Fast 141.000 Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen Sachsen-Anhalts (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

Im Gesundheits- und Sozialwesen in Sachsen-Anhalt waren Ende Juni 2021 mit 140 703 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2,7 % mehr Personen beschäftigt als ein Jahr zuvor. In allen Wirtschaftsbereichen stieg die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

nur um 1,1 % auf 798 783 Personen an. Die meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiteten Ende Juni 2021 in der Landeshauptstadt Magdeburg (109 540), in der kreisfreien Stadt Halle

(Saale) (99 340) sowie im Landkreis Harz (71 761). Wird nur das Gesundheits- und

Sozialwesen betrachtet, gab es in der kreisfreien Stadt Halle (Saale) mit 21

346 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, gefolgt von der Landeshauptstadt

Magdeburg (19 188) und dem Landkreis Harz (14 152) die meisten Beschäftigten. Die

niedrigsten Beschäftigtenzahlen wurden sowohl für alle Wirtschaftszweige (26

789) als auch im Gesundheits- und Sozialwesen (4 672) am 30.06.2021 im Altmarkkreis

Salzwedel verzeichnet. Den größten Anteil an allen sozialversicherungspflichtig

Beschäftigten hatte das Gesundheits- und Sozialwesen mit 21,5 % in der Landeshauptstadt

Magdeburg, gefolgt mit jeweils 20,7 % von der kreisfreien Stadt Halle (Saale),

dem Landkreis Stendal und dem Landkreis Mansfeld-Südharz.

Während die Landkreise Salzlandkreis (-0,1 %), Mansfeld-Südharz (-0,3 %) und

Landkreis Wittenberg (-0,4 %) gemessen an allen sozialversicherungspflichtigen

Beschäftigten am Stichtag 30.06.2021 gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang

verzeichneten, stiegen die Beschäftigtenzahlen im Bereich Gesundheits- und

Sozialwesen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten zwischen +0,5 % im

Altmarkkreis Salzwedel und +4,0 % in der kreisfreien Stadt Halle (Saale).

Zum Wirtschaftsabschnitt „Gesundheits- und Sozialwesen” gehören u. a. folgende

Bereiche: Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen, Pflegeheime, stationäre

Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä., Altenheime,

Alten- und Behindertenwohnheime, soziale Betreuungseinrichtungen für ältere

Menschen und Behinderte. Aussagen über die Art der Anstellung (Vollzeit- oder

Teilzeit) oder das Anforderungsniveau der Tätigkeit können nicht getroffen werden.

Datenquelle für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist die

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Weitere Informationen zum Thema

Erwerbstätigkeit finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 24.02.2022