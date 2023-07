Gefahr, dass unter dem Radar des Bundeskartellamtes vermachtete Strukturen entstehen

Bundeskartellamt gibt den Erwerb von Augen- und Laserzentren in Mitteldeutschland durch die SmileEyes-Gruppe frei (Presseinformation).

Das Bundeskartellamt hat der Augenklinikkette SmileEyes des Finanzinvestors Trilantic erlaubt, die MVZ Augen- und Laserzentren Mitteldeutschland GmbH, Augen- und Laserzentren Berlin MVZ GmbH und Augen- und Laserzentren Hamburg MVZ

GmbH, alle mit Sitz in Leipzig, zu erwerben.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts: „Die Übernahme stößt im

Ergebnis auf keine durchschlagenden kartellrechtlichen Bedenken, weil die

beiden Unternehmen bislang in unterschiedlichen Gegenden tätig sind. Die

Auswahlmöglichkeiten der Patientinnen und Patienten bleiben daher von dem

Zusammenschluss unberührt. Eine geringfügige Überschneidung der Einzugsgebiete

in Berlin ist unbedenklich angesichts des dort bestehenden Angebots durch

andere Augenarztketten und durch unabhängige Anbieter.“

Die SmileEyes-Gruppe betreibt Augenkliniken in München, Trier, Luxemburg und

Berlin. Mit Schwerpunkt in Bayern betreibt sie auch zahlreiche konventionelle

Augenarztpraxen. Zudem lizensiert sie die Marke „Smile Eyes“ an weitere Praxen,

u.a. an die nunmehr erworbene Augenarzt-Gruppe aus Leipzig. Diese betreibt

Augen- und Laserzentren insbesondere im Osten Deutschlands sowie verschiedene

Augenarztpraxen in Leipzig und Umgebung.

Andreas Mundt: „Wir sehen in den vergangenen Jahren zunehmend Übernahmen und

Beteiligungen von Finanzinvestoren an Arztpraxen, Medizinischen

Versorgungszentren und Kliniken. Leider können wir aufgrund der gesetzlichen

Vorgaben nur einen geringen Teil dieser Vorgänge kartellrechtlich

kontrollieren. Der Fusionskontrolle unterliegt ein Erwerb nur, wenn das

Zielunternehmen einen Mindestumsatz von 17,5 Millionen Euro erzielt hat. Es

besteht die Gefahr, dass hier unter dem Radar des Bundeskartellamtes

vermachtete Strukturen entstehen können.“

Allein der Umstand, dass Kliniken und Arztpraxen von Finanzinvestoren

übernommen werden, ist unter wettbewerblichen Gesichtspunkten noch nicht

bedenklich. Finanzkräftige Investoren können, z.B. durch Investitionen in teure

Medizingeräte, den Wettbewerb beleben. Etwas anderes gilt jedoch, wenn Klinik-

und Praxisketten in bestimmten Gegenden Marktmacht erlangen. Denn

marktbeherrschende Anbieter sind nicht mehr gezwungen, auf Patientinnen und

Patienten, auf andere Gesundheitsdienstleister sowie auf Kostenträger Rücksicht

zu nehmen.

Zudem könnten sich Strukturen zum Nachteil jüngerer Generationen von ambulant

tätigen Ärztinnen und Ärzten verfestigen. Kassenarztsitze im Besitz von

Kapitalgesellschaften werden auch bei Verrentung der dort angestellten

Ärztinnen und Ärzte nicht einfach wieder frei, sondern sie bleiben im Besitz

der Investoren. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben die begehrten

Kassenarztsitze für Kapitalinvestoren einen höheren Wert. Junge Ärztinnen und

Ärzte, die selbst eine Arztpraxis übernehmen wollen, sehen sich im Wettbieten

mit finanzkräftigen Kapitalinvestoren im Nachteil.

Quelle: Presseinformation, 29.06.2022