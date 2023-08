Entgelte von Pflegekräften - Aktuelle Daten und Indikatoren (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, PDF, 513 kB).

Der Pflegebranche fehlen akut Fachkräfte. In der aktuellen Corona-Krise könnte sich die Lage noch einmal deutlich verschärfen. Als eine mögliche Ursache werden zu niedrige Gehälter angeführt. Die Löhne der Pflegekräfte stellen für die Pflegeeinrichtungen einen wesentlichen Kostenfaktor dar. Sie sind aufgrund

der ausgehandelten Pflegesätze außerdem weniger flexibel als in anderen

Wirtschaftsbereichen. Zugleich ist der Lohn als Instrument zur Motivation und

längerfristigen Mitarbeiterbindung wie auch im Rahmen des weiter steigenden

Fachkräftebedarfs von erheblicher Bedeutung. Dennoch unterscheiden sich die

Löhne in der Pflege nach wie vor erheblich zwischen den Pflegeberufen, den

Bundesändern und den verschiedenen Pflegeeinrichtungen

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 02.04.2020