus in Görlitz

wurden als konfessionelle Krankenhäuser gegründet und bis heute in christlicher

Prägung geführt. Diese christliche Prägung wird auch nach dem Trägerwechsel

erhalten bleiben.

„Wir freuen uns, dass die Verhandlungen zu einem guten Ergebnis gelangt sind

und die Malteser uns das Vertrauen entgegenbringen, die beiden Häuser in eine

stabile Zukunft zu führen“, kommentiert der Digitalisierungsexperte Prof. Dr.

med. Wieland Sommer als einer der zukünftigen Gesellschafter.

Klinikgeschäftsführer Sven Heise zeigt Verständnis für die Entscheidung der

Malteser: „Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind nicht einfach und

verlangen ein großes Engagement der Träger. Für die Zukunft braucht es im

Gesundheitswesen investitionsfreudige vernetzte Strukturen mit

standortübergreifender Spezial-Kompetenz. Mit dem Engagement der GGS werden

unsere Krankenhäuser in Kamenz und Görlitz Teil eines solchen Netzwerkes und

damit zukunftssicherer und wettbewerbsfähiger.“

Heise bleibt auch nach dem Trägerwechsel dem Unternehmen als Geschäftsführer

erhalten. Unterstützt wird er zukünftig von Lutz Möller, der als weiterer

Geschäftsführer hinzutritt und langjährige Erfahrung aus dem sächsischen

Gesundheitswesen mitbringt. „Die Substanz der beiden Standorte ist sehr gut.

Sie verfügen darüber hinaus jeweils über hervorragende Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Mit ihren stationären und ambulanten Versorgungsstrukturen bieten

beide Standorte große Chancen, die aktuell bestehende, gute medizinische

Versorgungsqualität weiterzuentwickeln,“ sagt Möller. Er besetzt seit 15 Jahren

Führungspositionen im Gesundheitswesen.

Die neue Trägerin GGS schließt betriebsbedingte Kündigungen für die nächsten

2,5 Jahre aus und wird alle 600 Mitarbeitenden weiter beschäftigen. Sie ist ein

neu gegründeter und kapitalstarker Träger, der den Aufbau integrierter

ambulant-stationärer Versorgungsmodelle vorantreibt und dabei insbesondere auf

Digitalisierung setzt.

Das Anliegen der neuen Trägerin ist es, die beiden Krankenhäuser langfristig

weiter zu betreiben. Deswegen ist der GGS auch besonders daran gelegen, die

Mitarbeitenden zu halten. Darüber hinaus sind signifikante Investitionen

geplant, um Modernisierung und Digitalisierung voranzutreiben und

gegebenenfalls bauliche Veränderungen vorzunehmen. Mittelfristig wird diese

Investitionshöhe einen mehrstelligen Millionenbetrag erreichen.

Verena Hölken, Geschäftsführerin der Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH,

sagt: „Unser vorrangiges Ziel ist es, die medizinische Versorgung für die

Menschen vor Ort an beiden Standorten sicherzustellen und den Mitarbeitenden

eine langfristige sowie sichere Perspektive zu bieten. Dies ist durch eine

Übertragung an die GGS geglückt. Wir werden natürlich auch in der jetzigen

Corona-Situation alles tun, um die Konzentration der Mitarbeitenden allein auf

ihre lebenswichtige Hilfe für die Patientinnen und Patienten zu ermöglichen.

Der Trägerwechsel soll sie nicht belasten, sondern ihnen die Sicherheit geben,

dass ihre wertvolle und aufopfernde Arbeit sehr geschätzt und auch künftig

benötigt wird.“

Die Malteser mussten sich bereits 2019 dazu entscheiden, sechs ihrer insgesamt

acht Akutkrankenhäuser in neue Trägerschaften zu überführen, da sie aufgrund

steigender Kosten und sinkender Vergütungen mit den eigenen Strukturen und der

finanziellen Ausstattung eine hochwertige medizinische und pflegerische

Versorgung nicht an allen Standorten nachhaltig sicherstellen können. Die

kapitalstarke GGS bot sich aufgrund ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich der

integrierten Versorgung sowie aufgrund ihrer Expertise im Bereich der

Digitalisierung als idealer Partner, um die Krankenhäuser im Sinne der Malteser

weiterzuführen.

Auch wenn sich die Malteser aus den sächsischen Krankenhausstandorten

zurückziehen, werden sie sich mit allen ihren weiteren ehren- und

hauptamtlichen Diensten in der Region, wie beispielsweise der Altenhilfe und

Pflege, weiterhin für die Menschen engagieren. So werden die Malteser auch in

der Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge für die Menschen in der

Region leisten.

Der Vertrag zwischen den Maltesern und der GGS wurde am 24. November 2021

unterzeichnet und wird vorbehaltlich der üblichen behördlichen Zustimmungen

baldmöglichst vollzogen.

Quelle: Malteser, 25.11.2021