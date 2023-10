Fresenius mit Veränderungen im Aufsichtsrat (Pressemitteilung).

Wolfgang Kirsch soll zur Hauptversammlung im Mai 2021 den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen. Dr. Gerd Krick wird Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats Michael Sen soll als neues Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz im Prüfungsausschuss von Klaus-Peter

Müller übernehmen Stephan Sturm für weitere fünf Jahre als Vorstandsvorsitzender bestellt

Wolfgang Kirsch (65), seit 1. Januar 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der

Fresenius Management SE, soll dort den Vorsitz übernehmen. Das hat der

Aufsichtsrat der Fresenius Management SE heute einstimmig beschlossen. Wolfgang

Kirsch wird sich zur Hauptversammlung im Mai 2021 auch zur Wahl in den

Aufsichtsrat der börsennotierten Fresenius SE & Co. KGaA stellen mit dem Ziel,

auch dort den Vorsitz zu übernehmen. Wolfgang Kirsch folgt in diesen beiden

Funktionen Dr. Gerd Krick (82), der sich zum Ablauf der Wahlperiode nicht mehr

zur Wiederwahl stellt und daher mit dem Ende der Hauptversammlung im Mai 2021

regulär aus beiden Kontrollgremien ausscheiden wird.

Dr. Gerd Krick soll in Würdigung und Anerkennung seines jahrzehntelangen

verdienstvollen Wirkens für Fresenius zum Ehrenvorsitzenden beider

Aufsichtsräte ernannt werden.

Ebenfalls zur Hauptversammlung im Mai 2021 wird sich Michael Sen (51), vormals

Mitglied des Vorstands der Siemens AG, zur Wahl in die Aufsichtsräte der

Fresenius Management SE und der Fresenius SE & Co. KGaA stellen mit dem Ziel,

den Vorsitz im Prüfungsausschuss zu übernehmen. Klaus-Peter Müller (76) wird

turnusmäßig aus den Gremien ausscheiden.

Der Aufsichtsrat der Fresenius Management SE hat heute ebenso einstimmig

beschlossen, Stephan Sturm (57) für weitere fünf Jahre als

Vorstandsvorsitzenden von Fresenius zu bestellen. Stephan Sturm ist seit dem 1.

Juli 2016 Vorstandsvorsitzender von Fresenius. Zuvor war er elfeinhalb Jahre

Finanzvorstand des Unternehmens.

Dr. Gerd Krick ist seit 45 Jahren in leitenden Positionen für Fresenius tätig:

1975 begann er seine Arbeit in der damaligen Dr. E. Fresenius KG als

Geschäftsführer für Forschung und Entwicklung, Produktion und Technik. Wichtige

Entwicklungen dieser Zeit wie die ersten eigenen Dialysatoren und bilanzierende

Dialysegeräte sowie der Ausbau der Dialyseaktivitäten zu einem Kerngeschäft von

Fresenius gehen maßgeblich auf Dr. Krick zurück. Sie ebneten den Weg für den

weiteren Erfolg des Unternehmens, den Dr. Krick von 1992 bis 2003 als

Vorstandsvorsitzender und seit 2003 als Vorsitzender des Aufsichtsrats der

Fresenius AG (heute Fresenius SE & Co. KGaA) konsequent vorantrieb.

Die Gründung von Fresenius Medical Care, des weltweit führenden Anbieters von

Dialyseprodukten und -dienstleistungen, trägt ebenso seine Handschrift wie die

Gründung von Fresenius Kabi. Auch der Einstieg in das heute unter Fresenius

Helios firmierende Krankenhausgeschäft und bei der Vamed AG waren wichtige

Weichenstellungen, die Dr. Krick vornahm. Seit Mai 2010 ist Dr. Krick zudem

Vorsitzender des Aufsichtsrats der im Zuge des Rechtsformwechsels geschaffenen

Fresenius Management SE.

