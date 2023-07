Drug Future Report 2019 Techniker

Drug-FutureReport - Wie bleiben Arzneimittel in Zukunft bezahlbar? (Techniker Krankenkasse, PDF, 658 kB).

Die Techniker Krankenkasse (TK) hat neue Bewertungsverfahren für Gentherapien gefordert. "Die bisherigen Verfahren für Arzneimittel sind für diese Therapien nicht konzipiert und ungeeignet", erklärt TK-Vorstandsvorsitzender Dr. Jens Baas bei der Vorstellung des "Drug-Future-Reports" über neue zukunftsweisende Arzneimitteltherapien in Berlin. "Wir brauchen einen schnelleren Marktzugang für diese vielversprechenden Therapien und eine regelmäßige Überprüfung ihrer Erfolge und Kosten." Hierzu hat die TK unter dem Namen "Dynamischer Evidenzpreis" ein neues Konzept entwickelt.

Volle Produktpipelines

Die Produktpipelines der Anbieter seien in einigen Bereichen "rappelvoll". "In

den kommenden Jahren werden wir einen Innovationsschub auf dem

Arzneimittelmarkt erleben. Wenn wir unser Gesundheitssystem nicht jetzt darauf

vorbereiten, dann stehen wir in ein paar Jahren vor dem Problem, dass wir

reihenweise neue Therapien haben, die durch das System von Zulassung und

Erstattung fallen und daher in Deutschland den Patienten nicht zur Verfügung

stehen", so Baas.

Drohende Kostenexplosion

Wohin die Reise gehe und ob die Therapien die in sie gesteckten Erwartungen

auch erfüllten, lasse sich derzeit zwar noch nicht zuverlässig vorhersagen. Der

TK-Chef sagt: "Aber es besteht durchaus die Chance, dass wir in den kommenden

Jahren einige wirklich bahnbrechende Therapien erhalten." Gleichzeitig drohe

eine massive Kostenexplosion. Derzeit gebe es in Deutschland beispielsweise

rund 4000 Bluter-Patienten mit einer Dauermedikation. Für die aktuelle

Standardtherapie mit Faktor-Präparaten wende die gesetzliche

Krankenversicherung derzeit insgesamt etwa 480 Millionen Euro auf. Bei der

Einführung der 2023 erwarteten Gentherapie für diese Krankheit könnten die

GKV-Ausgaben auf vier Milliarden Euro steigen, so Baas. Das wären rund zehn

Prozent der gesamten Arzneimittelausgaben. Dabei sei die Bluterkrankheit nur

eine von zahlreichen Krankheiten, bei der mit Fortschritten gerechnet werde.

Baas: "Das zeigt die Dynamik und den finanziellen Sprengstoff der aktuellen

Entwicklung."

Datenlage häufig sehr dünn

Ein Problem sei die häufig sehr dünne Datenlage beim Markteintritt von neuen

Therapien. Die untersuchte Patientenzahl vor Marktzulassung sei in vielen

Fällen zu klein, um Sicherheit und Langzeitwirksamkeit nachzuweisen. "Es werden

immer mehr Arzneimittel beschleunigt oder basierend auf einer geringen

Datenbasis zugelassen", erklärte der Kassenchef. Besonders bei Arzneimitteln

für seltene Erkrankungen - sogenannten Orphan Arzneimittel - werde der

Wirksamkeitsnachweis häufig auch Jahre nach der Zulassung noch nicht erbracht.

Baas: "Das müssen wir mit einem neuen System ändern."

