Erneut hohe Freiheitsstrafen wegen betrügerischer Abrechnung von Pflegedienstleistungen (Justiz NRW).

Mit Urteil vom 23. April 2021 (Az. 10 KLs 5/20) hat die 10. große Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf vier Angeklagte wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges zu Gesamtfreiheitsstrafen zwischen fünf Jahren zwei Monaten und zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Zwei Angeklagte hat das Gericht wegen

Geldwäsche in 293 Fällen zu Gesamtfreiheitsstrafen von vier bzw. drei Jahren sechs Monaten verurteilt. Einen Angeklagten hat das Gericht wegen Beihilfe zur Geldwäsche in 17 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr sechs Monaten verurteilt, wobei die

Strafe zur Bewährung ausgesetzt ist, und einen Angeklagten hat das Gericht freigesprochen. Das Gericht hat Taterträge in Höhe von mehr als 1,4 Mio € eingezogen.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen fünf Angeklagte Haftstrafen zwischen

dreieinhalb und sechs Jahren gefordert, gegen drei Angeklagte Bewährungsstrafen

von bis zu zwei Jahren.

Aufgrund des Ergebnisses der an 35 Tagen durchgeführten Hauptverhandlung mit

umfangreicher Beweisaufnahme ist das Gericht davon überzeugt, dass vier

Angeklagte und ein zwischenzeitlich Verstorbener die Idee hatten, nicht

erbrachte Pflegeleistungen betrügerisch abzurechnen. Dazu errichteten sie

zunächst drei Pflegedienste mit Sitz in Düsseldorf, die Stern Pflegedienst

GmbH, die Lottos Gesundpflege GmbH und die Lotos Pflegedienst GmbH. Spätestens

ab 2012 rechneten diese Pflegedienste Leistungen gegenüber

Abrechnungsgesellschaften ab. Die Abrechnungsstellen beglichen die angeblichen

Pflegedienst-Forderungen und rechneten sie dann gegenüber den gesetzlichen

Krankenkassen bzw. Kommunen ab. Die Krankenkassen bzw. die Kommunen zahlten

gutgläubig auf tatsächlich nicht erbrachte Pflegeleistungen.

[...]

Quelle: Justiz NRW, 23.04.2021