Fehlende Pflegekräfte auf Intensivstationen: In jedem dritten Bett kann kein Patient mehr behandelt werden (DIVI).

Immer mehr Betten auf Deutschen Intensivstationen sind gesperrt und stehen nicht mehr zur Verfügung. Zu diesem Ergebnis kommen die Initiatoren einer Umfrage unter 643 Intensivmedizinern der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und der Deutschen Gesellschaft für

Internistische Intensivmedizin (DGIIN). „Dahinter steckt keine böse Absicht – es fehlt schlicht das geschulte Pflegepersonal!“, erklärt der

Past Präsident der DIVI, Professor Uwe Janssens (Foto, links), Chefarzt Klinik

für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin St.-Antonius-Hospital.

Die schon vor der Pandemie nachweisbaren Probleme in der Intensivmedizin haben

sich verstärkt. „Die zurückliegenden, zermürbenden Monate haben zu einer

Verschlechterung der Stimmung und zu weiteren Kündigungen von

Stammpflegekräften geführt!“ So ist in der kommenden Zeit ist mit einer

spürbaren Einschränkung in der Versorgung der Bevölkerung zu rechnen.

Bereits heute sind – vor den anstehenden Herbst- und Wintermonaten – 20 Prozent

der maximal betreibbaren High-Care-Betten, in denen Patienten invasiv beatmet

werden können, wie sogar 35 Prozent der Low-Care-Betten auf Intensivstationen

gesperrt. „Konkret können wir einen Negativ-Trend auch anhand der gemeldeten

freien und belegten Betten im DIVI-Intensivregister verfolgen“, sagt Professor

Christian Karagiannidis (Foto, 2. v. links), med.-wiss. Leiter des

DIVI-Intensivregisters und Leiter des ECMO-Zentrums der Lungenklinik

Köln-Merheim. Die Zahlen belegen die Ergebnisse der Umfrage: „Gestern (Stichtag

20. Oktober 2021) wurden uns 22.207 betreibbare Intensivbetten gemeldet. Am 01.

Januar dieses Jahres waren es noch 26.475 Betten, also 4.268 mehr – und das war

im Hochpunkt der zweiten Corona-Welle in der zahlreiche Pflegekräfte selbst

erkrankt waren und ausgefallen sind.“

Einschränkungen in der (Notfall)Versorgung der Bevölkerung bereits spürbar

Die aktuelle Umfrage unterstreicht daher die generelle zunehmende

Verschlechterung der Situation in der Intensivmedizin. Denn bereits 2018

führten die Autoren eine Umfrage mit gleicher Fragestellung unter

Intensivmedizinern durch. Damals hatten noch 44 Prozent der Befragten

berichtet, Bettensperrungen seien nicht erforderlich. „So sind wir derzeit in

der absurden Situation, dass wir zwar glücklicherweise nur rund 1.500

COVID-19-Patienten auf den Intensivstationen behandeln müssen, gleichzeitig

fehlen uns aber mehr als 4.000 Betten“, sagt DIVI-Präsident Professor Gernot

Marx (Foto, Mitte), Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin und

Intermediate Care am Universitätsklinikum Aachen. „So verzeichnen wir wieder

eine Einschränkung der Notfallversorgung und müssen geplante, schwere

Operationen von Patienten verschieben – eine dauerhaft nicht vertretbare

Situation mit Blick auf die uns anvertrauten Patienten“, mahnt der Präsident.

Mitautor Professor Stefan Kluge (Foto, 2. v. rechts), Direktor der Klinik für

Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, spricht deshalb aus,

was direkt aus der Erkenntnis immer weniger betreibbarer Betten folgen kann:

Eine absehbar schwere Herbst- und Winterwelle mit vielen COVID-19-Patienten,

aber auch weiteren respiratorischen Infektionen, wie zum Beispiel Influenza

oder RSV, könne die Intensivmedizin in Deutschland erneut an und über ihre

Grenzen bringen. „Der Beatmungsanteil von Intensivpatienten wird

voraussichtlich deutlich steigen und mit ihr auch die Arbeitsbelastung des

Personals“, so Kluge.

Es gilt die Pflegekräfte zu halten und berufliche Perspektiven zu schaffen

Was also tun? Es gilt das vorhandene Pflegepersonal zu halten, also die

Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte auf den Intensivstationen spürbar zu

verbessern. „Für eine erfolgreiche Bewältigung der Coronapandemie – wie auch

dauerhafte Etablierung einer qualitativ hochwertigen Intensiv- und

Notfallmedizin – ist es jetzt unbedingt erforderlich, das System grundlegend zu

reformieren“, fordert Professor Felix Walcher (Foto, rechts), Präsident elect

der DIVI und Direktor der Klinik für Unfallchirurgie am Universitätsklinikum

Magdeburg.

Vorschläge hierzu hat die DIVI gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für

Fachkrankenpflege (DGF) bereits im März veröffentlicht in der „Stellungnahme

zur Stärkung und Zukunft der Intensivpflege in Deutschland“ veröffentlicht.

Darin werden konkret z.B. der Aufbau psychosozialer Unterstützungsangebot

aufgezeigt, die Einführung eines verbindlichen Personalbemessungsinstruments

wie auch moderne Arbeitszeitmodelle vorgeschlagen. „Es gilt unbedingt

berufliche Perspektiven für die Pflege zu schaffen“, resümiert Walcher. „Das

Fortschreiten der aktuellen Situation, eine weiterhin eingeschränkte

Notfallversorgung und Intensivmedizin ist nicht hinnehmbar. Das haben uns die

vergangenen Monate gelehrt!“

Das originale Paper zur Umfrage, veröffentlicht im Deutschen Ärzteblatt, steht

unter dem Titel „Intensivstationen: Ein Drittel der Betten ist gesperrt“ zum

Download auf der DIVI-Website zur Verfügung oder open access unter:

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128191/Schon-heute-ein-Drittel-der-Betten-auf-Intensivstationen-gesperrt

