Franziskus Stiftung Muenster mit Doppel-Jahresbericht 2017 und 2018

St. Franziskus Stiftung mit Doppel-Jahresbericht für 2017 und 2018 (Download, PDF, 3,8 MB).

Franziskus Stiftung erstmals mit Doppel-Jahresbericht: 2017 und 2018 im Blick - Leitthema „Du + Wir“ fokussiert Menschen in der Stiftung: Geschichten über Arbeit und Motivation, Herausforderungen und Erfolge Erstmals legt die Franziskus Stiftung einen

„Doppel-Jahresbericht“ vor. Er bezieht sich auf die Berichtszeiträume 2017 und 2018. Mit dem Bericht blickt die in Münster ansässige katholische Hospitalgruppe gemeinsam mit ihren Einrichtungen auf zwei ebenso ereignisreiche wie erfolgreiche Jahre. Im

Reportageteil erzählen Menschen aus der Stiftung von ihrer Arbeit: über

Aktivitäten, von Herausforderungen, Erfolgen und ihrer Motivation, anderen

Menschen zu helfen. Der Faktenteil liefert in übersichtlicher Form u.a. Zahlen

und Daten insbesondere mit Blick auf 2017.

Der Jahresbericht 2017/2018 der Franziskus Stiftung.

Dr. Klaus Goedereis, Vorstandsvorsitzender der St. Franziskus-Stiftung Münster

Du + Wir heißt der Titel des Jahresberichtes. „Mit über 12.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern ist die Franziskus Stiftung ein großer Arbeitgeber“, hebt

Professor Dr. Hans-Michael Wolffgang hervor, Vorsitzender des Kuratoriums. „Das

belegen eindrücklich unsere Krankenhäuser und Einrichtungen in der Alten- und

Behindertenhilfe, die auf eine sehr lange stabile Tradition zurückblicken.

Weitere Häuser wie das Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup sind hinzugekommen

und mit ihnen neue Mitarbeiter, die sich wie die zahlreichen Kollegen in den

anderen Einrichtungen engagiert einbringen und so zur weiteren positiven

Entwicklung der Franziskus Stiftung beitragen. „DU + WIR“ ist daher der

aktuelle Jahresbericht überschrieben, der insbesondere einen Blick auf die

vielfältige und spannende Arbeit in der Franziskus Stiftung wirft“, so

Professor Wolffgang.

Beispielsweise wurde die Lebenssituation eines Patienten mit erheblichen

Schmerzen dank einer Operation an der Wirbelsäule so nachhaltig verbessert,

dass er sich wieder voll auf die Pflege seines behinderten Kindes konzentrieren

kann. Eine Gruppe von Hebammen hat sich mit Fragen der kultursensiblen

Geburtshilfe beschäftigt und hilft Müttern mit Migrationshintergrund über

Sprachbarrieren hinweg – dieses Projekt wurde für den Sozialpreis des

Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd) nominiert. Eine

Kolumbianerin absolviert einen Freiwilligendienst in einem Krankenhaus der

Franziskus Stiftung und sammelt dabei Erfahrungen in Europa. Erzählt wird auch

von einer Mitarbeiterin, die zu einem ehrenamtlichen Hilfseinsatz nach Peru

geht, und von einem Kollegen-Team eines Krankenhauses, das als

Triathlon-Staffel bei Turnieren erfolgreich ist. Im Berichtszeitraum haben die

Einrichtungen der Stiftung zudem wiederum umfangreiche Ausbildungsleistungen

erbracht und jungen Menschen Berufsausbildungen mit guten Beschäftigungs- und

Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.

Der Bericht enthält neben zahlreichen konkreten Beispielen für die Aufgaben und

das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stiftung auch

Beispiele für belegte und messbare Qualität: So kann anhand zweier

aussagekräftiger Auswertungen definierter Qualitätsparameter in der allgemeinen

Orthopädie sowie in der Knie-Endoprothetik des St. Franziskus-Hospitals Münster

die sehr hohe Qualität im internationalen sowie im nationalen Vergleich

nachgewiesen werden. Das Kompetenzzentrum Mikrobiologie und Hygiene der

Franziskus Stiftung ist in Berlin mit dem Deutschen Preis für

Patientensicherheit 2018 des Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS)

ausgezeichnet worden. Das Nachrichtenmagazin „Focus“ hat die Franziskus

Stiftung als „Top Nationalen Arbeitgeber 2018“ bewertet; im Ranking ist sie die

deutschlandweit bestplatzierte freigemeinnützige Krankenhausträgerin. Der von

der Franziskus Stiftung initiierte „Qualitätsverbund Geriatrie

Nord-West-Deutschland e.V.“ (QVG) hat den Preis für Gesundheitsnetzwerker 2017

erhalten.

