Evangelische Stiftung Hephata mit neuer Vorständin (Pressemitteilung).

Verena Hölken, 54-jährige Diplomkauffrau aus Duisburg, wechselt zum 01.01.22 von den Maltesern Deutschland zur Evangelischen Stiftung Hephata.

Sie wird Nachfolgerin unseres Kaufmännischen Vorstandes Klaus-Dieter Tichy, der nach fast 25 Jahren zum 28.02.22 in den Ruhestand geht. Klaus-Dieter Tichy übergibt an Verena Hölken ein Unternehmen,

das durch Tichys erfolgreiche fachliche, organisationale und wirtschaftliche Umstrukturierung als eines der ersten Unternehmen der Eingliederungshilfe konsequent den Weg der Dezentralisierung

gegangen ist: „Dass die Stiftung Hephata heute auf stabilem Fundament und in

jeder Hinsicht hervorragend dasteht, ist vor allem das Verdienst von

Klaus-Dieter Tichy. Das Kuratorium ist ihm außerordentlich dankbar für sein

herausragendes Engagement und für die sehr gute Zusammenarbeit", so der

Vorsitzende des Kuratoriums der Evangelischen Stiftung Hephata, Gerhard von

Kulmiz.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 20.12.2021