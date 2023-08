Elisabeth Vinzenz Verbund richtet Geschäftsführung neu aus (Pressemitteilung).

Nach knapp neun Jahren wird die Führung des Elisabeth Vinzenz Verbundes (EVV) neu ausgerichtet: Olaf Klok scheidet zum 30.06.21 auf eigenen Wunsch aus der Funktion als Geschäftsführer der

Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH aus, um sich neuen Herausforderungen widmen zu können. An die Stelle der bisherigen

Doppelspitze tritt eine kollegiale Führung unter Leitung des bisherigen

Geschäftsführers, Dr. Sven U. Langner.

Dr. Hans-Jürgen Marcus, Aufsichtsratsvorsitzender EVV: „Herr Klok hat durch

sein Wirken wesentlich dazu beigetragen, dass der EVV heute zu den großen

konfessionellen Verbünden Deutschlands zählt. Wir bedauern und akzeptieren sein

Ausscheiden und möchten Herrn Klok im Namen des Aufsichtsrates und der

Gesellschafter für seine engagierte Tätigkeit unseren Dank aussprechen.“

Sr. M. Dominika Kinder, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende EVV: „Für

seinen weiteren Lebensweg wünschen wir Herrn Klok viel Erfolg, alles Gute und

Gottes Segen.“

Dr. Sven U. Langner, Verbund-Geschäftsführer EVV: „Ich danke Herrn Klok für die

gemeinsame Zeit in der Verbund-Geschäftsführung, in der es uns stets gelungen

ist, die komplizierten rechtlichen Anforderungen der Krankenhausbranche

pragmatisch in erfolgreiche Projekte und Maßnahmen umzusetzen."



EVV-Doppelspitze 2012 – 2021

Dr. Sven U. Langner und Olaf Klok führten die Geschäfte der Elisabeth Vinzenz

Verbund GmbH von Verbundgründung an gemeinsam. Olaf Klok war zunächst vom

01.04.2011 an Geschäftsführer des St. Bernward-Krankenhauses in Hildesheim

tätig. Aus dieser Funktion begleitete er den Prozess des Zusammenwachsens

zwischen der Kirchlichen Stiftung St. Bernward Hildesheim und der Katholischen

Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen Elisabeth Reinbek (KWA) und die Überleitung

der Krankenhäuser in den Elisabeth Vinzenz Verbund. Mit Wirkung vom 17.12.2012

wurde er gemeinsam mit Dr. Sven U. Langner zum Geschäftsführer des EVV

bestellt. In den folgenden Jahren konnte die Integration weiterer Krankenhäuser

und die strategische Ausrichtung des EVV erfolgreich vorangetrieben werden.

Zum Elisabeth Vinzenz Verbund gehören 13 Krankenhäuser in sieben Bundesländern.

Mit einem Umsatz von 820. Mio. € (in 2020) ist der EVV der fünftgrößte

katholische Krankenhausträger in Deutschland.

Verbund-Geschäftsführer mit kollegialer Unterstützung

Nach einer Phase erheblichen Wachstums und anschließender Konsolidierung stellt

sich der EVV für die aktuellen und künftigen Herausforderungen des

Gesundheitssystems neu auf. Unter Leitung von Verbund-Geschäftsführer Dr. Sven

U. Langner wird auch das regionale Management-Know-how der Krankenhäuser

innerhalb des Verbundes stärker kollegial einbezogen werden.

Fachbereiche der Trägergesellschaft werden zusammengelegt

Die Fachbereiche der zentralen Trägergesellschaft Elisabeth Vinzenz Verbund

GmbH mit Sitz in Berlin erfahren zum Juli 2021 eine Strukturanpassung: Die

Fachbereiche Finanzen, Controlling, Recht, Personal, IT und Projektmanagement

werden unter jeweils eine Leitung wie folgt zusammengefasst: Finanzen &

Controlling, Recht & Personal sowie IT & Projektmanagement. Leiterin der

Zentralbereiche (Geschäftsstelle) bleibt Ines Hübsch, Prokuristin der Elisabeth

Vinzenz Verbund GmbH und Teil des engsten Führungsteams um Dr. Sven U.

Langner.

Wechsel an der Spitze des EVV-Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat des Elisabeth Vinzenz Verbundes hat sich im April 2021 auf

neun Mitglieder verkleinert. Die langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrates Sr.

M. Dominika Kinder hat die Leitung für die laufende Legislaturperiode 2021-2024

an ihren bisherigen – ebenfalls langjährigen - Stellvertreter Dr. Hans-Jürgen

Marcus übergeben und fungiert nun als Stellvertreterin.

Der Elisabeth Vinzenz Verbund (EVV) gehört bundesweit zu den größten

christlichen Trägerverbünden von Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen im

Gesundheits- und Sozialwesen. Der EVV verbindet an seinen

Krankenhaus-Standorten in sieben Bundesländern eine moderne und kompetente

medizinisch-pflegerische Versorgung mit der Tradition christlicher

Nächstenliebe und gelebter Menschlichkeit. Trägergesellschaft ist die Elisabeth

Vinzenz Verbund GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Sven Ulrich

Langner. Gesellschafterinnen der Trägergesellschaft sind die Katholische

Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen Elisabeth Reinbek, rechtsfähige Stiftung

Öffentlichen Rechts (KWA) und die Vinzenz Bernward Stiftung Hildesheim.

Quelle: Pressemitteilung, 22.06.2021