Dr. Gerd Krick sagte: „Mit Freude blicke ich auf die sehr beeindruckende

Entwicklung dieses einzigartigen Unternehmens, zu der ich meinen Beitrag

leisten durfte. Ich bin dankbar für die langjährige Zusammenarbeit mit

unzähligen engagierten und fähigen Menschen bei Fresenius und auf das, was wir

gemeinsam geschaffen haben: einen Gesundheitskonzern von globaler Bedeutung.

Durch meine Funktion als Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats werde ich

Fresenius weiterhin eng verbunden bleiben.“

„Fresenius sehe ich für die Zukunft sehr gut gerüstet und auch weiterhin in

besten Händen“, so Dr. Krick weiter. „Mit Wolfgang Kirsch, mit dem ich seit

Anfang des Jahres eng und vertrauensvoll zusammenarbeite, wird mir ein sehr

erfahrener und insbesondere bei finanziellen Themen äußerst versierter Experte

als Vorsitzender in unseren beiden Aufsichtsratsgremien folgen. Mit Stephan

Sturm haben wir einen Manager an der Spitze unseres Vorstands, der die

Strategie für das anhaltende Wachstum über viele Jahre maßgeblich mitgestaltet

und umgesetzt hat und der das volle Vertrauen des Aufsichtsrats genießt.

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand wird er den

erfolgreichen Weg von Fresenius fortsetzen. Meinem langjährigen Weggefährten

Klaus-Peter Müller danke ich im Namen des Aufsichtsrats für seinen

unermüdlichen Einsatz und die vielfältigen wesentlichen Beiträge zu unserem

Unternehmenserfolg.“

Der designierte neue Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Kirsch ist seit

Jahresbeginn Mitglied des Aufsichtsrats der Fresenius Management SE und gehörte

zuvor über viele Jahre dem Beraterkreis der Else Kröner-Fresenius-Stiftung an.

Er nimmt weitere Mandate in der Würth Group und im Board der AGCO Corporation,

Atlanta wahr. Wolfgang Kirsch war ab dem Jahr 2002 als Vorstand für die DZ BANK

AG in Frankfurt am Main tätig, von September 2006 bis Dezember 2018 als

Vorstandsvorsitzender. Unter seiner Führung erfolgte zum 1. August 2016 die

Fusion der DZ BANK und WGZ BANK zur heutigen DZ BANK. Er begann seine

berufliche Karriere 1975 mit einer Ausbildung bei der Deutschen Bank. Von 1977

bis 1981 studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln mit dem

Abschluss Diplom-Kaufmann. Von 1981 bis 2002 war er für die Deutsche Bank in

verschiedenen Leitungsfunktionen tätig, u.a. im Bereich Corporate und

Investment Banking.

Klaus-Peter Müller ist seit dem Jahr 2008 Mitglied im Aufsichtsrat der

Fresenius SE (heute Fresenius SE & Co. KGaA) sowie Vorsitzender des

Prüfungsausschusses. Seit dem Jahr 2010 gehört er zudem dem Aufsichtsrat der

Fresenius Management SE an. Von 1966 bis 2008 war der ausgewiesene

Finanzexperte bei der Commerzbank AG tätig, von 2001 bis 2008 als Sprecher des

Vorstands.

Michael Sen war von April 2017 bis März 2020 Mitglied des Vorstands der Siemens

AG und dort für das Gesundheits- und Energiegeschäft verantwortlich. Zuvor war

er von 2015 bis 2017 Finanzvorstand beim Energiekonzern E.ON SE. Zu Beginn

seiner beruflichen Laufbahn absolvierte Michael Sen eine Ausbildung bei Siemens

in Berlin und studierte danach an der Technischen Universität in Berlin

Betriebswirtschaftslehre. Nach seinem Studium übernahm er 1996 bei Siemens

verschiedene Projekt- und Führungsaufgaben, vor seinem zwischenzeitlichen

Wechsel zu E.ON ab 2008 die Funktion des Chief Financial Officers für den

Geschäftsbereich Healthcare.

Quelle: Pressemitteilung, 13.10.2020