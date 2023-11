Durchbruch erzielt: Weitere Zusammenarbeit und Absicherung der Investitionsbedarfe des UKGM

Zukunftspapier: Land, UKGM und Rhön-Klinikum AG verabreden mindestens rund 800 Mio. Euro für Investitionen in Gesundheitsversorgung sowie Forschung und Lehre (Pressenachricht).

Wiesbaden. In den Gesprächen zum Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM) haben das Land Hessen, die RHÖN-KLINIKUM AG und das UKGM einen Durchbruch erzielt, um ein neues Zukunftspapier zur weiteren Zusammenarbeit und zur Absicherung der Investitionsbedarfe des UKGM für die nächsten zehn Jahre zu

schließen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir nun alle zentralen Punkte geklärt haben, um diese bis Ende Januar in eine vertragliche Vereinbarung umsetzen zu können. Um keine Regelungslücke entstehen zu lassen, sind sich die Parteien

zudem einig, die bestehenden Vereinbarungen bis längstens Ende Februar zu

verlängern. Damit geben wir rechtzeitig vor Weihnachten allen Beschäftigten des

UKGM und der Universitäten Gießen und Marburg das klare Signal zur Sicherung

des Klinikums in den Bereichen Krankenversorgung sowie Forschung und Lehre“,

erklären Wissenschaftsministerin Angela Dorn, Finanzminister Michael Boddenberg

und die Verhandlungspartner auf Seiten UKGM und RHÖN-KLINIKUM AG. „Land und

UKGM wollen in den nächsten zehn Jahren mindestens 800 Millionen Euro an den

Standorten Gießen und Marburg investieren, um eine optimale

Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region, die Qualität von

Forschung und Lehre sowie die Sicherheit der Arbeitsplätze zu garantieren. Wir

haben dabei auch die aktuellen Entwicklungen in den Blick genommen, da wir eine

Vereinbarung schließen wollen, die für die nächsten zehn Jahre gelten soll. Das

einmalige Sonderkündigungsrecht nach fünf Jahren für UKGM und RHÖN-KLINIKUM AG

bleibt bestehen. Die Parteien arbeiten nun mit Hochdruck an der Aktualisierung

der Vertragswerke, um möglichst bald die Unterschriften leisten zu können.“

Beide Seiten stellen Mittel bereit

„Wir haben uns darauf geeinigt, dass beide Seiten Mittel für Investitionen

bereitstellen wollen, und uns auf eine gemeinsam mit den beiden Universitäten

und den Fachbereichen Medizin erarbeitete prioritäre Projektliste für die

notwendigen Investitionen verständigt. Wir haben eine Einigung für die

Berechnung des Restwerts der Investitionsmittel des Landes gefunden, wollen die

Change-of-Control-Klausel fortschreiben und auch das Thesaurierungsgebot soll

bestehen bleiben“, so die Verhandlungsführenden weiter. „Das UKGM verpflichtet

sich weiterhin, den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und auf die

Ausgliederung von Betriebsteilen zu garantieren. Darüber hinaus soll es klare

Regelungen über den Ablauf von Berufungsverfahren und die Ausstattung von

Neuberufungen geben.“

Der Ärztliche Geschäftsführer des UKGM, Prof. Dr. Werner Seeger: „Nach

jahrelangen Bemühungen, die sichere Verfügbarkeit von Investitionsmitteln für

die Zukunftssicherung des UKGM zu erreichen, ist dieses ein historischer Tag!

Ich bin unendlich erleichtert, dass jetzt das Tor für verbesserte

Arbeitsbedingungen am UKGM aufgestoßen ist.“

Der Vorsitzende der Geschäftsführung des UKGM, Dr. Gunther K. Weiß: „Ich

begrüße diese Einigung sehr und weiß, dass dies für die Patientinnen und

Patienten sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein äußerst positives

Signal ist.“

Prof. Dr. Tobias Kaltenbach, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG: „Die

Vereinbarung mit dem Land Hessen stellt das UKGM auf eine neue Grundlage. Wir

sehen hierin eine wichtige Unterstützung dabei, das UKGM als Innovationsführer

in unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen. Unser Ziel ist es, unserer

Verantwortung gerecht zu werden und dafür zu sorgen, dass die Arbeitsplätze in

Gießen und Marburg sicher sind, Spitzenmedizin an beiden Standorten

gewährleistet ist und das UKGM eine langfristig gute Zukunft hat.“

Die Präsidenten der Universitäten Gießen und Marburg, Prof. Dr. Joybrato

Mukherjee und Prof. Dr. Thomas Nauss, erklären: „Wir begrüßen diese

Verständigung sehr. Sie ist für die zukünftige Entwicklung unseres

universitätsmedizinischen Forschungs- und Wissenschaftsstandortes von

unschätzbarer Bedeutung.“

Landesförderung von 48 Millionen Euro

Land und UKGM wollen gemeinsam ein erhebliches Investitionsvolumen für bauliche

Maßnahmen und Medizingerätetechnik am UKGM stemmen. Das Land stellt UKGM

hierfür jährliche Investitionsmittel für neuestes medizinisches Gerät und

Baumaßnahmen zur Verfügung. Beginnend mit dem Jahr 2023 erhält das UKGM eine

Landesförderung in Höhe von 48,15 Millionen Euro. Dieser Betrag wird in

festgelegten Raten über zehn Jahre hinweg jährlich gesteigert. Sollte eine weit

überschießende Inflationsentwicklung während der Laufzeit des Vertrages

eintreten, haben die Parteien dafür mit entsprechenden Anpassungsklauseln

Vorsorge getroffen, um das anspruchsvolle Investitionsprogramm möglichst

vollständig umsetzen zu können.

