Evangelische Stiftung Neuerkerode mit neuem Vorstandsvorsitzenden (Pressemitteilung).

Der Verwaltungs- und Stiftungsrat der Evangelischen Stiftung Neuerkerode (esn) und der Ev.-luth. Diakonissenanstalt Marienstift (msb) haben Tobias Henkel zum neuen Vorstandsvorsitzenden der esn mit dem Zuständigkeitsbereich Strategie gewählt. Er tritt somit die Nachfolge des im September verstorbenen

Rüdiger Becker an. Der genaue Zeitpunkt des Arbeitsbeginns ist aktuell in Klärung. Ebenso die Frage, wie der im Vorstand obligatorische Posten eines Theologen oder einer

Theologin nachbesetzt wird.

Tobias Henkel leitete seit 2005 die Geschicke der Stiftung Braunschweigischer

Kulturbesitz (SBK) als Direktor. Der 51-jährige Rechtswissenschaftler war zuvor

Justitiar des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und durchlief bereits

während seines Referendariats eine umfangreiche Ausbildung zum

Stiftungsfachmann.

„Tobias Henkel ist seit fast 15 Jahren Mitglied unseres Verwaltungs- und

Stiftungsrats und somit schon lange mit allen strategischen Entwicklungen der

esn vertraut“, erläutert Prof. Dr. Wilhelm-Albrecht Achilles, Vorsitzender des

Verwaltungs- und Stiftungsrats. „Als gebürtiger Wolfenbütteler, ausgewiesener

Experte im Stiftungswesen und intensiver Netzwerker ist er nach dem tragischen

Schicksalsschlag die Idealbesetzung für die Spitze der inzwischen sehr großen

regionalen Unternehmensgruppe.“

Personalvorstand Jessica Gümmer-Postall und Finanzvorstand Ingo Beese ergänzen:

„Wir freuen uns sehr, dass Tobias Henkel sich dazu bereit erklärt hat, die

Nachfolge von Rüdiger Becker anzutreten, mit dem er seit seinem Eintritt in

unsere Gremien stets vertrauensvoll zusammengearbeitet hat.“

„Wehmütig und mit großer Dankbarkeit blicke ich auf die letzten 16 Jahre mit

Team und Stiftungsrat der SBK zurück“, so Tobias Henkel. „Es waren die vielen

Projekte und Menschen, die diese Zeit so wunderbar gemacht haben. Demütig stehe

ich nun vor der neuen Aufgabe und blicke gespannt auf die Begegnung mit den

Menschen unter dem Dach der esn in Neuerkerode, Braunschweig und der ganzen

Region.“

„Als Präsident und im Namen des Stiftungsrats darf ich mich bei Tobias Henkel

für die erfolgreiche Tätigkeit als Gründungsdirektor der 2005 neu aufgestellten

SBK bedanken“, sagt Braunschweigs ehemaliger Oberbürgermeister Ulrich Markurth,

Präsident der SBK. „Gemeinsam mit dem ebenfalls leidenschaftlich für das

Braunschweigische arbeitenden Team ist ihm die Weiterentwicklung des 450 Jahre

alten Klosterfonds zu einer modernen und zeitgemäßen Stiftung geglückt. Für die

SBK stellt sein Weggang einen großen Verlust dar, für die esn ist seine

Berufung eine gute Wahl. Ganz persönlich freue ich mich, dass Tobias Henkel in

der Region bleibt und sich weiterhin für das Braunschweigische einsetzen

wird.“

Quelle: Pressemitteilung, 30.11.2021