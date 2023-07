Elbe-Elster Klinikum: Mehr Lohn für nichtärztlich Beschäftigte (Pressemitteilung).

Anfang Oktober wurde für die rund 740 nichtärztlichen Beschäftigten nach zähen und langwierigen Tarifverhandlungen eine Einigung erzielt. Demnach erhalten die nichtärztlichen Mitarbeiter der Elbe-Elster Klinikum GmbH in diesem und nächstem Jahr eine lineare Gehaltserhöhung von 6,5 Prozent. Ab 1. August

gibt es rückwirkend vier Prozent mehr Lohn, der dabei mindestens um 100 Euro steigt. Zum 1. September 2022 wird dann noch einmal um 2,5 Prozent erhöht.

Von der Tarifeinigung profitieren auch die Auszubildenden im Elbe-Elster

Klinikum, denn die Ausbildungsvergütung wurde ebenfalls erhöht. Außerdem werden

Azubis nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei betrieblichem Bedarf

unmittelbar nach der Ausbildung in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis

übernommen. Des Weiteren wurde eine Pflegezulage für alle bettenführenden

Bereiche sowie für die Pflegebeschäftigten im OP, in der Anästhesie und in der

Notaufnahme beschlossen. Diese Zulage beträgt im ersten Jahr 70 Euro und steigt

ab 1. September 2022 auf 120 Euro. Darüber hinaus wurden der Nachtzuschlag

sowie die Intensiv- und Wechselschichtzulagen erhöht. Nach der Tarifeinigung

wurde durch die Tarifkommission die Pflegezulage auch für Hebammen angefragt

und durch die Geschäftsführung gewährt.

Die Tarifeinigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des

Klinikum-Aufsichtsrates und des Bundesvorstandes von ver.di. Der neue

Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Mai 2023.

Quelle: Pressemitteilung, 28.10.2021