Mehr als 800 Millionen Euro für Investitionen

Das UKGM seinerseits wird Mittel bereitstellen, die sich im selben Maß wie die

Landeszuwendungen steigern, beginnend im Jahr 2023 mit 23,5 Millionen Euro an

Investitionsmitteln sowie 5,35 Millionen Euro für ein Joint Venture an den

beiden Universitätsklinika für Forschungsprojekte. Sollten die erwirtschafteten

Eigenmittel des UKGM nicht für die vereinbarten Summen ausreichen, wird Rhön

dem Universitätsklinikum diese als Eigenmittel bereitstellen. Mit der

Vereinbarung werden dem UKGM damit nicht nur wie bereits im Letter of Intent

vereinbart mindestens rund eine halbe Milliarde Euro Landesmittel zur Verfügung

stehen. Vielmehr hat sich das Land mit UKGM und RHÖN geeinigt, sowohl die

Basisfinanzierung im Verhältnis zur Verabredung im LoI weiter zu erhöhen, als

auch die Beträge für den Vertragszeitraum verlässlich zu steigern. Im Ergebnis

werden dem UKGM so in den nächsten zehn Jahren mehr als 800 Millionen Euro für

Investitionen zur Verfügung stehen.

Projektlisten mit unterschiedlichen Prioritäten

Das Land und die beiden Universitäten sowie deren Fachbereiche Medizin haben

mit dem UKGM und RHÖN-KLINIKUM AG Projektlisten unterschiedlicher Prioritäten

für die Verwendung der Investitionsmittel vereinbart. Die Bauprojekte der

Priorität 1 werden von UKGM bevorzugt umgesetzt. Die Baumaßnahmen der Priorität

2 sind davon abhängig, dass die aufgrund der aktuellen Inflation und der

Baukostensteigerung von Land und UKGM bereitgestellten Mittel ausreichen. Die

Maßnahmen der Priorität 1 enthalten aus der Umsetzungsvereinbarung 2017 noch

die Kapazitätserweiterung des Klinikums und des Kinderherzzentrums/Kinderklinik

in Gießen sowie den Neubau Erwachsenen-Psychiatrie und die ersten Bauabschnitte

zur Sanierung von Zentral-OP und Intensivstationen in Marburg. In Gießen sollen

daneben die Zahnklinik und die Generalsanierung „Alte Frauenklinik“ sowie ein

Funktionsneubau Zentrallabor, Apotheke, Rechenzentrum und Zentralsterilisation

umgesetzt werden. Ein solcher Funktionsneubau soll auch am Standort Marburg

entstehen, darüber hinaus unter anderem die vollständige Umsetzung der

Modernisierung des ersten Bauabschnittes sowie der Psychiatrie und die

Sanierung und der Teilneubau der Zahnklinik. Darüber hinaus haben sich die

Beteiligten auf eine „Offensive Pflege und Ausbildung“ verständigt, um den Bau

von Wohnraum für Azubis und Pflegekräfte in Gießen und Marburg zu

verwirklichen.

Fortführung der Change-of-Control-Klausel

Die Übereinkunft soll zudem eine Fortführung der Change-of-Control-Klausel

enthalten, die dem Land für den Fall eines Kontroll-Wechsels in der

Eigentümerstruktur die Möglichkeit geben soll, das UGKM zurück in

Landeseigentum zu überführen; diese Klausel soll auch bei Ausübung des

Sonderkündigungsrechts durch UKGM bis 2032 gelten. Wie schon bisher soll

außerdem das Thesaurierungsgebot weiter gelten, das heißt, erwirtschaftete

Gewinne verbleiben im UKGM. Beim Verbot der Ausgliederung von Betriebsteilen

sollen lediglich besondere Fälle mit Zustimmung des Landes ausgenommen sein,

insbesondere im Gegenzug für die gleichzeitige Wiedereingliederung derzeit

ausgelagerter Bereiche. Auch die Vereinbarungen zur Trennungsrechnung, mit der

die Kosten der Gesundheitsversorgung von denen für Forschung und Lehre

unterschieden werden, soll fortgelten. UKGM und RHÖN-KLINIKUM AG werden

weiterhin ein Kündigungsrecht nach fünf Jahren haben, in einem solchem Falle

sollen verkürzte Projektlisten und eine Verminderung der Investitionsmittel

gelten. Die Change-of-Control-Klausel würde aber bestehen bleiben.

Quelle: Pressenachricht, 05.12.2022