TK-Konzept: "Dynamischer Evidenzpreis"

Das Konzept des Dynamischen Evidenzpreises sieht eine von Herstellern und

Kassen unabhängige Datenerhebung über die Therapieerfolge in einem zentralen

Register vor. "Dadurch können wir beim Markteintritt noch bestehende

Evidenzlücken so schnell wie möglich schließen, was zu einer höheren

Patientensicherheit führt", erklärt der Leiter der TK-Arzneimittelversorgung

Tim Steimle. In den ersten beiden Jahren nach der Markteinführung könnten die

Pharmahersteller ihre Preise bis zu einer Obergrenze, die sich an den

europäischen Durchschnittspreisen orientiert, frei wählen. Danach sollen

Hersteller und Kassen anhand der ermittelten Daten erstmals über die

Erstattungspreise verhandeln. Diese Preisverhandlungen sollen danach in

12-Monats-Abständen auf Basis des jeweils aktuellen Datenstandes wiederholt

werden.

Aufschlag für Hersteller, die in Europa forschen und entwickeln

Steimle: "Dabei profitiert nicht nur die Versichertengemeinschaft von fairen

Preisen, sondern auch die pharmazeutische Industrie. Für Präparate mit guten

Behandlungserfolgen werden nach dem Konzept höhere Preise bezahlt und für

weniger wirksame Präparate niedrigere." Zusätzlich sollen Unternehmen, die in

Deutschland und Europa forschen und entwickeln, in den ersten 24 Monaten einen

Aufschlag auf ihren Preis nehmen dürfen.

Ergänzendes Verfahren zum AMNOG-Prozess

Der dynamische Evidenzpreis sei dabei keinesfalls ein Ersatz für den seit 2011

üblichen Weg der Preisermittlung für neue Arzneimittel, den sogenannten

AMNOG-Prozess. Steimle: "Unser Konzept sieht vielmehr vor, dass der Gemeinsame

Bundesausschuss sechs Monate vor der Zulassung darüber entscheidet, ob der

Preis für ein Arzneimittel nach dem bisherigen AMNOG-Verfahren ermittelt wird

oder nach dem Dynamischen Evidenzpreis. Unser Modell ergänzt also nur das

bestehende System und hat vor allem bei neuartigen Verfahren mit niedrigen

Fallzahlen große Vorteile."

"In der Medizin ist eine Revolution im Gange"

Nach Einschätzung des Publizisten und Journalisten Thomas Schulz ist der

anstehende Innovationsschub zum einen auf neue Erkenntnisse durch die

Entschlüsselung des menschlichen Genoms zurückzuführen. Gleichzeitig erlaubten

immer schnellere Rechner und die weltweite Vernetzung immer umfangreichere

Datenanalysen. "In der Medizin ist eine Revolution im Gange, schon in wenigen

Jahren wird sie ganz anders aussehen", sagt Schulz. "Erst wenn man weiß, wie

die Krankheit entsteht und verläuft, kann man gezielt nach Angriffspunkten

suchen, an denen Medikamente ansetzen." Die Entwicklung verlaufe dabei

exponentiell. Deshalb rechnet er in den kommenden Jahren mit enormen

Fortschritten.

Silicon Valley forscht an den Therapien von morgen

Die Biologie zu entschlüsseln und Krankheiten zu verstehen, sei heute

insbesondere ein Datenproblem. Im US-amerikanischen Silicon Valley hätten nicht

nur die großen Technik- und Softwarekonzerne den Gesundheitsmarkt für sich

entdeckt. Auch Banken und Wagniskapitalgeber steckten riesige Summen in den

Biotechnologiebereich. Schulz: "Wer ganz neue Therapien, neue Arzneimittel

entwickelt, wird damit viel Geld verdienen können, sehr viel Geld."

Bei aller Euphorie über die neuen Chancen benötige die Gesellschaft allerdings

eine breite Debatte über Kosten, Zugang, Datenschutz und Ethik der neuen

Therapien. Schulz: "Es wird höchste Zeit, diese Debatten zu beginnen."

Die TK wolle mit ihrem Report den Diskurs anstoßen, erklärte Baas. "Die beste

und innovativste Medizin kann nur nutzen, wenn der richtige Patient sie zur

richtigen Zeit erhält."

