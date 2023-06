Fast 14 Prozent der NRW-Erwerbstätigen hatten einen Arbeitsplatz im Gesundheitsbereich

NRW: Im Jahr 2022 wurden rund zehn Prozent der Wirtschaftsleistung im Gesundheitssektor erbracht (IT.NRW).

Im Gesundheitssektor erwirtschafteten im letzten Jahr 1,3 Millionen Erwerbstätige 71,4 Milliarden Euro. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 2,0 Prozent. Düsseldorf (IT.NRW). Die Bruttowertschöpfung der nordrhein-westfälischen Gesundheitswirtschaft betrug 71,4 Milliarden Euro im Jahr 2022. Das waren 9,9

Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. Wie Information und

Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, lag die

Bruttowertschöpfung damit auf einem ähnlichen Niveau wie 2021 (preisbereinigt –

0,1 Prozent). Jede siebte erwerbstätige Person (13,6 Prozent) in NRW hatte

einen Arbeitsplatz im Gesundheitsbereich. Im Durchschnitt aller Bundesländer

war in diesem Zeitraum ein Anstieg der Bruttowertschöpfung (preisbereinigt) von

0,2 Prozent zu verzeichnen. In der NRW Gesamtwirtschaft lag die

Bruttowertschöpfung um 1,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Die Gesundheitswirtschaft entwickelte sich hierzulande im Vergleich zum Jahr

2015 positiver als die Gesamtwirtschaft. Die Wirtschaftsleistung in der NRW

Gesundheitswirtschaft war 2022 preisbereinigt um 10 Prozent höher als fünf

Jahre zuvor (Gesamtwirtschaft: +4,7 Prozent).

Entwicklung der Gesundheitswirtschaft in Nordrhein-Westfalen

©IT.NRW

In Nordrhein-Westfalen hatten im Jahresdurchschnitt 2022 mehr als 1,3 Millionen

Menschen und damit jeder siebte Erwerbstätige (13,6 Prozent) des Landes einen

Arbeitsplatz im Gesundheitsbereich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der

Erwerbstätigen hier um 2,0 Prozent erhöht. Die Gesundheitswirtschaft wies auch

in den Jahren zuvor eine dynamische Erwerbstätigenentwicklung auf. So stieg die

Zahl der Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft im Zeitraum 2015 bis 2022

um 16,0 Prozent, während die Gesamtwirtschaft Nordrhein-Westfalens lediglich

ein Plus von 5,5 Prozent verzeichnen konnte.

Diese und weitere interessante Ergebnisse der Arbeitsgruppe

Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder sind konsistent zu den

amtlichen Ergebnissen der Arbeitskreise Erwerbstätigen- und

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder. Mehr Informationen zu den

Hintergründen der Berechnungen und weitere Ergebnisse finden Sie im Internet

unter www.statistikportal.de/ggrdl.

Quelle: IT.NRW, 07.06.2023