Von besonderer Bedeutung war die Übernahme der Trägerschaft des

Herz-Jesu-Krankenhauses Münster-Hiltrup. „Der mit der Verantwortung für dieses

Haus verbundenen Aufgaben sind wir uns vollauf bewusst – und auch des

Vertrauens, das uns seitens der Hiltruper Missionsschwestern als Gründerinnen

und langjährigen Trägerinnen entgegengebracht wird“, so Dr. Klaus Goedereis,

Vorstandsvorsitzender der St. Franziskus-Stiftung Münster.

Zur Verbesserung der baulichen Strukturen für die Patientenversorgung sind

mehrere Bauprojekte begonnen und andere vollendet worden: So startete am St.

Franziskus-Hospital Münster der erste Abschnitt des Umbaus der Kinder- und

Jugendklinik. Er wird durch die Fundraising-Kampagne „Mehr Raum für Nähe“

unterstützt. Am St. Marien-Hospital Lüdinghausen wurde nach grundlegender

Renovierung und Umbau des betreffenden Gebäudes die Geriatrische Tagesklinik

wiedereröffnet; die Anzahl der tagesklinischen Plätze hat sich verdoppelt. In

Betrieb genommen wurde zudem der Erweiterungsbau des Medical Order Centers

(MOC), des Krankenhaus-Logistikzentrums der Franziskus Stiftung in Ahlen.

Entwicklung in Zahlen und Daten abgebildet

Mit der Integration des Herz-Jesu-Krankenhauses Münster-Hiltrup umfasst die

Franziskus Stiftung aktuell 15 Krankenhäuser in den Bundesländern

Nordrhein-Westfalen und Bremen. Dort wurden insgesamt 511.768 Patienten

ambulant und stationär behandelt, das sind 5.065 mehr als im Vorjahr. Weiter

gestiegen ist auch die Zahl der Mitarbeitenden: In den Krankenhäusern, den

Behinderten- und Senioreneinrichtungen sowie den Dienstleistungsgesellschaften

der Franziskus Stiftung waren Ende 2017 insgesamt 12.855 Beschäftigte tätig:

ein Zuwachs um genau 1.551 Personen im Vergleich zu 2016. Der Gesamtumsatz

stieg nach Konsolidierung um 29 Millionen Euro auf 826 Millionen Euro im Jahr

2017.

Neben zahlreichen Informationen, Zahlen und Daten zur Lage der Stiftung und zur

Entwicklung der unterschiedlichen Einrichtungen des Verbundes finden sich auch

Übersichtsseiten und Ansprechpartner im Jahresbericht 2017/2018. Dieser kann

zudem interaktiv auf einer speziell konzipierten Microsite angesteuert werden

(http://jahresbericht.st-franziskus-stiftung.de/). Selbstverständlich liegt er

als gedruckte Broschüre vor und kann über die Website der Franziskus Stiftung

bestellt und heruntergeladen werden.

Ansprechpartner:

Winfried Behler (Redaktion Jahresbericht)

Tel. 0251/ 270 79-50

behler(at)st-franziskus-stiftung.de

Volker Tenbohlen (Pressearbeit)

Tel. 0251/ 270 79-55

tenbohlen(at)st-franziskus-stiftung.de

Die katholische St. Franziskus-Stiftung Münster ist eine der größten

Krankenhausträgerinnen in Deutschland. Sie wird nach modernen

Managementkonzepten geführt. Als kirchliche Stiftung privaten Rechts verfolgt

sie gemeinnützige Zwecke. Die Stiftung trägt Verantwortung für 15 Krankenhäuser

mit rund 4.100 Betten sowie neun Behinderten- und Senioreneinrichtungen in den

Ländern Nordrhein-Westfalen und Bremen. Darüber hinaus beteiligt sie sich u.a.

an ambulanten Rehabilitationszentren, Pflegediensten und Hospizen. Unterstützt

wird die Stiftung durch gewerbliche Gesellschaften in den Bereichen Logistik

und Facility Management, die Dienstleistungen für eigene und externe

Einrichtungen übernehmen. In den Krankenhäusern der Franziskus Stiftung werden

jährlich über 511.000 Menschen stationär und ambulant behandelt, in den

Langzeiteinrichtungen etwa 1.000 Menschen betreut. Weit über 12.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen in den Bereichen Medizin und

Krankenpflege, Krankendienst, Behinderten- und Altenhilfe Verantwortung für

Patienten, Bewohner und Gäste (Bezugsjahr 2017).

